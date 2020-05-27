對於巴菲特的「護城河」理論，馬斯克認為不應是如此，並表示企業要在競爭中保持優勢，最重要的是「創新」，為何他會這麼認為？

馬斯克這張上了膛的嘴最近又沒忍住。

近日，伊隆·馬斯克再度造訪美國知名部落格主持人喬·羅根（Joe Rogan）的電台節目「喬·羅根秀」，兩小時的對談亮點頗多，比如解釋為何給自己孩子取名X Æ A-12、為什麼打算賣掉所有房產。而壓軸是，巴菲特又被點炮。

馬斯克在對談中稱自己「算不上巴菲特的忠實粉絲」。巴菲特研究資源配置，大量比對各種公司的年報和帳單以決定一家公司是否值得更多投資，馬斯克說這樣的工作雖然也很重要，但是「非常無聊」。他還在採訪中提到現在外界對製造業的評價在降低，投身製造業的精英太少，而太多的聰明人選擇金融和法律行業。這似乎又暗指巴菲特在某種程度上為年輕人做了錯誤示範。

48歲的中年馬斯克和89歲的老年巴菲特不對盤，這不是第一次。不過兩人「忘年鬥」的第一次也是馬斯克先動得手。

2018年這位科技狂人首先發難，矛頭直指被投資者奉為圭臬的「護城河」理論。

「護城河」理論是巴菲特的投資原則。簡單說就是一個值得投資的企業應該在品牌價值、產品特性及成本控制等方面擁有行業優勢，這形成了企業的核心競爭力，會像城堡外圍的護城河一樣維護企業的地位和市場份額。

「護城河」示意圖 pingwest

在特斯拉2018年第一季度財報會議上，馬斯克直言巴菲特的「護城河」理論是「非常愚蠢的概念」。因為「它就像一種久遠的、退化的方式。如果你應對入侵者的唯一的防禦就是護城河，那麼你就堅持不了多久。最重要的是創新的步伐，這是競爭力的根本決定因素。」

巴菲特在同年5月的波克夏·海瑟威股東大會上表示，近年科技領域的發展的確使一些公司的「護城河」變得脆弱，但科技對於「護城河」的衝擊並不發生在每一個行業。有些公司的「護城河」甚至前所未有地穩固。他以波克夏·海瑟威旗下的喜詩糖果公司為例回擊馬斯克：「在糖果行業，我想馬斯克應該不是我們的對手。」

馬斯克隨後在推特上回應稱自己會開一家糖果公司，挖出條護城河，用糖果填滿它，稱「巴菲特一定不會拒絕投資它」。

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他隨後還真的在自己的社交媒體上曬出了一款「無聊」牌糖果（Boring Candy），品牌是SpaceX的子公司無聊公司（The Boring Company）。

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三個月後，巴菲特在一次CNBC的採訪中再次回應了馬斯克的推特言論。也先拋出一顆「糖果」——他讚賞了馬斯克作為革新者的勇氣和行動力，然後再提出真正的回應：「如果你出售的是一件商品，就不能僅僅因為品牌做得好而提高價格，你需要的是護城河。」在這次採訪中，巴菲特甚至明確表達了對汽車行業的看低，表示進入汽車行業是一門「很壞的生意」。

這之後兩人互動一度歸於平靜，但不久後又在媒體鼓動下，由巴菲特先挑起話頭。

2019年在接受Yahoo財經採訪時，問及如何看待馬斯克「推特紅人」的作風，巴菲特直言「沒必要這麼頻繁地發推」，並評價特斯拉CEO「卓越，但也還有提升空間」，言語中對馬斯克高調的個人作風暗含微詞。

