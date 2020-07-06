印度政府以「國安」為由，宣布禁用59款中國App，其中台灣玩美移動旗下App《玩美彩妝》名列其中，官方除了大喊冤枉，並詳說明來龍去脈。

中印邊境衝突越演越烈，一路燒到「網路領土」上。

6月29日，印度政府以「國安」為由，宣布禁用59款中國App，其中包含耳熟能詳的《TikTok》（抖音）、《WeChat》（微信）、《新浪微博》、《美圖秀秀》⋯⋯等等，超過九成的App都是在中國登記，或者在中國開設的公司。

但是，其中不乏包括零星幾款香港、新加坡App，玩美移動經營的《YouCam Makeup》（玩美彩妝），成為唯一一款被封殺的台灣App。

玩美移動自2015年起從訊連科技旗下切分出來，如今訊連為最大股東，因此訊連執行長黃肇雄和玩美移動總經理張華禎一起出席記者會，親自說明。 玩美移動

事件爆發已經整整一週，前前後後與台灣政府、印度政府溝通都無法解決，訊連科技和玩美移動今（6）日共同召開記者會，除了大喊冤枉，強調玩美移動是100%的台灣公司外，並詳細說明來龍去脈，希望能盡快解除封印。

封殺事件始末，從2017年說起

「玩美移動是一間台灣公司，所有的App 100％是由台灣的工程師一行一行code寫出來的，除了在台灣，海外包括中國，沒有任何一個地方設有工程師。我們從成立第一天就知道資安問題非常重要， 我們不會把任何一個非中國用戶的資料傳回到中國 ！」張華禎在記者會上反覆強調。

然而，事件的始末究竟為何？

事實上，早在2017年中印邊境就已經爆發過戰爭危機，當時印度網友發動13億人抵制中國產品，在當年12月，印度國防部就已列出42款中國App，要求軍人必須立刻解除安裝，《YouCam Makeup》和《YouCam Perfect》（玩美相機）就在其中，這消息也傳回到台灣。

雖然歷經三年來，玩美移動曾數次透過媒體澄清，但卻還是背負「中國App」的疑慮。

玩美移動詳細說明事發經過與對策。 唐子晴攝影

時至今年5月，中印關係緊張，在6月雙方爆發衝突後，一款專門抓出中國App的應用程序《OneTouch App Labs》在印度爆紅，《YouCam Makeup》再度被列入；直至6月29日，事態越來越嚴重，上升到「國家等級」，印度電子資訊產業技術部（MeitY）公布59款禁用中國App，《YouCam Makeup》正式被封殺。

即便印度政府只有通知玩美移動，並未提供任何證據和調查報告，但在印度的Apple App Store上，《YouCam Makeup》已被下架，在Google Play Store上，則是《YouCam Perfect》遭到下架，並且在當地ISP封鎖了www.perfectcorp.com網域 ，導致玩美在印度線上服務幾乎停擺。

阿里巴巴投資成疑點？

黃肇雄表示，這根本是一起「冤案」，甚至一度用台語說道：「我們都是台灣來的。」

玩美移動專注AR美妝，是全台灣最大的單一App開方商投資案，包括訊連科技在內，前前後後已被投資超過24億台幣。雖然原生台灣，但成立之初就主打全球市場，如今旗下5個App已經共計在175個國家及地區上架。

「玩美移動資料儲存系統是放置在亞馬遜AWS位於東京、愛爾蘭及美國奧勒岡州的伺服器，對於資安、穩定性、對外頻寬等，都符合歐盟GDPR以及台灣個資法的標準，公司絕沒有未經過用戶同意，蒐集用戶資料，也不會將個人資料揭露給App服務無關的第三人。」玩美移動資深副總暨策略長陳品仁澄清道。

「中國App近年很強勢，玩美App也很強，所以可能被認為是中國的。」雖然這是黃肇雄的一句玩笑話，但訊連和玩美紛紛表示，至今仍不知道被屢次視為「中國App」的原因到底是什麼？

但在2019年，玩美移動在新一輪2,500萬的融資中，就獲得阿里巴巴投資，或許被視為疑點之一。但黃肇雄表示，訊連科技是玩美移動的最大股東，包括經營團隊、員工⋯⋯股權已經占80%，玩美移動是道道地地的台灣團隊。

另外，雖然玩美移動在2015年，於上海成立分公司，但官方表示，所有國際性App幾乎都得在中國設立分公司，有一個專門的團隊經營中國市場，因為在中國不能用Google，App都得分為中國版和海外版，因此得在中國設立伺服器，但印度用戶用的是海外版，並不會連到中國伺服器。

染上「中國App」色彩，隨時可能成為箭靶？

根據官方透露，如今玩美移動全球App下載次數已達8.5億、其中印度約1.8億次，雖然印度人口密集，下載率占五分之一，但ARPU（每用戶平均收入）偏低。

「以印度來講，對玩美營業額影響其實不是那麼大，但要急於澄清，是因為這是一個國際事件，如果造成了全球影響，效應還會繼續擴大。」張華禎說道。

張華禎強調，雖然對營收影響不大，但不再讓商譽受損才是重點。 唐子晴攝影

如今全球的反中情緒越發濃厚，玩美移動經營範圍遍及全球，尤其深耕歐美國家，若是染上「中國App」色彩，隨時可能成為箭靶，仍得「小心為妙」。

張華禎表示，在玩美移動主動和印度政府聯繫，卻只得到消極回覆，如今前前後後已經請求行政院經濟部國貿局、外貿協會和印度台北協會協助，如今只能繼續等待回應。

責任編輯：陳映璇