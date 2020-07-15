新冠肺炎衝擊下，外界都不看好自駕車市場未來1-2年的發展，此時大動作端出進軍自駕車市場產品的威盛，是吞了熊心豹子膽、還是做好萬全準備要來「超前部署」？

是否很常在新聞上看到大型車輛因為視線死角的緣故，造成的車禍意外？

根據警政署的統計，2019年有1849人因為交通事故而死亡、是近五年來的新高，其中大型車事故總件數有5143件、受傷和死亡人數約有6000人，也是近三年的新高。進一步了解大型車事故頻傳的原因發現，「視線死角」及「內輪差」是造成車禍事故發生的主因。

有鑑於此，IC設計公司威盛特別與台北客運以及新北市政府交通局共同合作，首先會在橘5路線公車上，安裝「車載雙影像前車A柱盲點輔助」系統解決方案，用以提高大型車的行車安全。

不只是車外，駕駛狀況也能偵測

市場上已有不少輔助系統，雙影像前車A柱盲點輔助系統有哪些不同？

威盛嵌入式系統與物聯網事業處總經理吳億盼表示，這套系統不僅可以提供駕駛車外死角的狀況、並在有行人接近的時候以「聲音」跟「影像」的方式警示，車內也有AI攝影機，同步紀錄駕駛的精神狀況，對於商用如公車來說，若真的有事故發生，也更能「由外而內」的完整還原事發狀況，提供給保險業者或是警方進行調查。

以堆高機為例，可以發現畫面左邊提供了車外360狀況的影像，而右上角則是可以偵測駕駛的狀態，確保執行任務上的安全。 簡永昌攝影

此外，這套解決方案由於是透過AI進行判讀，因此能更有效率的在事故發生時才會上傳影響檔案紀錄，減少不必要的資料累積。吳億盼也透露，採用這套系統的日本客戶就表示，過去要找出事故時候的影像可能要花上一週的時間，對於警方的偵查或是保險公司的理賠進度都會有所影響，但現在透過AI主動篩選紀錄、一天的時間就能完成事故影像的蒐證，效率提升不少。

吳億盼指出，威盛與台北客運的合作算是在台灣的第一步，目前還有其他業者在洽談。他透露，以目前新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）帶動電商蓬勃發展的情況來看，物流業者的行車安全需求將有成長空間，也是目前潛在的合作對象。

另外不僅是公車，大陸市場目前也已經有合作的堆高機廠商。

公車司機前放有一個螢幕，能夠警示車外的狀況讓駕駛人隨時掌握；另外也會有聲音的提醒。 威盛電子提供

不只有前裝新車市場，威盛看準3億台商用車輛

威盛雖在IC設計領域耕耘較深，但近來在AI、智慧交通領域投入許多心力。

吳億盼表示，雖業界目前對於自駕車近2年發展都不是很樂觀，但以威盛的角度來看，其實車用市場不僅是只有前裝（出廠時安裝）的新車市場，滿街跑的車子在人工智慧的時代下也需要被加值、升級。

吳億盼表示，威盛鎖定後裝市場這塊約有3億台的商用車輛，看準在人工智慧的年代都需要有提升、升級的需求，來強化行車安全。 簡永昌攝影

威盛表示，後裝市場（出廠後加裝）約有10億台以上的車輛，威盛將瞄準約3億台的商用車輛商機，藉由過去在自有AI研發技術上的耕耘，包括影像、人臉等部分，以及IC設計的專長還有AWS的雲端整合，提供完整解決方案給予商用客戶，提升包括駕駛跟行人的行車安全。

提供一站式服務，解決雲端跟車商的開發痛點

威盛國際行銷部副總白瑞志補充到，這次威盛推出了包括Mobile360 D700系列以及Mobile360 M800系列的先進輔助駕駛系統（ADAS），不僅提供硬體產品，同時搭配軟體上的數據監控、搜集跟分析，藉由一站式的解決方案讓終端更容易導入這套系統。

威盛在軟體平台上建置包括多種不同的警示、分析，可以視合作夥伴的需求來進行調整。 簡永昌攝影

白瑞志表示，終端產品業者要開發這套系統，除了有硬體開發的挑戰外，人工智慧的應用可能也不易上手；而雲端業者過去也想要搶進這塊市場，但除了有終端產品業者遇到開發上的難題外，不同業者所需開放的API也是另外一個挑戰，因此威盛在這中間照到市場需求跟商機著墨，從智能輔助系統的角度先切入車用市場。

雖然目前這塊應用對於威盛的整體營運來說僅佔非常小的一塊，且目前營收表現也需要等到下半年才有些許反應，但吳億盼相信，當汽車即將成為會移動的電腦後，搶進這塊市場對威盛而言肯定是「超前部署」。