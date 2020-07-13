momo購物貢獻台灣大近半（47%）營收，雙方互動密切。不只有專屬回饋電信資費方案、5G企業專網，連「到店取貨」服務也升級了。

台灣大去年與momo購物推出門市到店取貨服務，平均單月取貨量可達上千筆。今（13日）天雙方再宣布推出合作2.0版本，即日起消費者在momo購物網下單，可於24小時內至全台約760家台灣大myfone門市取貨。

到店取貨商品哪些熱？3C、美妝、食品

台灣大表示，2.0服務最大特色在於讓消費者體驗「今天下單、明天取貨」的快速感，在與momo購物的緊密整合下，將物流管理再進化，使原先兩天的到店取貨時間縮短為24小時。

此外，消費者若在momo購物購買手機、平板等3C商品，能在至門市取貨時進行現場點驗，並由門市人員提供一對一使用教學、新舊裝置檔案轉換等服務。

台灣大與momo購物推出「到店取貨2.0」 拚24小時到貨。 台灣大哥大

根據myfone門市統計資料顯示，消費者下單取貨的品項以3C產品為大宗，其次為美妝和食品。以整體「到店取貨」件數來看，取貨的男女比例為6：4，件數又以北部地區最多，平均單月取貨量超過千筆，並呈逐月攀升趨勢。

而受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，民眾的電商使用率增加。台灣大與momo的購物近2個月的單月到店取貨量也達到去年同期的2倍。

台灣大認為，與momo購物自去年首度跨域整合後，「到店取貨」服務已成為消費者除了宅配、超商取貨外的另一選擇。

momo購物好重要，貢獻台灣大近半營收

「零售」，持續是目前台灣大最重要的成長引擎。

以台灣大今年第一季營收310.85億元為例，零售貢獻47%，約150.11億；零售同時也是台灣大三大業務中，單季營收唯一正成長的業務，成長率29%，與之相比，有線電視（-1%）、電信（-6%）則雙雙衰退。

而在150億零售收入中，有136億來自momo購物，年增高達35%，不難想像台灣大有多重視旗下這隻金雞母。

雙方先前也曾合作推出599元專屬電信資費回饋專案，消費者新申辦、攜碼加入方案後，每月會固定獲得100元momo幣回饋，相當於月繳499元的4G上網方案。

不過，momo購物會另外提供給消費者「滿額」購物回饋。舉例來說，消費者在momo購物消費滿5千、8千、1萬元，可得到150~350元不等的momo幣加碼回饋。由於1塊momo幣可折抵1元現金，對momo老顧客來說頗有吸引力。

今年第一季，momo購物的衛星倉庫數為15座，比去年同期新增10處，台灣大也在6月底宣布5G開台時，表示將替momo購物導入5G企業專網，合作無人搬運車、自主移動機器人等智慧倉儲應用。

隨著momo購物的營收、獲利不斷成長，台灣大集團的「母以子貴」現象，短期可望持續出現。

責任編輯：蕭閔云