CDN作為一種網路傳輸的快取機制，mlytics以平台優勢整合這樣的服務，透過數據找出延遲最低、最穩定的CDN連線，然後帶使用者過去。

《效能設計》（暫譯Designing for Performance）一書中提到，使用者期待網頁在2秒內載入完成，一旦網頁載入時間超過3秒，40％的使用者將會跳出頁面。對所有網路與雲端產業來說，提供穩定且順暢的服務不只是目標，更是標準配備。

創立於2017年的mlytics（摩速科技）則是幫網站快速連線且不斷線的加值商。他們替企業緊緊抓住使用者，讓使用者不跳離網站，是隱身在企業身後的秘密武器。

整合CDN的大平台，使用者能無縫切換全球節點

「所有關於網路的產業，都可以是我的客戶。」mlytics的共同創辦人暨執行長陳志輝之所以敢這麼說，是因為CDN（Content Delivery Network，內容傳遞網路）已是所有企業不可或缺的網路服務，mlytics提供的，正是基於CDN之上的加值服務。

一般來說，連上某個網站的意思是：連結該網站所在的伺服器，如果台灣網友要連上美國網站，必須一路連到遙遠的美國。CDN則是在全球設立的節點，如果美國網站在香港設有節點，台灣使用者則僅需連結到香港即可，連結的速度能加快許多。

「CDN就是網路產業的水跟電。」陳志輝深知CDN的普遍性，不過競爭者眾多，已是紅海市場，他決定往更深一層推出平台，讓企業能一次使用多家CDN。

mlytics架上有包含Akamai、Cloudflare、Amazon CloudFront、阿里雲、騰訊雲等知名CDN服務，除了能一站完成各家CDN設定，透過mlytics的AI（人工智慧）與監測系統，企業更能自動在各家CDN服務中轉換，維持網站穩定性。舉例來說，如果A家CDN出現連線不穩的問題，mlytics便會自動將CDN跳轉至B家，讓企業服務不中斷。

從陳志輝舉的例子可以簡單地搞懂mlytics的服務，「如同Google Maps，它搜集數據，分析從A點到B點的最快路徑；我們也同樣透過數據，找出延遲最低（最快）、最穩定的CDN連線路徑，然後帶使用者過去。」

除連網效率，企業更在乎成本，規模愈大、愈穩定的CDN服務，價格也比較貴，但企業網路服務有巔峰與離峰使用量，在非巔峰時刻也能轉換至便宜的CDN服務。

「我們有點像Uber，是一個平台，並沒有自己的CDN，卻能調度這些CDN（車）提供使用者最佳的體驗。」陳志輝比喻mlytics布局的多重CDN融合服務。

曾在新加坡、香港、中國打轉，為何最終選擇落腳台灣？

新加坡籍的陳志輝是位連續創業家，先前創立了資安公司NexusGuard，在新加坡、香港、中國等地都待過，最後卻選擇落腳台灣，創立mlytics。「新加坡的確很適合做生意，但創業多年來，公司要做得長遠，心態一定要開心、團隊合作一定要愉快。我真的很喜歡台灣，台灣人很親切、有溫度，有大家一起開拓未來的感覺。」陳志輝說。

雖然觀點浪漫，卻也有現實的考量，「台灣人才多，卻不像其他市場搶人才問題這麼嚴重，之前的公司在北京有研發中心，常發生大企業用兩倍薪水挖人，要額外付出相當高的管理成本。」陳志輝說。

雖然mlytics是台灣品牌，但陳志輝志在國際市場，倫敦辦公室已成立，而美國辦公室則在籌備當中，「挑戰是一定有的，台灣品牌要成為國際化的公司，必須把產品做得比品牌還大，讓大家把焦點放在產品上。」

以使用者體驗來說，一般人對mlytics提供的服務也許完全無感，直到哪一天當你打開網頁連線速度超慢時，就會體會這家新創團隊的價值所在。

mlytics創辦人暨執行長陳志輝這樣形容自家服務：有點像是Google Maps，它搜集數據分析從A點到B點的最快路徑，提供使用者最佳效能的網速體驗。 蔡仁譯攝影

創業的3個關鍵問題

Q：整合CDN的困難是什麼？

A：過去企業要部署新的CDN服務，可能動輒需要花費10多天的時間，讓系統、網路架構跟CDN能夠完整地對接。mlytics花了兩年的時間，整合好各家CDN服務的管道，讓企業能夠無縫地完成在CDN之間的轉換。

Q：要怎麼找到最快的CDN？

A：mlytics的監控與自動跳轉是即時的，但CDN節點的確廣布在世界各地，我們不可能到全世界去抓連結的速度。因此，只要採用mlytics的服務，我們都會在終端使用者連線時跑一小段腳本（script），抓出連結最快的CDN服務。

Q：你們的品牌透過哪些銷售通路邁向國際？

A：第一就是SaaS服務，讓客戶能在mlytics官網直接開通相關服務；第二則是透過合作夥伴推廣，像是跟CloudMile（萬里雲）的合作，讓我們的產品包含在CloudMile的解決方案中；第三則是直接與CDN業者合作，也許某個業者並不支援連到中國，把我們包含在服務內，就能完善產品的服務範圍。

責任編輯：張庭銉