巴菲特的波克夏公司將收購能源公司Dominion Energy的天然氣傳輸和儲存資產，交易總值近100億美元。

財經網站CNBC報導，巴菲特的波克夏公司將花40億美元收購Dominion Energy的天然氣傳輸和儲存資產。包括承擔債務在內，交易總值近100億美元。這是波克夏公司自3月疫情爆發導致市場崩潰以來的首筆大型交易。

巴菲特在波克夏5月股東年會上透露，波克夏持有的現金部位達創紀碌的1,370億美元，但儘管股市重挫，他沒看到太多令人心動的機會。

他當時說：「我們什麼也還沒做，因為沒看到任何吸引人的東西。如果我們喜歡所見，就會下手，有一天會發生的。」

對Dominion Energy而言，這項交易是該公司轉型到純電力公司，專注聚焦風力、太陽能和天然氣等潔淨能源生產的系列舉動之一。完成此一交易後，Dominion Energy預期未來的營運盈利有90%來自旗下電力公司，提供能源給包括維吉尼亞、北卡羅萊納和南卡羅萊納、俄亥俄和猶他等州在內的共計逾700萬顧客。

對波克夏來說，這筆交易大幅擴展其在天然氣的業務。全美州際天然氣傳輸將有18%在波克夏手上，高於目前的8%。

根據議定條件，波克夏能源將收購100%的Dominion Energy傳輸、Questar輸氣管和Carolina天然氣傳輸，以及50%的Iroquois天然氣傳輸系統。波克夏能源也將取得液化天然氣進出口和儲存設施Cove Point LNG的25%，這是全美僅有的六個LNG出口碼頭之一。

波克夏能源將支付40億現金取得這些資產，並承擔57億美元的債務。Dominion Energy計劃利用大約30億美元的稅後收入，在今年稍晚買進庫藏股。

這筆交易仍待主管機關核可，預計第4季完成。

本文授權轉載自：經濟日報

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責任編輯：蕭閔云