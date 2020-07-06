2018年Facebook針對短影片服務所推出的「Lasso」，因無法帶動使用熱潮，宣布於七月正式關閉。

2018年11月由曾經主導Facebook電商服務Marketplace的產品經理潘博文（Bowen Pan）帶領研發，並且鎖定TikTok或快手在內短影片服務競爭打造的Facebook短影片服務「Lasso」，目前確定將在美國西岸時間7月10日正式關閉。

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「Lasso」過去是以拍攝長達15秒的短影片，並且搭配流行歌曲製作短影片內容，被視為Facebook針對海外版抖音TikTok打造的服務專案，最初僅在美國境內提供使用，後續則擴展至哥倫比亞、墨西哥、阿根廷、智利、祕魯、巴拿馬、哥斯大黎加、薩爾瓦多、厄瓜多、烏拉圭等地區，甚至後續更加入支援印地語，準備進入印度市場。

不過，顯然Facebook仍無法順利帶動「Lasso」使用熱潮，相比TikTok在全球地區累積下載量超過4,000萬次，「Lasso」實際下載量僅達30萬次左右。

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實際上，Facebook並非僅推行「Lasso」進軍短影片服務市場，去年底在Instagram悄悄推出的Reels功能，同樣可讓使用者拍攝長達15秒的短影片，並且同樣可搭配音樂歌曲內容創造不同呈現風格。

目前Facebook並未對「Lasso」的結束給予進一步評論，但顯然目前仍難以超越TikTok目前帶動使用風潮。

責任編輯：林芳如

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