遠傳5G開賣，端出VR、4K畫質等服務應戰，董事長徐旭東、總經理井琪怎麼看電信業新大戰？

把廚師請到記者會現場「煮魚肚」，象徵自己有最好的5G頻譜位置，還預告申辦吃到飽資費方案會送VR眼鏡、VR專屬影音一年份。

遠傳電信雖然晚中華電信、台灣大哥大3天開台，但董事長徐旭東絲毫不在意，今（3日）天更化身推銷員宣傳自家80MHz頻寬，強調「比時間是nothing，頻譜就像DNA很重要，因為光頻譜位置就沒得比了，至於那個有『魚尾』的是誰，我就不說了」。

遠傳董事長徐旭東用「魚肚」料理秀強調自家優勢。 遠傳

遠傳拚VR、4k影音，看好下半年5G手機帶動轉換潮

遠傳今天公布5G資費設計，內容與中華電信類似，最低費用月繳599元、吃到飽方案1,399元起，且同樣有熱點分享量範圍，並隨著資費多寡享「網速級距」差異。

值得注意的是，遠傳針對繳999、1,199元資費的消費者，提供傳輸量用完後享4G上網50Mbps網速，比中華電信、台灣大哥大限制10Mbps高出一截。

「我們說5G好，不是代表它要完全取代4G，是指可以有更佳體驗。」遠傳總經理井琪形容：「就像有了省道、高架，開車的人還是需要高速公路。」

遠傳端出VR、4K影音、多視角服務、無損音質音樂，做為首波搭配5G網路的4大應用。

遠傳董事長徐旭東號召近百家5G生態系夥伴共同參與記者會。 遠傳

如獨家引進《與神同行》、《紅衣小女孩》、《遙控特務》等VR內容；同步轉播韓國音樂節目MCountdown、提供歌唱節目Run.wav等多視角內容收看。

遠傳個人用戶事業群副總經理杜偉昱指出，現在大家對要不要選購5G手機有點遲疑，其實未來5G手機具備1.8Gbps傳輸速度、支援8k畫質，並有120Hz螢幕刷新率的遊戲體驗， 隨著8月份至年底有更多手機投入市場，預期台灣下半年的手機銷量將增加25%，來到360萬支。

井琪表示，在5G手機選擇有限情況下，要推廣5G確實比較有難度，不過等到9月iPhone推出、更多品牌投入後，消費者的意願就會增加了，屆時搭配5G內容也會不斷增加。遠傳也預期，最快7月底就會有售價1萬5至2萬元的平價5G手機投入市場。

別說是「笨水管」，井琪：通訊科技是產業火車頭

5G不只頻譜標金貴，遠傳先前除了付出超過400億元代價，也預期開台前3年將砸2~3百億元資本支出打消費市場戰。

遠傳董事長徐旭東、總經理井琪與遠東集團全台七大百貨的5G體驗館連線。 遠傳

井琪強調，5G消費者固然重要，但很不喜歡電信業被說成是笨水管，因為過去在4G時期就透過NB-IoT建置許多科技專案，還有智慧路燈、停車等多種應用。

她指出，遠傳企業營收目前約占整體20%、，目標是長期能做到占比翻轉，雖然這挑戰很有難度，不過隨著企業專網（private network）方案推廣，如聯發科這樣的客戶增加，成長動能會越來越多。

「總有一天等到你。」井琪笑說，不管是消費者、企業客戶，當他們看見身邊的人和公司都享受到5G帶來的體驗時，一定會忍不住加入，遠傳該做的是持續端出夠好的內容。

遠傳5G目標

用戶數：2023年50%用戶升級

基地台：年底4千台

涵蓋率：年底50%人口涵蓋

責任編輯：陳映璇