歡迎走進5G新生活！中華電謝繼茂、台灣大蔡明忠、遠傳徐旭東紛紛推出資費方案、垂直場域應用吸引消費者，他們如何擘劃心中的5G版圖？
1 5G占不到便宜，還要拚資費？蔡明忠、徐旭東、謝繼茂為何急著讓你上勾
比戰友、比應用、比促銷，5G開台好比百貨周年慶，大家都拚了。
6月30日一早，位於信義路一段的中華電信總公司門口布滿警力，等待總統蔡英文親臨現場致詞；交通部、經濟部、文化部、國發會、國家通訊傳播委員會（NCC）都來了，宣示龍頭業者搶先登入5G時代。
另一頭的台灣大哥大，緊接著在松菸文創大樓舉辦勢師大會，由董事長蔡明忠領軍，集團momo購物、TV董事長同步到場應援，現場並宣布改版品牌LOGO，象徵5G變局。
還不包括最早預告開賣時間的遠傳，7月3日同樣會由董事長徐旭東率隊，連線台灣各地門市大秀5G應用。
對台灣來說，這自然是歷史性一刻，代表5G行動通訊技術將有機會走入企業、一般市場。但回過頭從數據檢視，其實這是場撲克牌大賽，庄家先把資本搬上桌，只盼你出牌跟進。
原因一：4G用戶錢難賺，5G可望翻倍
2014年至今，台灣4G開台經過6年時間，無論普及度、網速都有高水準。根據國家發展委員會調查，採用電信公司吃到飽方案連線的手機行動上網族比率持續攀升，由2017年的64.9％、2018年73.1％，2019年再增為79.2％。
高達8成民眾用4G吃到飽，加上通訊軟體取代電話、簡訊功能，讓電信公司的相關收入慘跌。
依照NCC歷年統計，2019年5家電信公司的行動通信ARPU（用戶每月帳單貢獻）低到只有459元，甚至快倒退回3G時代。
中華電、台灣大的5G資費門檻一致，流量計價最低599元起、吃到飽1399元起跳。若用戶選擇吃到飽方案，5G的用戶每月帳單貢獻便可望翻倍。
「從鼓勵用戶升級的角度來看，最希望他們選擇月繳1399元方案，」中華電信行動分公司總經理陳明仕說。
NCC主委陳耀祥指出，台灣5G標金高達1400多億，確實比原先預期的400億增加不少，從促進產業又能兼顧消費者權益的角度來看，業者推出的多元資費方案符合預期。
原因二：4G開台一年用戶破130萬，5G三年拚5成轉換，有望達標
中華電信目標5G開台首年用戶破百萬、3年創造50％轉換；台灣大也有相同的3年目標。雙方不只推應用、給限時流量加碼，甚至還打出「上網＋光纖」的流血促銷。
若從中華電、台灣大目前的用戶數回推5G目標，代表兩者需在2022年各自吸引約500萬、350萬的用戶上門。
理想有機會達成嗎？從4G經驗來看，短期任務難度不小，但三年規畫有機會達標。
2014年5月，台灣正式啟用4G服務，至年底7個月時間累積340萬名用戶，但當時仍有2G、3G共存，不像現在僅剩4G服務，而當中值得注意的是， 4G用戶數在開台隔年翻了三倍，衝上1800萬戶 。
儘管5G缺乏「殺手級應用」的問題仍在，但業者對於5G手機的「帶貨效應」卻有信心。
台灣大哥大總經理林之晨看好，隨著8月、9月到來，有更多5G旗艦手機問世，消費者會有更高的嘗鮮、升級意願。
原因三：促進5G「加價購」新模式
還記得3G時期的「來電答鈴」服務嗎？這項加值服務，讓電話等待時間充滿音樂旋律，一度蔚為風潮。
進入4G時代，雖多了書城、音樂、影音等內容，不過尚稱不上是金雞業務。
實際從營收分析來看，2019年台灣電信營收近3,000億元，固網網際網路與加值服務合計僅占整體的18％；若扣除固網收入，占比只會更少。陳明仕觀察，目前中華電信的Hami書城、影音等服務約有幾十萬的用戶申辦，看好5G結合遊戲、VR，能帶給消費者更好加值體驗。
低延遲、高速率、大連結，是5G發展的3大重要特性。但哪些消費面應用能讓一般人有感，仍是大哉問。用戶雖然會因為優惠、手機、網速等考量投入5G懷抱，然而能否在高畫質多視角轉播、虛擬演唱會、遊戲等應用面覓得出路，電信業將比消費者還緊張。
責任編輯：林美欣
2 中華電信5G資費曝光！這3點設計和4G方案大不同
中華電信30日舉辦5G啟用典禮，同步公告外界最關心的5G資費方案，共有8種設計，一般流量方案自月繳599元起跳；吃到飽方案1,399元起。值得注意的是，5G相較於4G資費設計多了3大不同，包含：「網速級限」、「熱點分享量」以及「流量轉贈」。
