固執己見的創業家，常放不下心讓別人來處理事情，導致外行領導內行，這是第一次創業家最容易犯的錯。

談起創業，萬事俱備也不見得會成功，但如果缺乏重要的因子，很有可能就發生骨牌效應，公司一命嗚呼。

創業成敗最重要的內在因子，不外乎創辦人的人格特質。有幾種人格特質在我看來，是幾乎不可能在勞力精簡的科技業中創業成功的。

虛榮心作祟，以曝光為己任

聽起來似乎理所當然，但大家可能不會相信，虛榮心大於實力的科技創業家，我個人粗估恐怕多過七成。

比起事業到底有沒有真正賺到錢，擁有這種人格的創業家，更在乎是否被媒體報導、參加交流聚會、爭取上台曝光的機會。

這也是為什麼，至今仍有許多創業將TechCrunch Disrupt、Demo Day等「大拜拜活動」視作非常重要的里程碑。同樣是在美國，Disrupt和Demo Day當中得獎者成功（出場或永續經營）的占比，遠比美國的知名加速器還要低（通常都在1／3到1／5之間）。

曝光多不如曝光得好，認識的人多不如認識相關的人。更何況，許多新創事業如企業級服務，在媒體和比賽、講座等活動中曝光，是完全沒有意義的，還不如好好訓練業務團隊到相關的產業展、博覽會，去接觸潛在客戶，或真正解決業務上的問題。

當全世界創業家矚目的TechCrunch Disrupt，實際對於創業的幫助都很有限了，大家應該也可以想像：台灣國內的大拜拜活動，和各類政府贊助的講座有多少「重量」。

另一種創業家人格，我個人稱之「部落客創業家」，或是「網紅創業家」。台灣有些以「AI」（人工智慧）作為號召的創辦人，就有這種傾向，跟前一類人格類似，每天工作並沒有專注於業務發展，反而都把自己的大部分時間，花在經營創辦人的公共形象，和在網路上發文筆戰。

這樣經營的公司很少會成功，屢試不爽。

再來是對創業殺傷力沒那麼強，但在台灣處處可見的「控制狂人格」。

凡事都要插手、愛錢大於一切

其實不管在哪裡，創業家多半固執己見、積極掌控全局，因此常常放不下心讓別人來處理事情，導致外行領導內行，這是第一次創業家最容易犯的錯。

在台灣和華人世界，控制狂人格的全面性氾濫，恐怕脫不了華人史上長期的「大宅院文化」：大家習慣命令由權力中心向外擴散，並沒有與各類專業共商大計的格局。

所以說，台灣很多年輕創業家以為，仿效美國新創模式，就是跟進全球創業潮流；事實上，他們骨子裡還是大老闆心態，常常會直接干預公司營運，更不要提股權裡「出錢就是老大」的習慣了。

當創辦人一切都要控制，無法讓公司有監督、反饋和修正等多邊協商機制時，夜路走多了總會遇到鬼，總有一天會犯錯，全公司難免都得下去陪葬。

綜觀國內外很多高知名度的大型新創失敗案例（如Theranos、Fyre、WeWork等），人禍都源自創辦人的控制慾。

到了這邊，其實開始有點牽涉哲學問題：事業發展跟獲利之間要如何取捨？

過去創業時，前輩曾對我說：「核心價值只有獲利的企業，不會是個長久的好企業。」我將這句話重新解讀：為了賺取蠅頭小利，而捨棄解決深度痛點的公司，很難會有長遠的成功。

由於這種思維跟台灣過去50年來的經濟發展模式，有很明顯的牴觸，相信有很多人會不以為然。這也是台灣人老是從代工製造和貿易兩大類商業模式找飯碗的原因，賺錢最直接，又不太需要花心思找出產業問題。

另一方面，台灣軟體新創成功案例很少，過去10年軟體業在台灣掛牌上市的，幾乎都是電商（說實在的，電商是零售業不是軟體業）。

而電商淨利率低，大部分「營收」數字來自GMV（Gross Merchandise Volume，成交總額），都只是「過水」的錢，實際公司賣出商品的單元毛利率，幾乎都是固定在成交額兩成到四成間。

台灣消費市場規模不大，一般人民的消費力又在衰退，很莫名其妙地，台灣的電商平台卻是愈來愈多，而且同質性高得嚇人。大家的做法都了無新意，只為了賺取低機會成本，而完全放棄思考如何創新、想辦法在商業模式上持續突破。

同時，台灣AI、IoT產業（物聯網）的發展方向，都在追求能在最短時間創造微薄營收，而非思考如何解決產業長久的問題。

在這種創業人格與方針下運作的公司，通常營收起來快，被競爭對手幹掉的速度也快，或許在某種程度上，是台灣目前產業思維的縮影吧。

責任編輯：陳建鈞

《數位時代》長期徵稿，針對時事科技議題，需要您的獨特觀點，歡迎各類專業人士來稿一起交流。投稿請寄edit@bnext.com.tw，文長至少800字，請附上個人100字內簡介，文章若採用將經編輯潤飾，如需改標會與您討論。

（觀點文章呈現多元意見，不代表《數位時代》的立場