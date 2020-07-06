Rosetta.ai是一家開發電商推薦系統的新創，他們這樣形容自家的服務：「我們不是推薦消費者可能會喜歡的商品，而是推薦他真的會購買的商品。」

串流影音平台Netflix在2016年發表了《縮圖的力量》（The Power of A Picture）一文，提到觀眾們平均僅花1.8秒的時間考慮要不要看一部片，讓Netflix不斷深入研究更精準的推薦系統，目標是讓觀眾看得更多、更久。

這也是各大電商不斷追求的境界，希望透過「推薦商品」、「看此商品的人也看了……」等系統，讓消費者花得更多。而Rosetta.ai（太米股份有限公司）就是那個協助電商塞爆消費者購物車的秘密武器。

「逛街的時候會有店員來問東問西（詢問需求），我們就是負責線上版的那個人。」Rosetta.ai共同創辦人暨執行長黃子豪說。

一件裙子就有6種分類，Rosetta.ai要當你的閨蜜、兄弟

不過，太積極的店員也會帶來反效果，Rosetta.ai的核心技術是要先了解每一個消費者，成為他或她的兄弟、閨蜜，才能不煩人地把合適的商品推到「對」的消費者面前。

更細部來說，Rosetta.ai主要有3條產品線。第1是替電商建立每一個消費者的專屬檔案，除了基本的點擊與選購紀錄之外，Rosetta.ai更記下消費者的偏好，如喜歡的顏色、款式等；光是一條裙子，在Rosetta.ai的後台中，就有6種分類：短裙、及膝裙、中長裙、長裙、踝裙與拖地裙。

第2個產品則是電商網站上的個人化推薦系統，不同的消費者在電商首頁、購物車結帳等畫面，會看到不同的推薦商品。

第3是再行銷，透過電子郵件、簡訊通知使用者購買，「過去可能購物車裡有10件商品還沒結帳，電商會寄信給你提醒，但透過消費者的偏好分析，我們能挑出最有興趣的商品通知。」黃子豪說。

而根據Rosetta.ai所提供的數據，使用其推薦系統產品的電商，轉換率能提升3倍，銷售量與客單價則能成長2倍之多。

為了做到「神推薦」，Rosetta.ai在消費者與商品兩端都下足功夫，替兩者貼滿了標籤，才能做出精準的推薦。圖由左至右分別為Rosetta共同創辦人暨執行長黃子豪、共同創辦人暨營運長李宜庭、業務總監蔡孟臻。 蔡仁譯攝影

使用前先交商品單，一件衣服貼上百標籤

之所以在轉換率與銷售量上能有倍數的成長率，是因為Rosetta.ai針對商品的分析相當細緻，才能做出精準推薦。

除了一條裙子有6種分類之外，Rosetta.ai將每一件商品都貼上逾百種標籤，從顯而易見的顏色、樣式、長短袖等條件，還有更多是外觀看不到的標籤。

「但這不能講吧？這是我們的關鍵技術。」在不斷逼問之下，黃子豪才透露「材質」也是重點，如棉製、丹寧等，與Rosetta.ai合作的電商，都需要繳交商品表，讓Rosetta.ai進行分析與貼標籤。

雖然「推薦系統」對電商來說，是很必要的概念；但黃子豪在多年前離開電商工程師一職後，並沒有馬上洞悉這個龐大需求，直到與在黑客松上認識的夥伴：Rosetta.ai現任營運長李宜庭一起接案，兩年下來，發現接到不少替電商打造分析系統、推薦系統的案子，才決定創業。

「我們發現推薦系統是電商共同的需求，但很多人都沒有，我們就想把它做成SaaS（Software as a Service，軟體即服務）的模式。」黃子豪解釋，由Rosetta.ai來打造推薦系統，各家電商只要在後台進行串接，就能啟用相關服務。目前Rosetts.ai已經有超過100家客戶，也開始獲利。

下一次逛網拍的時候，不妨多注意一下推薦商品的欄位，細細思考電商推薦的商品是如何產生的，是簡單的相關字詞，還是實際透過大數據來用心推薦。畢竟在未來，唯有更精準打中消費者的心，才能塞爆他的購物車。

Rosetta.ai能協助服飾電商分析其消費者於站內進行的行為以及商品對於消費者的意義。 Rosetta.ai Blog

創業的3個關鍵問題

Q：與開店平台是競爭關係嗎？

A：其實，許多開店平台都有自己基本的商品推薦系統，我們更像是補強者的角色，並沒有什麼直接的競爭關係。未來Rosetta.ai也會支援更多的開店平台，目前包括台灣主流的開店平台都能支援、還有國際常用的Shopify也將可以串接。

Q：如何持續擴大營運規模？

A：客戶串接SaaS軟體時，最好能給完整的文件或FAQ（問與答），客戶就能藉以自行解決一些技術問題，才有規模化的可能性，不然就是要派人去替客戶安裝。現在我們正在想辦法完善說明手冊，同時，也要找更多工程師進來，雖然我可以自己寫程式，但應該要把更多的時間花在管理、維護投資人關係與公司的成長。

Q：Rosetta的名稱有什麼由來？

A：Rosetta是「羅塞塔石碑」的翻譯，這塊石碑上用了3種不同的語言：古埃及象形文、埃及草書以及古希臘文，撰寫同一句話，讓考古學家可以用來解讀失傳的古埃及象形文字。同時，羅賽塔石碑被用來形容解決一個謎題的關鍵工具，而我們就希望當那個替客戶解決問題的關鍵。

由於有助破解古埃及象形文字這種謎題般的事物，羅塞塔石碑也暗喻解決困難的關鍵線索或工具，比如歐洲太空總署（ESA）的太空探測器命名為羅塞塔號，透過此計劃破解太陽系生成的秘密。 cc by 陳俊宏 Jimmy Chen

責任編輯：張庭銉