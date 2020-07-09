不完美、陽春的「最小可行性產品」，是新創公司成功的第一步。即使失敗也能透過市場回饋與數據變化，驗證再修正，不斷尋找切入市場的機會。

隨著網路和智慧型手機的興起，讓許多的青年創業家得以有實現夢想的舞台與機會，網際網路也顛覆了一切傳統產業的時代。在網際網路的時代中，電子商務、Airbnb、Uber、Facebook、Google、抖音等造就了新經濟，過去從教科書上所看到的商業策略理論，以及傳統產業的習慣思維與信念，是否已不再適用於現今的時代？

發明火箭還是開汽車？市場有可能不是你想的那樣

如果問大家想要發明火箭還是開汽車？一般人都會選擇發明火箭，因為聽起來比較酷。在大企業端的做法與企業戰略目標也是如此，大公司會願意投入的勢必不是一個小的專案或事業。通常大公司要的是一個「火箭般的新創」，大公司所能夠投入的資金、人力、資源都相對較多，所以預期的成果以及投資報酬率也相對高。在這個情形下，大公司會往「發明火箭方向」去進行產品的規畫，也會具有相當的組織與團隊，而且這些組織與團隊的人可能都是「高手」、「大咖」，也就是由富有經驗的主管來擔任，主要的組織和策略方向也依賴這些人過去的成功經驗。

但是一個火箭的發明，可以投入的資源會有多少？需要規畫的面向又有多少？再來在發射火箭前所需要反覆測試要多完整？除了事前的各種準備之外，當火箭要發射時又需要多大的動力與燃料投入？當然，這些都是時間與資源上分配的問題，但是，真實的狀況是，當你在打造火箭的時候，你已經設想了火箭發射後會發生的事情，但是市場極有可能不是你所設想的那樣。

成功的新創公司，通常是抱持著「開汽車」的心態多過於造火箭。 4 PM production via shutterstock

新創公司要能夠「放下虛榮，擁抱失敗」

倘若火箭每一次發射都需要這麼高的成本，那麼，這個創業項目註定不會是新創公司可以玩的起的，也輪不到資源匱乏的新創公司來造火箭，但是在網路數位化的時代中，我們可以看到許多新創公司不停的創造出大公司無法創造出的火箭，很重要的是，新創公司能夠「放下虛榮，擁抱失敗」，而成功的新創公司通常是抱持著開汽車的心態多過於造火箭。

早在筆者創業的那個年代，您能夠想像網站功能很陽春，而且很多機制都是透過「人工」和「手動」的嗎？雖然很陽春，但最終卻成為了創業家眼中「最小可行性產品」。事實上，創業家能提供的資源並不多，時間就是最寶貴的，比起將網站機制用的更完整，我們更急於將產品推向市場，直接驗證我們的創業想法是否可行。

商品數少、功能介面陽春等都像是一個剛起步的網站，即使作法如此陽春，它還是可以運作、發揮功效。假如在一個大公司內部創業，大部分的人是沒有勇氣提出這個「最小可行性產品」概念的，因為通常老闆都不會同意，這背後意味著有極高的失敗風險。因為一看就是「一個不會成功的網站」，但在我們眼中，「很醜」、「陽春」卻是新創公司成功的第一步。

所謂的不完美正代表著你帶領團隊的方式，也是以最少的時間和人力、物力去搭建出一個最小可行性的產品。如果失敗了，也沒有關係，你還有根據市場回饋、數據變化快速進行修正的機會，透過驗證後再次修正，即可以再次快速的推向市場，並再驗證再修正，如此地不停循環。

創業如果是一場牌局，要用最低的成本去看牌

新創公司所擁有的資源很匱乏，大多數的新創公司在第一年就會面臨倒閉的可能。

根據經濟部中小企業處創業諮詢服務中心的統計指出，一般民眾創業，一年內倒閉的機率高達90%，如果創業像一場牌局，創業家要做的事情，就是用最低的成本去看牌，因為越早知道底牌，你需要下注的籌碼越低，你能得到的學習和驗證就越多，同時你需要在你的籌碼耗盡前，盡快找到pivot（軸心），這才是創業家精神。

團隊在做產品的時候，想的不是要做火箭，而是秉持著創業家精神想辦法「把破車開成跑車」，但這個前提是團隊內部要能接受，外加我們「車況」很多地方都不完美；團隊要能接受，不完美是正常的，不完美是一種trade-off，因為我們選擇了將資源放在其他的面向上了，就這樣破車也能變成Toyota。

現在接觸了許多青年的網路創業家，看到其實很多都已經非常能接受這種「開破車」的思維，在網路公司的人平均年齡層都很低（像在生活市集平均年齡30歲、松果購物平均年齡27歲）。

現在的年輕人反而喜歡和擁抱這種「滾動式實驗」的精神，而不是「老闆說了算」的權威管理模式，一間具有創業家精神的公司，需要實現跨部門團隊的整合，確保團隊中的每一個成員都能面向市場，得到市場的反饋，數據是公開透明且共享的，一旦有任何的idea，應該是能迅速拋向市場得到驗證，而不是依照職位高低、資歷深淺，也不是依賴天才、創辦人。

在網路世界中，我認為一個團隊真正需要的不是天才，而是務實、努力、願意把手弄髒、用心去面向市場的人才。

責任編輯：陳建鈞

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