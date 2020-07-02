著重未來式人機互動體驗，Google收購加拿大人機互動介面設計公司North
Google證實收購加拿大人機互動介面設計公司North，市場觀察併購North不僅將有助提升智慧穿戴裝置的使用體驗，甚至可透過肢體動作讓跨裝置之間的使用能流暢地無縫接軌。
創立於2012年的North，在2013年推出手勢控制臂環Myo讓市場留下印象，使用者將Myo配戴在手臂上後，可直覺性的比劃手勢進行控制電腦。在2018年的時候，North則將重心轉移至智慧眼鏡裝置的開發，並推出首款智慧眼睛Focals 1.0，讓使用者能透過第一人稱視角獲取所見視角內的環境資訊，同時透過擴增實境的方式觀看相關資訊。然而，North在去年終止支援Focals 1.0之後，也同時表示將不會推出Focals 2.0。
Google完成收購之後，North會併入Google位於加拿大的團隊，並將其技術應用在Google旗下產品，尤其North擅長的環境運算(Ambient Computing)技術應用，一直都是Google想應用在產品開發的人機互動形式，讓使用者透過手勢、聲音等直覺方式與裝置產生互動，同時也能讓智慧連網裝置更容易理解使用者當下需求。
尤其Google曾表示，未來的運算模式不會僅侷限在單一裝置，甚至不需透過特定裝置也能獲得各類資訊，並根據需求進行不同的運算，猶如電影駭客任務中未來場景的呈現。Google裝置與服務部門資深副總裁里克·奧斯特洛（Rick Osterloh）更強調，North加入Google團隊後，將有助於運算場景的互動體驗開發。
Google並未對外公布收購North的金額，但根據《The Verge》報導，收購金額大約為1.8億美元（約台幣53億元）左右。