5G吃到飽，最低1,399元起
5G是第五代行動通訊網路，具有高速率、低延遲、大連結等三種特性。
中華電信指出，擁有5G最大頻寬90MHz，結合全台唯一的4G 5CA技術，理論峰值下載速率可接近2Gbps。下載一部8GB電影，透過4G大約花費2分鐘，用5G網路則只要約30秒就能完成（註）。
註：網速級限指的是行動上網最高速率，舉例來說月繳599~1199元限制為500Mbps、1399元享1Gbps、2699元為1.5Gbps。
另一方面，4G消費者中有不少「流量魔人」存在，相同使用習慣將難以在5G時代出現。
中華電信提供5G吃到飽方案，月繳1,399元，搶在2021年1月初前申辦可不限流量行動上網。但流量僅限於「本機」使用，若透過熱點分享流量，依照資費級距有50GB至200GB的限制，若超過將降速至10Mbps。
此外，若月繳超過1,599元的高資費，還可享有8GB（分享1門設備）至50GB（3門）不等的「流量轉贈」。
中華電信解釋，5G網速價值、流量轉贈是定價基礎，會搭配AR、無損音樂、虛擬演唱會等各式應用強化資費分級，滿足多元資費需求。
目前中華電信在全台22縣市共建置2千座基地台，預計年底前完成3千座。透過3.5GHz、2.1GHz高低頻訊號，目前在各大車站、捷運、科學園區等都有提供5G服務。
中華電信行動分公司總經理陳明仕指出，5G定價參考許多國際做法，中國移動、北歐、瑞士電信公司都有網速級限，過去固網也是300M、500M網速定價。
同時，韓國三大電信業者5G吃到飽資費平均超過2千元，加上中華電信「量到降速」的速率仍有5Mbps，仍夠一般消費者使用，相信能滿足消費者期待。
喊話5G應用不輸人，中華電信端哪些菜？
「我們希望第一年能有1百萬個5G用戶，3年嘗試達到50％用戶採用。」中華電信董事長謝繼茂強調。
陳明仕補充， 預期像是KKBOX無損音質服務、雲端遊戲、VR等加值服務對5G銷售都有幫助。
中華電信5G應用
|服務
|亮點
|多視角4K直播
|8月開始提供樂天桃猿棒球隊週末主場直播 | Text
|4K串流影音
|透過Hami Vedio APP觀看，包含Discoverk 4k內容
|AR書櫃
|AR特性能讓電子書描繪情境真實呈現 ，年底前新增10本AR電子書 | Text
|AR合照
|藉由專屬APP與樂天桃猿啦啦隊互動 | Text
|虛擬演唱會
|歌手畢書盡7月24日演唱會，將以VR虛擬舞台直播 | Text
|VR影片、虛擬世界
|引進韓國音樂節目The Sow；於XRSPACE建立虛擬體驗館 | Text
|無損音樂
|透過KKBOX提供Hi-Fi無損串流音樂 | Text
|雲端遊戲
|與Gamestrem平台合作，正式服務提供約45款遊戲 | Text
「全世界業者回收5G可能都需要10年以上，」中華電信總經理郭水義坦言，5G要持續發展，普及度、應用導入狀況都是關鍵，當滲透速度夠快，才有利於回收成本，需要持續找出客戶需求。
他解釋，5G導入可分成三層，最底下為網路基礎架構、中間是平台、最上層則是應用，這三層會持續發展演化。但要論投入5G是否成功，長遠要看中華電信能否協助各行各業發展，合作模式不會僅限於其中某一種。
「營收初期是消費者貢獻多，不過慢慢演進後，企業端營收會有想像空間。」郭水義笑說，雖然目前大家都還是在想像階段而已。
中華電信在開台記者會當天，也展出自動空拍巡檢、自動光學辨識等不少B2B（企業對企業）5G應用。謝繼茂表示，企業端貢獻中華電信整體營收約1成，目標隨著5G腳步加快，長期能爬升至7成占比。
中華電信5G目標
用戶數：首年百萬戶、3年吸引5成用戶採用
基地台：年底蓋3千座、3年1萬座
涵蓋：22縣市
營收占比：未來企業客戶貢獻70%
責任編輯：陳映璇
3 台灣大5G資費出爐！蔡明忠的5G版圖，2重點創造大機會
