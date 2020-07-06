串流影音平台Netflix在2016年發表了《縮圖的力量》（The Power of A Picture）一文，提到觀眾們平均僅花1.8秒的時間考慮要不要看一部片，讓Netflix不斷深入研究更精準的推薦系統，目標是讓觀眾看得更多、更久。
這也是各大電商不斷追求的境界，希望透過「推薦商品」、「看此商品的人也看了……」等系統，讓消費者花得更多。而Rosetta.ai（太米股份有限公司）就是那個協助電商塞爆消費者購物車的秘密武器。
「逛街的時候會有店員來問東問西（詢問需求），我們就是負責線上版的那個人。」Rosetta.ai共同創辦人暨執行長黃子豪說。
一件裙子就有6種分類，Rosetta.ai要當你的閨蜜、兄弟
不過，太積極的店員也會帶來反效果，Rosetta.ai的核心技術是要先了解每一個消費者，成為他或她的兄弟、閨蜜，才能不煩人地把合適的商品推到「對」的消費者面前。
更細部來說，Rosetta.ai主要有3條產品線。第1是替電商建立每一個消費者的專屬檔案，除了基本的點擊與選購紀錄之外，Rosetta.ai更記下消費者的偏好，如喜歡的顏色、款式等；光是一條裙子，在Rosetta.ai的後台中，就有6種分類：短裙、及膝裙、中長裙、長裙、踝裙與拖地裙。
第2個產品則是電商網站上的個人化推薦系統，不同的消費者在電商首頁、購物車結帳等畫面，會看到不同的推薦商品。
第3是再行銷，透過電子郵件、簡訊通知使用者購買，「過去可能購物車裡有10件商品還沒結帳，電商會寄信給你提醒，但透過消費者的偏好分析，我們能挑出最有興趣的商品通知。」黃子豪說。
而根據Rosetta.ai所提供的數據，使用其推薦系統產品的電商，轉換率能提升3倍，銷售量與客單價則能成長2倍之多。
使用前先交商品單，一件衣服貼上百標籤
之所以在轉換率與銷售量上能有倍數的成長率，是因為Rosetta.ai針對商品的分析相當細緻，才能做出精準推薦。
除了一條裙子有6種分類之外，Rosetta.ai將每一件商品都貼上逾百種標籤，從顯而易見的顏色、樣式、長短袖等條件，還有更多是外觀看不到的標籤。
「但這不能講吧？這是我們的關鍵技術。」在不斷逼問之下，黃子豪才透露「材質」也是重點，如棉製、丹寧等，與Rosetta.ai合作的電商，都需要繳交商品表，讓Rosetta.ai進行分析與貼標籤。
雖然「推薦系統」對電商來說，是很必要的概念；但黃子豪在多年前離開電商工程師一職後，並沒有馬上洞悉這個龐大需求，直到與在黑客松上認識的夥伴：Rosetta.ai現任營運長李宜庭一起接案，兩年下來，發現接到不少替電商打造分析系統、推薦系統的案子，才決定創業。
「我們發現推薦系統是電商共同的需求，但很多人都沒有，我們就想把它做成SaaS（Software as a Service，軟體即服務）的模式。」黃子豪解釋，由Rosetta.ai來打造推薦系統，各家電商只要在後台進行串接，就能啟用相關服務。目前Rosetts.ai已經有超過100家客戶，也開始獲利。
下一次逛網拍的時候，不妨多注意一下推薦商品的欄位，細細思考電商推薦的商品是如何產生的，是簡單的相關字詞，還是實際透過大數據來用心推薦。畢竟在未來，唯有更精準打中消費者的心，才能塞爆他的購物車。
創業的3個關鍵問題
Q：與開店平台是競爭關係嗎？
A：其實，許多開店平台都有自己基本的商品推薦系統，我們更像是補強者的角色，並沒有什麼直接的競爭關係。未來Rosetta.ai也會支援更多的開店平台，目前包括台灣主流的開店平台都能支援、還有國際常用的Shopify也將可以串接。
Q：如何持續擴大營運規模？
A：客戶串接SaaS軟體時，最好能給完整的文件或FAQ（問與答），客戶就能藉以自行解決一些技術問題，才有規模化的可能性，不然就是要派人去替客戶安裝。現在我們正在想辦法完善說明手冊，同時，也要找更多工程師進來，雖然我可以自己寫程式，但應該要把更多的時間花在管理、維護投資人關係與公司的成長。
Q：Rosetta的名稱有什麼由來？
A：Rosetta是「羅塞塔石碑」的翻譯，這塊石碑上用了3種不同的語言：古埃及象形文、埃及草書以及古希臘文，撰寫同一句話，讓考古學家可以用來解讀失傳的古埃及象形文字。同時，羅賽塔石碑被用來形容解決一個謎題的關鍵工具，而我們就希望當那個替客戶解決問題的關鍵。
責任編輯：張庭銉