2020年1,602家上市櫃首度公佈中位數非主管員工年薪，400多家員工年薪不超過50萬元，也有169家企業中位數員工薪資在100萬元以上。

為提高企業的社會責任，證交所要求1,602家上市櫃企業公佈「非主管職全體員工資薪資」，2020年更新要求加碼公佈非主管全時員工的「薪資中位數」資訊，而最新數據出爐，面板驅動IC公司聯詠科技中位數員工年領239.8萬元薪資，笑居台股上市櫃企業之首。

今年新制上路，繼2019年金管會要求上市櫃企業提高薪資透明度，鼓勵企業將盈餘回饋在員工薪酬上，首度要求企業申報「非主管員工薪資」行情，但為避免失真，提高薪資結構透明度，今年加碼要求揭露非主管員工薪水的「中位數」，避免有些企業因有員工薪資有極端值，導致薪酬揭露失真。

什麼是中位數員工年薪？ 為何可以比「平均員工年薪」更反應企業的薪酬水準？根據數學原理，中位數員工是企業總員工依照薪酬多寡依序排行，最中間的一位，比方有7位員工排隊，中位數員工就是從頭數來第四位，也因此，比此位員工薪資更多的有50%員工，比該員工薪水少的員工也佔公司50%。

當企業員工給予薪酬落差很大的時候，中位數員工薪資比平均薪資更能顯示企業給薪行情，因為多數時候，少數極端高薪員工會拉高整體數據，使「員工平均年薪」往往會高於「員工中位數年薪」，因為企業裡不少資深高薪原工會拉高了整個平均值，但對多數員工而言，使平均員工年薪看似跟本身實領薪水差距大，而中位數薪資則是最接近企業各員工實際薪資的數字。

TOP 20員工年薪中位數排名，聯電集團成員嚇嚇叫

而根據中位數員工薪資排行，1,602家上市櫃企業中，聯詠的非主管員工中位數年薪是239.8萬元，傲視同業，比第二名鴻海集團旗下鴻準238.8萬元小幅勝出，至於同屬聯電集團的聯發科人數是聯詠的4倍，以233.9萬元薪資居第三，讓人意外的是，第四名也是聯電集團成員原相，年薪中位數為209.2萬元，第五名是揚智。

統計非主管員工年薪中位數排行前20強，就有高達15家為半導體產業公司，顯示半導體仍是台灣高薪產業，另入榜企業有機殼廠商鴻準、生技股智擎、建材營造業新潤、華固、及汽車工業和泰汽車。

其中台積電僅排名第17強，顯示不少企業薪酬表現不亞於台積，而排名第20名為電源管理IC公司致新。

高薪前五強中，聯電集團就包辦了三席，包括聯詠、聯發科和原相。 數位時代製作

中位數年薪200萬元以上：5家

若根據員工年薪中位數排行來看，1,602家上市櫃企業的員工，年薪在200萬元以上有5家，分別是聯詠、鴻準、聯發科、原相、揚智。

中位數年薪150萬元以上：19家

員工年薪中位數超過150萬元，而未滿200萬元者有19家，仍以半導體業最多，分別是智擎、新潤、群聯、瑞昱、華固、創意、和泰車、力旺、聯陽、M31、矽創、台積電、義隆、晶豪科、致新、凌通、鴻海、是方、杰力。

中位數年薪100萬元以上：145家

年薪100萬元以上，未滿150萬元的企業有145家，包括：群光、九暘、宏觀、中華電、環球晶、中鋼、祥碩、廣宇、致伸、神基、智原、聚積、菱光、智易、創惟、敦泰、新興、亞泰、中聯資源、松翰、台苯、愛普、晶心科、緯穎、威盛、台塑化、神盾、華票、台塑、南帝、大統益、唐榮、順達、信驊、台化、凌陽、華晶科、合庫金、漢唐、新海、華航、南亞、裕日車、通嘉、亞聚、佳世達、弘塑、達興材料、中碳、華邦電、勤誠、精成科、群電、晶相光、彰銀、天鈺、華碩、大中、鉅邁、南亞科、基泰、中信金、台達電、廣達、東生華、至上、上海商銀、嘉威、國喬、金麗科、裕民、迅杰、宏普、兆豐金、第一金、嘉泥、高雄銀、宏碁、應廣、同亨、茂綸、盛群、展匯科、台肥、矽統、緯創、崇越電、九齊、偉詮電、亞泥、微星、台船、旭隼、蔚華科、聚陽、立積、新唐、中再保、聯傑、中航、萬海、聖暉、仁寶、崇越、茂達、華擎、光寶科、昇陽、鈊象、華南金、華立、逸達、驊訊、中鼎、國泰金、台翰、富邦金、遠東銀、松上、擎亞、大聯大、台汽電、台開、順藥、臺企銀、凡甲、安國、晶宏、長榮航、台聚、台勝科、億豐、統一、樺漢、亞信、龍邦、志超、益登、藍天、三圓、中光電、王道銀行、通泰、嘉澤、文曄、廣明。

405家企業中位數年薪不到50萬元

避免低薪問題，金管會也要求上市櫃公司應公告員工薪資費用及人數相關資訊，並要求「員工平均薪資」低於50萬元的公司，應提出公司經營績效與員工薪酬的關聯性及合理性說明。

根據證交所資料，非主管年薪中位數最低企業是觀光業的高野，僅31.5萬元，倒數第二名為劍湖山，兩公司均表示核心業務是飯店跟遊樂業務，基層人力占比高，其中劍湖山75%人力為基層，導致中位數年薪偏低。

倒數第三名為食品業興泰，中位數員工年薪33.2萬元，公司表示主要是成立已40年，老員工退休後現在多為年輕資淺員工，加上公司本業虧損，故薪資發放上以獎金為激勵方式，總計有405家企業中位數員工年薪在50（含）萬元以下，其中除飯店觀光業外，製造業多是因為工廠聘請直接員工薪資較低所致。