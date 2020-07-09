農遊券開抽了！250元可以抵森林遊樂園門票及餐飲，也能到農會買農產品，一人能幫兩位家人登記抽籤，時間到7月18日截止。

農遊券開抽了！什麼地方可以用？怎麼用？懶人包一次告訴你。

Q：農遊券是什麼？

農委會推出農遊券，期望振興農林漁牧業者，搭配振興三倍券推出，希望帶動國人安心旅遊選擇農業生態相關產業消費，刺激經濟。

Q：去哪裡用？

全台超過2000家農林漁牧業者，可以抵用門票及農場內餐飲及農場伴手禮。相關活動內容及農遊券合作業者名單，陸續更新於農遊券專區，各地農會農產品都可買喔！

農委會

Q：誰可以領？

只要持有身份證或有居留證的非本國籍配偶都能抽，到登記地址：農遊券登記網址。一人能上網代登記兩位，也就是自己可以抽，也可以幫兩位家人代登記抽籤。抽中將會簡訊通知，總計500萬張，面額250元。

農委會

Q：抽籤時間？

有兩輪抽籤時間，第一輪登記的民眾，若沒抽到會自動轉入第二輪抽籤，不用報名兩次，第一次7月9日起15：00開始抽，7月13日晚間24：00止，預計7月14日正午12點公布250萬張得獎者，第二輪7月14日開抽，18日結束，19日抽250萬張農遊券得主。

農委會

Q：我抽中了，怎麼領？

當收到抽獎中獎簡訊，可以手機開啟簡訊後，點擊連結，輸入驗證碼及身份證字號，完成取票驗證，就能獲得農遊券QR Code，當買物時給業者掃描此QR Code即可折抵250元。

Q：這250元找零嗎？

不找零唷！必須一次抵用，全台都可使用，但有效期限是簡訊通知起60天內有效，過期就沒用了。限一次抵用完畢，無法分次抵用，且不可兌換現金或找零。農遊券經合作業者掃描讀取完成消費抵用，只能換貨，無法退貨、退款。

責任編輯：蕭閔云