FC 未來商務線上年會中，經濟部商業司攜手無人服務、全通路消費及創新服務體驗之業者，共同打造「智慧商業 未來世界」線上體驗展，透過手機或電腦搶鮮體驗。

本年 FC 未來商務線上年會中，經濟部商業司攜手 9 家無人服務、全通路消費及創新服務體驗之業者，共同打造「智慧商業 未來世界」線上體驗展，民眾只要透過手機或電腦，就能最新潮的智慧商業應用服務。

2020 十大不能錯的智慧商業新樣貌就在未來商務展線上年會之「智慧商業 未來世界」專頁裡頭，由經濟部商業司委託財團法人工業技術研究院籌辦，透過線上展會方式，展現臺灣智慧商業服務科技能力以及亞洲矽谷智慧商業服務應用推動計畫的亮點成果。

十大智慧商業新樣貌 精彩可期

進入「智慧商業 未來世界」後，就由「智慧商業獅」為您導覽，讓您坐在家中就可身歷其境逛展會。第一站，映入眼簾的是「智慧商業達人體驗影片」區，首先體驗的是酷彼科技有限公司於台中草悟道所設立全自動化無人咖啡亭；在這裡，忙著為您沖泡咖啡不是常見的店員，而是一台機械手臂；另外，從點餐到結帳，全都在您的手機上就可以完成了，完全展現無人化服務的精湛思維。接著來到「智慧錦囊，直擊報導」區，在這裡，愛碼市智能科技股份有限公司推出 AI 智能文案與推薦服務，任何國家的旅客，只要直接運用手機掃描 QR Code ，就能立馬看懂菜單，並讓店家可以好好接待國際旅客，讓國際交流互動不再因語言而有所隔閡。最後來到「商業探索」區，在這裡，工研院服務系統科技中心展示了「智慧商業獅-共同行銷整合平台」，透過這個平台，零售業者可以快速導入數位服務工具並串聯合作商家，共同提供消費者一個多元化、整合化與數位化的行銷體驗服務環境；不僅可以有效提升店家營運效率與降低作業成本，更重要的是，可以接觸並吸引廣大的消費者到店體驗消費，提升店家的營收。在「智慧商業 未來世界」的展示專區裡，您可以真切地體認到「轉型、升級、合作」理念。

另外，最不能錯過的是，凡於 7 月 1 日至 7 月 14 日完成線上活動體驗者，就有機會獲得老爺酒店集團聯合住宿券兩天一夜或小米手環4 標準版…等好禮，趕快立馬體驗拿好康吧。

經濟部商業司持續為以創新創業驅動經濟成長，並以智慧科技促成產業轉型升級之願景而努力著，一直鼓勵我國商業服務業者以消費者需求為本，運用物聯網、大數據、人工智慧、自動化等科技，把商業行為從數位化、行動化、智慧化做到最後的個人化，提供便利、貼心且有感的購物服務體驗，好使社會大眾得以享受一個更便利舒適的創新智慧生活環境，並引領國內商業服務由成本導向轉為創新和智慧導向，帶動商業服務業獲利成長。

■ 立即體驗：智慧商業 未來世界！

(經濟部廣告)