台灣大哥大30日宣布自7月1日零時起正式提供5G服務，推出599元到2,699元、共分8級距的5G資費方案，模式比照同天宣布開台的老大哥中華電信，少了「流量轉贈」與「網速級限」，但同樣有「熱點量到降速」規定，另外也提供5G上網＋光纖的共享優惠。
台灣大哥大總經理林之晨指出，5G速度在開台初期會是4G的3~5倍，可是光講速度對消費者意義不大，因此將透過垂直場域應用的全新提案來吸引顧客。
台灣大5G首波攻遊戲、球場應用
在智慧球場應用面，台灣大導入4k畫質360度直播，並在由momo TV轉播的富邦悍將棒球隊主場賽事提供「3D即時回放功能」。此外，「VR實境投打對決系統」則讓豐田、長濱兩支少棒隊伍能藉由虛擬實境與職棒投手對決，達到訓練效果。
針對遊戲領域，台灣大除了與遊戲開發商Riot Games合作，也預計在第三季末、第四季初與NVIDIA聯手，引進雲端遊戲平台GeForce NOW（GFN）。8月份，則會推出專門為遊戲玩家設計的5G資費方案。
林之晨認為，三雄業者的5G資費即便有差異，其實也是大同小異，關鍵在能否給出有吸引力的服務，目前來看大家的策略都很接近，就是要轉型原本水平的商業模式。台灣大接下來3年將陸續投入數百億5G經費，透過前期基礎建設支撐未來發展。
他預期，未來3年內的消費者有很高機會選用5G手機，若順利創造5G高滲透率，就能更快更見真正的5G關鍵──物聯網應用出現。
台灣大哥大董事長蔡明忠表示，5G對他來說有兩個重點：「聚合為一」（unity）和「無界想像」（imagination），這代表台灣大集團未來能透過5G創造機會，建立電信、媒體、電商共通的資源平台。
台灣大哥大5G目標
涵蓋率：年底六都9成人口
基地台：年底前蓋4千座、3年1萬座
用戶數：3年內半數用戶採用5G
開台記者會現場，台灣大除公布5G logo視覺，同時也展示智慧倉儲畫面，並宣布將替集團子公司momo導入5G專網，提供AGV（無人搬運車）、具計算能力的AMR（自主移動機器人）與AOI（自動化光學檢測）的企業應用。
林之晨說，今年台灣大的「非電信營收」將占整體5成、「非電信獲利」10％以上，他希望能在5年內將非電信獲利提高至5成。
他不諱言，由於市場變數許多，目前很難評估要花多少時間回收5G成本，不過短期目標是在3年內吸引半數用戶採用5G。
「光纖+5G上網的資費策略，能吸引多少用戶上門，對我們來說很重要。」林之晨補充，台灣約有3百萬的家庭沒有WiFi，而先前台灣大推出4G＋光纖的雙享方案已吸引許多新客戶加入，希望長期下來能有百萬客戶出現。
責任編輯：蕭閔云
4 想換5G手機！該注意什麼才不會用到「半殘5G機」？四大QA一次看
5G真的來了！中華電信5G於30日正式開台，消費者已經可以申辦使用，而台灣大哥大及遠傳電信，則分別於7/1和7/3開始提供5G服務。
但是，對於消費者來說，若想要使用5G行動網路，首先得要有一台5G手機才行，否則徒有網路，一切都是白搭。中華電信及台灣大哥大，也紛紛釋出搭配門號的5G購機方案。
5G手機究竟怎麼選擇才好？該考量的因素有哪些？在台灣剛剛開台之際，並不是手握一台5G手機就萬事OK，有什麼該注意的地方？
全台灣可以買的5G手機有哪些？
中華電信先前就曾預估，今年大約有10%的用戶將從4G升級成5G，其中多數人的「入手原因」，是本來就打算換機，正好跟上這波趨勢，搭配新的5G資費方案購機。中華電信董事長謝繼茂進一步預估，旗下5G用戶數在開台一年後將增加至100萬人，三年後則可達總用戶數的50%。
盤點目前台灣已經開賣的5G手機，包括三星Galaxy S20系列的3支手機、LG V60 ThinQ 5G、Sony Xperia 1 II，以及去年底上市的vivo NEX 3及華為Mate 20 X 5G。
以中華電信來說，搭配「5G吃到飽」方案的選擇，有三星、LG、Sony三個廠牌的5G手機；而台灣大哥大購機方案的配合廠商，則是三星及Sony。
但這些手機雖然開賣時間不一，有些已上市大半年、有些才剛賣沒幾天，但同時都可以連結4G和5G網路。在鄰近5G開台前，它們都是先通過「4G型式認證」後上市； 如今5G正式開台，必須得再通過NCC的「5G型式認證」，才算是真正過關、真正合格的5G手機，也才能順暢的連上5G網路。
