Google收購加拿大人機互動介面設計公司North，其擅長的環境運算技術不僅有助提升智慧穿戴及跨裝置之間的使用體驗。

著重未來式人機互動體驗，Google收購加拿大人機互動介面設計公司North

Google證實收購加拿大人機互動介面設計公司North，市場觀察併購North不僅將有助提升智慧穿戴裝置的使用體驗，甚至可透過肢體動作讓跨裝置之間的使用能流暢地無縫接軌。

創立於2012年的North，在2013年推出手勢控制臂環Myo讓市場留下印象，使用者將Myo配戴在手臂上後，可直覺性的比劃手勢進行控制電腦。在2018年的時候，North則將重心轉移至智慧眼鏡裝置的開發，並推出首款智慧眼睛Focals 1.0，讓使用者能透過第一人稱視角獲取所見視角內的環境資訊，同時透過擴增實境的方式觀看相關資訊。然而，North在去年終止支援Focals 1.0之後，也同時表示將不會推出Focals 2.0。

Google完成收購之後，North會併入Google位於加拿大的團隊，並將其技術應用在Google旗下產品，尤其North擅長的環境運算(Ambient Computing)技術應用，一直都是Google想應用在產品開發的人機互動形式，讓使用者透過手勢、聲音等直覺方式與裝置產生互動，同時也能讓智慧連網裝置更容易理解使用者當下需求。

North先前的明星產品Myo。 North

尤其Google曾表示，未來的運算模式不會僅侷限在單一裝置，甚至不需透過特定裝置也能獲得各類資訊，並根據需求進行不同的運算，猶如電影駭客任務中未來場景的呈現。Google裝置與服務部門資深副總裁里克·奧斯特洛（Rick Osterloh）更強調，North加入Google團隊後，將有助於運算場景的互動體驗開發。

Google並未對外公布收購North的金額，但根據《The Verge》報導，收購金額大約為1.8億美元（約台幣53億元）左右。

資料來源：Goolge、The Verge