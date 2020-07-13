亮眼的第二季交車數讓特斯拉股價連日飆升，馬斯克身價也因此大漲超過巴菲特，登上全球排名第7的億萬富豪。

特斯拉股價連日飆升，也連帶令創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk）的身價水漲船高。《彭博富豪指數》顯示，馬斯克如今已超越股神巴菲特（Warren Buffett）成為全球排行第7的富豪。

上週五的美股交易中，特斯拉股價成長近11%，達到1,544.65美元，此舉令馬斯克身價增長近61億美元達到700億美元，一舉超車多位世界級富豪，除了巴菲特之外，還領先了Google共同創辦人謝爾蓋．布林（Sergey Brin）、Oracel創辦人賴利．艾利森（Larry Ellison）、印度信實工業集團創辦人穆克什．安巴尼（Mukesh Ambani）等人。

不過，或許是計算的方式有所落差，目前《富比士》的即時富豪榜單上，馬斯克身價仍不到600億美元，僅位居第16名。

持有20%特斯拉股份，馬斯克資產隨股價飆漲

馬斯克是特斯拉的最大股東，擁有超過20%股份，這些持股也佔據了馬斯克資產的絕大部分。若以特斯拉當前2,863.33億美元的市值來看，馬斯克持有的股份價值就約600億美元。

5月底時，馬斯克也因為達成特斯拉市值1,000億美元的目標，獲得兩年前定下的長期績效獎勵計畫的第一筆股權獎勵，包含特斯拉1%股份的認購權，可以每股350.02美元的價格收購。

邁入2020年以來，特斯拉的股價已經飆漲超過250%，總計169萬股的股權獎勵，換算下來價值已達到26億美元，扣除收購所需的5.9億美元，也令馬斯克身價大漲20億美元以上。

相對地，巴菲特旗下波克夏．海瑟威公司因受到疫情衝擊，2020年以來股價衰退近20%。另外，上週巴菲特還捐出價值29億美元的波克夏．海瑟威股票作為公益之用。此消彼長之下才讓馬斯克身價一舉超越巴菲特。

馬斯克與巴菲特已是對老冤家。5月上旬，馬斯克才於知名Podcast主持人喬．羅根（Joe Rogan）的節目《The Joe Rogan Experience》上，聲稱自己算不上巴菲特的忠實粉絲，並批評他評估各類公司是否值得投資的工作很無聊。

去年巴菲特受訪時，評價馬斯克是位傑出的人，但也認為馬斯克沒有必要如此頻繁地發推，假如發布推文時慎重一點，對他們也有更多好處，隱含對馬斯克喜歡在推特上亂放話的批評。

第二季交車數量佳，外界預期將成S&P 500成份股引搶購

特斯拉的股價會如此大幅度竄升，主要歸功於前陣子發布的第二季交車數據，雖然位於費利蒙的工廠因疫情影響停工2個月，當季交車數仍舊達到9萬輛，並且生產8.2萬輛車，將新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊降至最低。

再加上，特斯拉被認為有望成為標普500（S&P 500）的成份股之一，外界相信一旦真正加入，股價將會迎來另一波飆漲，因此在這樣的預期心理下，投資者正連忙搶購特斯拉的股份。

特斯拉第二季交車數突破預期令股價大漲，正式的財報資訊也將在7月22日對外公佈。 shutterstock

週末時，特斯拉也宣佈3月開始正式交車的Model Y降價3,000美元（約台幣88,000元），從52,990美元（約台幣156萬元）降低至49,990美元（約台幣147萬元），調降幅度約6%。此舉被認為是因應各大車廠相繼推出的電動車款，增進產品競爭力。

雖然第二季交車數據中，並未單獨秀出Model Y的成績，但今年4月時，特斯拉曾透露，Model Y是他們首個推出即達成營利的車款。

至於詳細的第二季成績，特斯拉預計將在7月22日對外公佈。

資料來源：Bloomberg、Reuter、Bloomberg Billionaires Index

責任編輯：蕭閔云