國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥在中華電信記者會上向《數位時代》透露， 目前三星S20系列的3款手機、Sony Xperia 1 II和LG V60 ThinQ 5G，都已經通過「5G型式認證」 。
但是被問起兩支推出較早的陸系手機vivo NEX 3和華為Mate 20 X 5G，是否也已經送驗？他則表示「沒有聽說」。
除此之外，HTC U20 5G和夏普AQUOS R5G也預計將於7～8月開賣，但經由查詢，目前兩款也還在審驗中，尚未正式取證。
現在買5G手機，要注意什麼？
1. 是否取得NCC「5G型式認證」？
以正常的程序來說，一支5G手機通過「5G型式認證」後，才能開放OTA軟體升級，正式開啟裝置的5G通訊功能。因此，嚴格來說，沒有通過「5G型式認證」的手機，是不能合法連結5G網路的。
vivo NEX 3和華為Mate 20 X 5G在2019年尾上市時，NCC還沒有開放「5G型式認證」，當時通過的是「4G型式認證」，vivo台灣官方就表示，NEX 3先前是以4G版本送測，至於5G認證，目前相關單位在評估進行中。
雖然未通過「5G型式認證」的5G手機，還是有機會能連接上5G網路，但是否合法正規、是否能穩定連結，都有待商榷。
2. 支援頻段有哪些？
5G頻段主要分為中低頻的「Sub-6」和高頻的「mmWave」，和大多數國家一樣，台灣在開台初期會以頻段6Ghz以下的Sub-6為主，其中又被分為不同的小頻段。
以現階段來說，5G覆蓋率還不高，手機不可能只運行5G網路，必須和4G網路交叉運作，因此必須審視機種是否支援台灣電信商採用的頻段。
以目前台灣來看，主流頻段包括n1、n28、n78，至於n3及n41，則是下一階段電信商才會開始應用的頻段。
不同的電信商，提供的頻段不同，不同的手機，支援的頻段也不同，但當手機支援的頻段愈多，可使用到的5G網路也愈完整；同時也得審視自身門號的電信業者支援頻段，和手機支援頻段是否有對應到。
各品牌手機支援頻段一覽
- 三星Galaxy S20系列：n1、n78
- Sony Xperia 1 II：n1、n3、n28、n77、n78
- V60 ThinQ 5G：n1、n3、n28、n78
- HTC U20 5G：n1、n3、n28、n77、n78
- 夏普AQUOS R5G：n1、n3、n28、n78
- vivo NEX 3：n41、n78
- 華為Mate 20 X 5G：n77、n78、n79
3. 有沒有支援EN-DC？
雖然目前台灣市面上的5G手機，同時都能運行4G和5G，但若支援類似CA載波聚合的4G/5G EN-DC雙連結，則可以將4G和5G頻段聚合起來，讓用戶連結到4G時，也能享有比原有4G更快的速度，而不是「純4G」的速度。
像是中華電信、遠傳電信都有提供這樣的技術，但也得要看看手機有沒有支援這樣功能。而在這幾支手機中，目前支援的機種包括三星S20系列、Sony Xperia 1 II和HTC U20 5G。
4. 注意！5G吃到飽，熱點分享有限制
在中華電信和台灣大哥大今日釋出的資費方案中，雖然設計不太一樣，但兩家業者5G資費和4G資費最大的區別之一，就是針對「熱點分享」制定了一個「上限門檻」。
過去消費者辦了網路吃到飽，總是習慣隨時開啟手機熱點，當成「行動WiFi」給電腦或其他裝置連網。但如今在5G吃到飽方案中，卻設有流量分享上限，當分享量到一定標準時，電信業者將會降低分享出的網路速率，這是消費者得特別注意的地方。
以中華電信來說，在1,399元的5G吃到飽方案，假如在網路環境裡想的狀況下，原先最高速率可達1Gps，但熱點分享有50GB的流量限制，當達此上限後，用戶分享出的網路速率，將會被降低到10Mbps。
因此，用戶以後不能隨心所欲地一直開著熱點，否則等到有不時之需、急著要連熱點網路時，網路卻慢吞吞。
責任編輯：蕭閔云