因為種族爭議，Facebook被超過500家企業抵制投放廣告，祖克柏雖同意與抗議發起人會談，但事情會就此落幕嗎？

6月初發起的抵制Facebook活動#StopHateforProfit延燒至今，已有超過500家企業響應，紛紛暫停於社群平台上投放廣告。面對越演越烈的抗爭，Facebook執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）終於同意與發起組織會面協商。

在非裔男子喬治．佛洛伊德（George Floyd）被警方壓頸致死後，一場種族平等浪潮在美國爆發，當時沒有刪除川普對抗議者威脅的Facebook，就已經成為眾矢之的，而後以美國有色人種協進會（NAACP）、Color for Change為首等多家非營利組織發起的#StopHateforProfit，更進一步將外界對Facebook的不滿，化為實際制裁行動。

遭企業巨頭連番抵制，Facebook同意與抗議發起人對話

時至今日，已有超過500家企業加入#StopHateforProfit的行列，宣佈暫停在Facebook、Instagram等平台上投放廣告，其中不乏微軟、可口可樂、星巴克、Nike、福特、樂高等各方企業巨頭。

面對各方企業巨頭響應抵制暫停投放廣告，Facebook也同意與抗議發起人對話。 achinthamb via shutterstock

該抗爭對Facebook提出了多項訴求，包括出手管制平台上的仇恨內容，甚至退還被陳列在仇恨內容旁的廣告費用等，要求社群巨頭為平台上滋生的種族歧視與仇恨負責。

隨著抗爭升溫，Facebook開始出面表態，不僅對發文對非營利組織提出的9項訴求做出回應，強調他們已不斷強化對仇恨言論的審核及應對機制，本週刪除數百個與右翼暴力團體Boogaloo有關的帳號，也被認為是對抗爭表達出願意積極配合、善意的一面。

另外，祖克柏也同意出席下週與各大抗爭發起組織的會議，Color for Change副總裁Arisha Hatch表示，希望在與祖克柏會面的過程中，他能聽到外界對社群平台當前作法的擔憂。

廣告商不滿Facebook應對，批「什麼都沒變」

在旁觀者看來，儘管動作稍慢，Facebook的回應似乎給足了誠意，但對於要求社群巨頭改革的人們來說，Facebook的所作所為，可能還遠遠不夠。

根據《路透社》報導，廣告業者對Facebook的處置相當不滿意，在各家廠商大舉參與抵制前，他們曾與Facebook舉行過兩次以上的會議，但終究沒能獲得更具體的執行細節。

同時一位廣告公司的高管批評，Facebook在最近聲明中的那些回應等同「什麼都沒變」。某種程度上來說確實，Facebook在文章中的回應，大抵是講述他們已經採取哪些行動防堵仇恨言論，而非承諾做出改變。

在此同時，另一個由Facebook員工爆料出的消息，更令社群巨頭近期的回覆顯得只是單純為了滅火。

祖克柏：「廣告客戶很快就會回來。」

外媒《The Information》指出，祖克柏在內部的員工會議上透露，他不會對任何外部壓力退讓，並私下表示「我猜廣告客戶很快就會回到平台上了。」

廣告營收是Facebook的主要營收來源，在上一季財報中，Facebook廣告營收為174億美元，達到整體的98.3%。雖然廣告營收的影響力不容忽視，然而其貢獻主力並非特定企業巨頭，而是千千萬萬的中小型商家。

去年在Facebook投放廣告前100名的品牌，總計貢獻約42億美元，僅僅只占約700億美元年收入的6%，並且許多企業只宣稱抵制Facebook一個月，更多中小型業者根本沒有能力參與抵制。

廣業商Digital Whiskey策略長麥特．莫里森（Mat Morrison）表示，中小型商家沒有本錢抵制Facebook，在Facebook上投放廣告幾乎是他們向外界曝光的唯一管道，因此只能繼續下去。

祖克柏表示，這次抗議活動主要影響的不是營收，而是品牌形象。近年陷入隱私爭議後，Facebook在外界心中的形象便不斷扣分，各個面向備受外界審視，本月更即將接受美國政府舉辦的反壟斷公聽會。

同時祖克柏認為，若對壓力低頭，將令外界食髓知味，認為可以不斷要求他們做出改變。「在技術上，我們從沒有因外界施壓而制定政策。」祖克柏強調，假如服從要求，未來做事會更為困難，「因為現在你投降了，其他人以後也會覺得可以對你這麼做。」

因此，儘管Facebook答應與抗議組織們對話，從祖克柏的強硬態度來看，恐怕結果不會太樂觀。

資料來源：The Information、CNN、Bloomberg

責任編輯：蕭閔云