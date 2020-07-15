5G新時代來臨，「Keysight World 2020」將邀請科技業界意見領袖齊聚一堂，跟著5G的腳步塑造願景，搶攻市場商機。

2019年12月10日，第一波5G頻譜正式開跑拍賣，各電信業者紛紛開搶；2020年6月30日，國內5G正式開台，象徵「5G元年」啟動，邁入行動通訊新科技時代。綜觀全球各地的運營商都積極佈署建設，5G逐步連接我們生活的世界，發展勢頭迅猛，應用層面不只侷限於通訊領域，各行各業都會搭上這股浪潮，顛覆產業生態。

因應全球新變局提供解決方案

身為量測領域龍頭的是德科技（Keysight Technologies Inc.），不斷致力轉型升級，創新求變走在市場最前端，提供精湛的量測技術。因應嶄新5G市場，各產業蓄勢待發，是德科技在今年的「Keysight World 2020 Taipei」邀請產官學界專業人員交流經驗，並展示旗下各關鍵技術領域的解決方案。是德科技行銷處副總經理羅大鈞表示，公司業務主要為協助客戶掌握最新趨勢方向，靈活應對市場變化。這場實務應用論壇不僅是新技術資訊及交流體驗平台，更規劃了技術講座、案例分享、實機展示等，接軌5G產業最前瞻發展動態與應用。

數位科技不斷躍進，從4G行動網路跨越到5G異質性網路，帶來更多挑戰和機會，呼應未來萬物聯網的趨勢，人工智慧將一一實現。5G的大頻寬、高速率、低延遲等通訊特性，滿足消費者多元需求，加速企業轉型升級。「Keysight World 2020」聚焦創新解決方案，羅大鈞副總經理分享今年論壇活動四大主題：5G、Automotive、High Speed Digital、Advanced Measurements，邀請中華電信研究院院長林榮賜、耕興股份有限公司技術協理楊富舜、DEKRA德凱集團技術處資深總監蕭鴻凱、創未來科技董事長兼執行長王毓駒擔任演講嘉賓，加上是德科技的頂尖團隊，專家們共同剖析5G大未來。

是德科技市場行銷副總經理羅大鈞 數位時代

提前掌握量測關鍵技術搶商機

綜觀全球5G發展，南韓利用平昌冬奧嘗試5G服務，顯著效果成為重要里程碑，整合性的服務為商業化奠定良好基礎。隨著2018年12月韓國商用5G上路，全球各產業也陸續導入AI服務，智慧願景進入實用階段。「國內各電信業者已經訂出5G商轉時程，下半年將加速目標發展藍圖，各企業更需要量測解決方案，符合不同頻段。」羅大鈞副總經理分析，5G是科技產業未來最重要的議題之一，相關論壇活動已從理論性轉為實務作戰，如何提升企業轉型創新是另一關鍵，是德科技的解決方案能協助各項行動服務。

是德科技致力於支援全球5G市場，在各地擁有許多合作夥伴，提供不受限且全方位的測試，協助搶佔市場商機。新興通訊技術讓各樣垂直產業整合應用的服務內容大增，包含物聯網、智慧工廠、智慧城市、影音串流等，走向虛實整合系統架構。尤其是車聯網應用夯，從自動輔助駕駛到完全無人駕駛，行進過程需要龐大的數據運算能力，更考驗電子量測技術，羅大鈞比喻：比人體神經傳導還快！

5G落地商轉連動智慧應用經濟

資訊科技的發展改變人類生活，5G改變的不只是產業，各式創新智慧運用也讓許多想像成真。是德科技跟著客戶需求與時俱進，自2014年從安捷倫科技獨立出來後，致力轉型為一家軟體與解決方案的供應商，從5G商轉的前哨到落地，多次與合作夥伴攜手創造佳績，進一步增進彼此的專業技術能力。作為推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，將讓臺灣朝智慧國家邁開大步。

5G應用範圍廣泛，帶來新科技、新商務、新應用，推動產業升級換代。是德科技在5G生態系統中扮演關鍵角色，「Keysight World 2020」將展示最新的技術及高速數位測試解決方案，以及最新3GPP標準的通用軟體和硬體平台等。面對未來訊息萬變的市場環境，6G研究正蓄勢待發！

立即報名【2020 Keysight World Taipei】：https://bit.ly/38UCWvN