不管是商業大樓或集合式住宅，岳鼎已有超過上百座場域的規劃安裝經驗，根據這些經驗開發出專利「智慧電力調控電動車充電服務系統」，讓充電服務建置變得更便捷。

2020年7月12日，臺灣最大電動車品牌特斯拉、充電服務廠商岳鼎與新北市綠能社區遠雄大未來合作，於社區舉辦一場別開生面的聯合發表會，會上除賞車以外，由微軟加速器第一期團隊，且已進駐特斯拉園區的充電服務商：岳鼎股份有限公司所協助建置的「智慧電力調控電動車充電服務系統」，更是全場焦點。

為因應暖化這個全球性議題，政府倡導節電與節約能源，企業紛紛隨之響應，主打綠能的社區與環保的電動車也開始在臺灣熱銷起來，許多社區大樓於是開始面臨住戶安裝充電樁的許多問題。如果多人使用充電樁，建築電力是否足夠，社區契約容量會不會超標？離峰和尖峰用電量不同，電費要怎麼計算？上述種種問題，都讓社區對充電樁的安裝充滿疑慮，連帶使住戶們的安裝之路遙遙無期，但是以上這些問題，身為充電樁安裝專家的岳鼎都可以協助解決。

上述種種問題，都讓社區對充電樁的安裝充滿疑慮，連帶使住戶們的安裝之路遙遙無期，但是以上這些問題，身為充電樁安裝專家的岳鼎都可以協助解決：

岳鼎

岳鼎建構在微軟雲端平台 Azure 上的電動車充電管理平台，可自動配置適用電力給每支充電樁，用電安全，更省電費。

社區契約容量自動調控

岳鼎電動車充電服務系統，可依據社區契約容量限制，自動調控電動車充電電流，全自動化調控不須人力介入。透過系統精密計算，社區之契約容量便不會因為電動車充電而超約。

充電樁電力調控功能

傳統建築多未預測到電動車的興起，以致於在需要建置充電站時因電力來源不足而作罷。若要升級較大的電力，則又需負擔高昂的台電線路補助費及電力施工費用。岳鼎的充電樁電力調控功能，可依據社區目前電力負載，自動化調控充電電力。讓社區無需花大錢升級電力網路，依然享有電動車充電的便利服務。

自動計算離峰與尖峰電價

社區安裝最容易碰到的問題之一，就是電價問題，離峰與尖峰時段電價不同，岳鼎所設計之專利系統可依據時間電價，讓使用者在離峰時自動充電，省力又省荷包。

毋須透過網路亦可使用充電樁

因應時代潮流，大部分充電樁啟用與計費都是透過App 啟動，然而停車場大多設置在地下室，地下室收訊不好，使得手機難以聯網啟動動電服務。即便是在地下室裝設 Wi-Fi，用戶還是必須手動連線 Wi-Fi，為了充電；倘若沒連成功聯網，則無法啟用充電樁充電。這問題常使得用戶與管委會大家為了充電手忙腳亂，難以釐清。岳鼎為了解決聯網不順的問題，獨家開發充電樁控制專利，即使無網路訊號，也可透過手機 App離線啟動充電樁，讓充電再也不受場域限制。

不管是商業大樓或集合式住宅，岳鼎已有超過上百座場域的規劃安裝經驗，根據這些經驗開發出專利「智慧電力調控電動車充電服務系統」，一次解決讓管委會與車主頭痛的各種電力問題，讓充電服務建置變得更便捷且容易。運用智慧調控，使電力能源永續使用。將與電動車最大廠牌特斯拉、綠能社區遠雄大未來，共同攜手打造智慧節能生活！