一天後馬斯克在推特上給出回應：「請不要毀掉冰雪皇后，拜託了」（冰雪皇后Dairy Queen是波克夏·海瑟威旗下公司）。

這一次巴菲特沒有再做回覆。

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馬斯克與巴菲特的衝突雖然多半停留嘴上而不發生實質的影響（馬斯克立下flag的糖果公司至今未有下文），但馬斯克懟巴菲特，以及他更頻繁地把炮火直接對準整個金融和法律行業，則有一個大的背景——儘管馬斯克的特斯拉等公司都被列為科技公司，但它們並不比所有傳統製造業企業「虛擬」多少，因此他也在切身體會著實體產業與金融市場、虛擬經濟等之間越來越大的鴻溝。

數據顯示，美國2018年度的GDP達到20兆美元（約新台幣600兆元），佔據全球經濟總量的近四分之一。但進一步分析其GDP構成會發現，包括金融業、網路產業在內的第三產業增加值對美國GDP的貢獻超過16.5兆美元（約新台幣495兆元），佔比超過80％。而同年美國第二產業GDP僅貢獻3.8兆美元（約新台幣114兆元），佔全年總量的18.6％。在這3.8兆美元（約新台幣114兆元）中，馬斯克所處的製造業的成長值是2.3兆美元（約新台幣69兆元），只佔總GDP的11％左右。

虛擬經濟的繁榮下，是美國國內製造業及整個實體經濟的勢微。

20世紀末，隨著金融業的繁榮，虛擬經濟得以迅速發展。另一方面則是實體經濟受到擠壓，導致投資率降低。到90年代實體經濟與虛擬經濟的分離趨勢已經逐漸顯現。歷史數據表明，美國實體經濟對於GDP的貢獻值在上世紀90年代開始就一直維持在18％左右。自2000年到達20％的高點後又一直走低，直到近幾年才有所回升，但仍然沒有回到健康水平。

而在就業方面，美國國內的現狀是大量就業人口轉向金融相關行業。即便大量工廠希望回歸本土，也面臨美國製造業缺少新鮮血液的窘境。事實上，美國國內製造業的就業數量在經歷了從2000年開始的10年下降過程後，現在已經維持了10年的成長勢頭。2019年美國製造業就業崗位比2010年增加了近100萬個。

這意味著製造業需要更多人才。但人才都鑽進了年報和帳單，也難怪馬斯克對金融業表現出惡意。

美國製造業就業人數在2010年後開始回升 pingwest

而新冠疫情在美國高燒不退，如同打在實體經濟上的又一記重拳。

據美國勞工部4月23日公佈的數據顯示，（自4月23日算起）過去5週，美國有約2650萬人首次申請失業救濟補助。對於製造行業來說，生產營運環節陷入停滯，原材料成本，物流成本增加，企業生存壓力徒增。

馬斯克與特斯拉也陷在疫情的漩渦之中。

特斯拉全球目前唯一復工的工廠是自2月10日恢復運作的上海工廠。但據媒體報導，這家工廠之後也曾由於零部件進口出現短缺而一度暫停。這些都使得馬斯克急需加速特斯拉美國工廠的復工，甚至為此不惜與加州當地政府對抗。這一系列的激進動作一方面為了趕上2020年50萬輛新車的銷售計劃，也意在做足姿態，維持外界對特斯拉的信心。

馬斯克在惟特上表示特斯拉將違背強行復工 pingwest

讓馬斯克這次再次燃起怒懟巴菲特的衝動的可能還有美國股市的表現。更加「虛擬」的科技公司在疫情中受到的衝擊相對要小。科技公司佔了極大權重的納斯達克指數，早已經完全走出疫情的深坑，如果單看這幾天它的漲勢，你根本無法想到美國的病例數字仍然處在極速上升期。

而這些股價逆勢上漲的科技巨頭，正是巴菲特所說的有「護城河」的公司，看到這一次巴菲特可能又說中了市場之後的發展（雖然代價是自己數百億的損失），再看著自己復工的不如意，馬斯克自然要過把嘴癮。但互嗆完，人才們還是不會轉頭就流向實體行業。巴菲特們也還會推高那些虛擬經濟的股價，其中可能也包括被他們覺得也不怎麼「實」的特斯拉。

責任編輯：林芳如

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