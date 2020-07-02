Cama經營會員App不滿2年，已累積31.5萬名高忠誠度會員。為此Cama推出了咖啡豆、濾掛包的訂閱機制，要把這群會員黏更緊。

成立於2006年的cama café（咖碼咖啡），主打咖啡豆門市現烘。每當路過cama街邊店，撲鼻而來的烘豆香就是cama的招牌特色。這也讓cama養了一群黏著度超高的會員。

近年來，台灣的業餘咖啡玩家越來越專業，手沖咖啡市場越來越大。看好這個市場，cama在近日推出「訂閱制」服務，並且推出「精品訂閱」、「小資訂閱」、「風格訂閱」三大方案。

進到cama訂閱制專頁，會看見三大方案都可以選擇想要訂閱的時間長度，也清楚說明不同專案的商品配送頻率。

像是「精品訂閱」每月會搭配不同的主題企劃，提供2包不同風味的精品咖啡豆。「小資訂閱」則是可以選擇想要訂購的咖啡豆風味，每月配送1~3包不等。「風格訂閱」以聯名禮盒為主的商品，只提供單期訂購方案，也就是說其實「風格訂閱」只能單次購買，但這個方案也像是向消費者承諾，未來每季都會推出一款禮盒，讓消費者可以與親朋好友分享cama咖啡的商品。

cama與故宮合作，推出「cama café x 《穠芳詩帖》」精選四件組，是「風格訂閱」的第一檔商品。 cama

推訂閱制攻「專業咖啡」市場，cama：我們老饕特別多

「訂閱制的關鍵就是必須要專業，也必須要有些（品項）區隔性，」cama創辦人何炳霖說，在一年之前，cama團隊開始研究訂閱機制時，就鎖定了「咖啡豆」、「濾掛咖啡」這兩大品項，重新開發品項，來進攻更專業的咖啡市場。

「現在消費者期待更了解咖啡，甚至變成業餘玩家，會在假日手沖咖啡享受儀式感，所以我們很看好咖啡豆這塊市場，」cama品牌行銷處協理許淑君表示。

去年9月，許淑君接受《數位時代》專訪時曾提到，台灣消費者的咖啡飲用歷程非常相似，在接觸咖啡的初期，往往先從加糖拿鐵開始入門，再依序接受無糖拿鐵、義式黑咖啡，最後才開始品嚐單品咖啡。而這樣的「咖啡迷歷程」，是cama推動訂閱制的重要參考──了解不同飲用習慣，進而推出相對應的訂閱方案。

放眼台灣超商的咖啡銷售成績，拿鐵往往比美式黑咖啡更受歡迎。「但cama不一樣，cama拿鐵跟美式的銷售比例幾乎是5:5，我們的老饕很多，」何炳霖說。依照cama的「咖啡迷」歷程看來，這些選擇美式咖啡的消費者，也就是可以進一步促使他們開始嘗試專業咖啡的潛在顧客。

另一方面，儘管咖啡連鎖咖啡店林立，但如果把一萬間超商都算進來，cama在全台的120間分店覆蓋率遠遠不及更平價、方便購買的超商咖啡。「但是咖啡豆這塊市場競爭者沒有很多，比較多的是獨立咖啡店，或是透過電商購買。」

目前，cama的濾掛、咖啡豆銷售比例約佔整體的15％，透過新商品研發、推出訂閱制方案，期待可以進一步把比重拉到20%以上。

cama創辦人何炳霖（圖左）與品牌行銷處協理許淑君（圖右）。 周書羽攝影

持續深耕會員經濟，「自動化行銷系統」下半年上線

台灣其他咖啡連鎖店，像是星巴克、路易莎，分店數都在400間以上，相較之下cama的120間店規模較小。不過，cama咖啡的會員貢獻整體營收近6成，比星巴克、路易莎都要多。

cama在2018年10月推出會員App，在去年9月會員數達到22萬人，如今更已衝到31.5萬人。成長速度相當快，而且會員貢獻度並沒有因為會員數快速增加而降低。「我們的品牌忠誠度很高，咖啡市場這麼飽和、競品這麼多，代表消費者對我們的口味是相當忠誠的，」許淑君分析。

cama咖啡「精品訂閱」方案。 cama

以「精品訂閱」方案而言，cama每個月都會提供不同風味的咖啡豆給訂戶，訂戶無法細選口味；這意味著訂戶對cama這個品牌的咖啡風味與品質控管能力的信任。對自家會員的品牌忠誠度有信心，也是cama推出訂閱制的另一個理由。

展望未來，為了持續深耕會員經濟，在今年下半年，cama將導入「自動化行銷系統」。串接線下POS系統與會員App，讓cama可以更了解消費者行為，做到個人化行銷。「像是你平常都喝美式，我就可以問你要不要喝手沖；你已經喝手沖了，我就問你要不要買咖啡豆，」許淑君說明。

除此之外，會員App也將持續更新，下半年將導入預約點餐、預約外送功能；在明年Q1也將推出App行動商城，新上線的「訂閱制」下訂功能也將同步導入。

責任編輯：蕭閔云