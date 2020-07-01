比戰友、比應用、比促銷，5G開台好比百貨周年慶，大家都拚了。

6月30日一早，位於信義路一段的中華電信總公司門口布滿警力，等待總統蔡英文親臨現場致詞；交通部、經濟部、文化部、國發會、國家通訊傳播委員會（NCC）都來了，宣示龍頭業者搶先登入5G時代。

另一頭的台灣大哥大，緊接著在松菸文創大樓舉辦勢師大會，由董事長蔡明忠領軍，集團momo購物、TV董事長同步到場應援，現場並宣布改版品牌LOGO，象徵5G變局。

還不包括最早預告開賣時間的遠傳，7月3日同樣會由董事長徐旭東率隊，連線台灣各地門市大秀5G應用。

對台灣來說，這自然是歷史性一刻，代表5G行動通訊技術將有機會走入企業、一般市場。但回過頭從數據檢視，其實這是場撲克牌大賽，庄家先把資本搬上桌，只盼你出牌跟進。

原因一：4G用戶錢難賺，5G可望翻倍

NCC

2014年至今，台灣4G開台經過6年時間，無論普及度、網速都有高水準。根據國家發展委員會調查，採用電信公司吃到飽方案連線的手機行動上網族比率持續攀升，由2017年的64.9％、2018年73.1％，2019年再增為79.2％。

高達8成民眾用4G吃到飽，加上通訊軟體取代電話、簡訊功能，讓電信公司的相關收入慘跌。

依照NCC歷年統計，2019年5家電信公司的行動通信ARPU（用戶每月帳單貢獻）低到只有459元，甚至快倒退回3G時代。

中華電、台灣大的5G資費門檻一致，流量計價最低599元起、吃到飽1399元起跳。若用戶選擇吃到飽方案，5G的用戶每月帳單貢獻便可望翻倍。

「從鼓勵用戶升級的角度來看，最希望他們選擇月繳1399元方案，」中華電信行動分公司總經理陳明仕說。

NCC主委陳耀祥指出，台灣5G標金高達1400多億，確實比原先預期的400億增加不少，從促進產業又能兼顧消費者權益的角度來看，業者推出的多元資費方案符合預期。

原因二：4G開台一年用戶破130萬，5G三年拚5成轉換，有望達標

NCC

中華電信目標5G開台首年用戶破百萬、3年創造50％轉換；台灣大也有相同的3年目標。雙方不只推應用、給限時流量加碼，甚至還打出「上網＋光纖」的流血促銷。

若從中華電、台灣大目前的用戶數回推5G目標，代表兩者需在2022年各自吸引約500萬、350萬的用戶上門。

理想有機會達成嗎？從4G經驗來看，短期任務難度不小，但三年規畫有機會達標。

2014年5月，台灣正式啟用4G服務，至年底7個月時間累積340萬名用戶，但當時仍有2G、3G共存，不像現在僅剩4G服務，而當中值得注意的是， 4G用戶數在開台隔年翻了三倍，衝上1800萬戶 。

儘管5G缺乏「殺手級應用」的問題仍在，但業者對於5G手機的「帶貨效應」卻有信心。

台灣大哥大總經理林之晨看好，隨著8月、9月到來，有更多5G旗艦手機問世，消費者會有更高的嘗鮮、升級意願。

原因三：促進5G「加價購」新模式

NCC

還記得3G時期的「來電答鈴」服務嗎？這項加值服務，讓電話等待時間充滿音樂旋律，一度蔚為風潮。

進入4G時代，雖多了書城、音樂、影音等內容，不過尚稱不上是金雞業務。

實際從營收分析來看，2019年台灣電信營收近3,000億元，固網網際網路與加值服務合計僅占整體的18％；若扣除固網收入，占比只會更少。陳明仕觀察，目前中華電信的Hami書城、影音等服務約有幾十萬的用戶申辦，看好5G結合遊戲、VR，能帶給消費者更好加值體驗。

低延遲、高速率、大連結，是5G發展的3大重要特性。但哪些消費面應用能讓一般人有感，仍是大哉問。用戶雖然會因為優惠、手機、網速等考量投入5G懷抱，然而能否在高畫質多視角轉播、虛擬演唱會、遊戲等應用面覓得出路，電信業將比消費者還緊張。

責任編輯：林美欣