繼上周公布第二季交車量後，特斯拉於昨（7）日股價漲逾1％，報1,389.65美元，再度創下歷史新高。

松下集團總裁津賀一宏在週二（7日）盛讚特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）是過於樂觀的天才，與此同時，特斯拉逼近1,400美元（約新台幣4.1萬元）大關，連續第五個交易日刷下新高，摩根士丹利將該股牛市場景股價定在2,070美元（約新台幣6萬元）。

特斯拉和松下正商討擴大美內華達州共同營運超級工廠（Gigafactory 1）電池工廠。松下集團總裁津賀一宏週二公開演說中表示，我相信只有天才才能擁有遠大的願景，而我知道的天才是特斯拉的馬斯克。

津賀一宏稱，由於馬斯克過度樂觀，像他這樣的天才可以忽略困難，向其夢想直奔，與夢想相比，大多數（困難的）事情都不重要，我永遠不會模仿他，人人像他這麼做可能不會安全。

特斯拉週二漲逾1％至每股1,389.65美元（約新台幣4萬元），再刷歷史新高，該個股近期漲勢淩厲，已連續第五個交易日創新高。

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摩根士丹利分析師亞當·喬納斯（Adam Jonas）週二將特斯拉的目標價上調至每股740美元（約新台幣2.1萬元），並將牛市場景預期設至2,070美元（約新台幣6萬元），比目前股價高出約48％。

喬納斯稱，特斯拉第二季產能與交車資料大大超出預期，而這三個月的環境在新冠疫情肆虐之下正變得極度艱困。

喬納斯分析，和許多同行相比，特斯拉展示了一個非常強大的差異化品質，需求維持得更佳，特斯拉可能會從營運資本中耗損一些現金流，但能實現美國通用會計準則損益兩平結果。

喬納斯警告，特斯拉仍存在一些長期的隱憂，整個汽車產業的基本面較差，加上亞馬遜、蘋果和Google母公司字母都企圖搶占電動車新興市場，特斯拉將陷入不可避免的競爭壓力。

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FactSet調查的32位分析師中，有12位分析師給予特斯拉「賣出」評級，而11位建議「持有」和9位建議「買入」，平均目標價為774.98美元（約新台幣2.2萬元）。

投行Wedbush分析師丹·艾夫斯（Dan Ives）也將特斯拉股價牛市預期設定在2,000美元（約新台幣5.8萬元），目標價為1,250美元（約新台幣3.6萬元）。券商JMP Securities表示，特斯拉營收有望在2025年達到1,000億美元（約新台幣2.9兆元），上調其目標價至1,500美元（約新台幣4.4萬元）。

責任編輯：林芳如

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