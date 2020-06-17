巴菲特投資公司波克夏．海瑟威在疫情下遭遇重創，繳出近500億美元虧損，同時坐擁龐大資金卻沒有在股市低谷時出手投資，漸漸令外界對股神的決策感到困惑。

股神華倫．巴菲特（Warren Buffett）曾說，人生就像滾雪球，重點是找到一條夠長的坡道，以及溼潤的積雪。然而受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊，投資之神的雪球卻似乎滾不太動。

近日《金融時報》撰文指出，過去半年來，巴菲特職掌的投資公司波克夏．海瑟威表現差強人意，沒能駕馭疫情對股市帶來的影響，外界對他的批評聲浪越來越大。

坐擁千億資金卻沒有大動作，外界質疑巴菲特決策

今年5月，波克夏．海瑟威因應疫情舉辦第一場線上年度股東大會，並揭露疫情引發全球經濟蕭條，各方投資者競相拋售股票，旗下投資組合受到影響，虧損接近500億美元。

同時巴菲特表示，他已完全出清包括聯合航空、美國航空、達美航空、西南航空等，手中持有的數十億美元航空股。並且手中握有高達1,370億美元現金，卻沒有在各公司股票因為疫情大幅跌落時，做出值得注目的投資。

波克夏．海瑟威在疫情期間沒有做出大投資，甚至在錯誤時機賣掉航空業股票，都令外界對巴菲特的投資決策產生疑慮。 shutterstock

巴菲特解釋，波克夏．海瑟威沒有在疫情時出手，是因為他沒有看到特別吸引人的投資標的。然而外界仍質疑，巴菲特背離了他過去所說的「 別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪 」的投資準則。

雖然2008年金融風暴時，巴菲特也沒有在低谷完成什麼關鍵性投資，但當時仍抓準機會投資高盛、奇異等巨頭，並在往後為公司帶來豐厚回報，因此這次疫情時沒有出手，令外界質疑是否有調整空間。

巴菲特在4月出清航空業股票的決定，更受到各方分析師詬病。雖然有些事後諸葛，回過頭來看此時正好是航空業股價的低谷，美國5月正式重啟後，航空業股價都有程度不一的回暖，例如聯合航空就從4月份約25美元價格，如今（17日）上升到40美元左右。

「我害怕他可能錯失整個股市反彈，」投資公司Edward Jones分析師詹姆斯．夏納漢（James Shanahan）說，「許多散戶都向市場挹注資金，並做得比專業投資人更好──巴菲特也能算在其中。」

順帶一提，巴菲特已多次在航空股上栽跟斗，過去接受採訪時更不諱言，「如果萊特兄弟的飛機起飛時有資本家在場，他們應該把它射下來。」

對科技領域不夠重視，引發投資人擔憂

不過，巴菲特在疫情下的失誤，只是壓垮外界對股神信任的最後一根稻草，近來波克夏．海瑟威的投資抉擇已經備受質疑，研究公司CFRA Research分析師凱西．賽佛特（Cathy Seifert）指出，「波克夏．海瑟威長期表現低迷需要一個解答。」

2019年，波克夏．海瑟威將食品商卡夫亨氏的投資減計30億元，令其現值比收購時減少20億美元，財經媒體《MarketWatch》估計，若結合出清航空股的損失，波克夏．海瑟威至少在近期虧損70億美元。

日前波克夏．海瑟威將食品大廠卡夫亨氏減計30億美元，被認為是近期重大的虧損案例。 shutterstock

不只如此，近期原油價格暴跌，也讓波克夏．海瑟威對西方石油的百億美元投資拿不到現金股息，只以股票代替發放，然而其股票已被華爾街評為垃圾股。

巴菲特的投資特色是注重長期回報，並著重價值投資，從20世紀開始便不斷創造投資神話，例如1963年在美國運通爆發醜聞、股價重挫時毫不遲疑入股約14億美元，現在這份投資價值已超過百億美元；1980年代末期收購約10億美元的可口可樂股份，其股價至今也翻轉10多倍，光股利就超過70億美元。

過往在投資領域的顯赫戰績，讓巴菲特被譽為「奧馬哈的先知」，然而這幾年外界對巴菲特的策略漸漸產生疑問。巴菲特的忠實信徒潘興廣場資本創辦人比爾．艾克曼（Bill Ackman）也賣掉了波克夏．海瑟威的股票。

《金融時報》指出，核心問題可能出在巴菲特對投資科技業參與過少。好比說，疫情對旅遊業造成嚴重打擊，Airbnb、Expedia等線上旅宿平台都積極尋求資金，然而波克夏．海瑟威卻沒有把握這樣的機會。

科技業推動這幾年的股票市場成長，反而巴菲特重點關注的金融業，在S&P 500指數中占比節節下滑。另一項數據也呈現這樣的情形，金融業持股占波克夏．海瑟威整體超過3分之1，但該領域貢獻的投資回報卻只有4分之1。

當然，巴菲特並非對科技領域毫無涉獵，2016年開始已陸續投資蘋果逾360億美元，短短幾年持有的股票價值突破800億美元，巴菲特2月時更讚譽，蘋果是地表最好的業務，但外界依舊希望巴菲特能擴大對科技領域的投資。

巴菲特從2016年開始投資蘋果逾360億美元，目前持股價值已超過800億美元。 MikeDotta via shutterstock

投資公司J. Stern & Co.投資長克里斯多福．羅巴赫（Christopher Rossbach）認為，假如波克夏．海瑟威想再現過去的投資成果，它必須收購未來25年內將創造重大價值的企業。

但也有不同的看法，疫情至今也尚未明朗，WHO稍早曾警告，疫情可能會有第二波高峰，一旦疫情再度爆發，股市勢必將面臨二度重創，對巴菲特作法的批評，可能也會被反轉。

金融公司Gardner Russo＆Gardner董事湯瑪斯．羅索（Thomas Russo）表示，波克夏．海瑟威一直是個注重長期回報的公司，認為現在不必急於灑錢投資，倉促的行動反而可能鑄成大錯。

資料來源：金融時報、MarketWatch、Markets Insider

責任編輯：陳映璇