挑戰不斷！裕隆2020年將減資到100億元，首季在打消資產減損後轉趨輕盈，但轉投資裕日車成長卻遭受挑戰，董事長嚴陳莉蓮預警車市將面臨供應斷鏈衝擊。

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖年度致股東報告精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

一次性打消資產減損，減資彌補虧損，今年裕隆集團體質轉趨輕盈，首季轉虧為盈，本業小賺6.16億元，市場對裕隆轉機性寄予厚望，而新任執行長嚴陳莉蓮則在致股東營業報告書中，強調裕隆股本減資後回到100億元，將以3方式改善體質。

她指出的對策包括：1.推動新車上市，2.汽車產業開放平台推動，3.活化資產運用，比方2021年第四季完成裕隆城的商場興建。

裕日車今年因台灣國產車面臨斷鏈挑戰，中國業績持平，預估難以獲利優於去年。 via shutterstock IgorGolovniov

轉投資裕日車，面臨供應斷鏈逆風

而集團中裕日車是裕隆集團獲利小金雞，去年獲利表現亮眼，但今年受到疫情干擾，台灣車市預期國產車飽受斷鏈之苦，2019年台灣成車銷售37,821台，年成長3.0%，市場占有率8.9%，年成長0.2個百分點，目前在國產車中排名第三。

中國汽車市場方面預估今年東風日產銷售持平。2019年中國汽車銷量2,576.9萬台，較2018年衰退8.2%；但轉投資東風日產乘用車銷售127.7萬台，較2018年持平。

裕日車指出，根據中國汽車工業協會預估，2020年中國汽車銷量較2019年衰退，考量新冠肺炎疫情對消費市場影響，審慎預期東風日產汽車2020年銷售將與2019年表現相當。

汽車零件外銷部分，去年營收1.5億元，外銷地區除新加坡、埃及、日本、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞、越南、印度、韓國外，另新增巴西等市場，2020年將更積極拓展新外銷市場，為公司創造更大的營收成長動力。

面對競爭日益激烈的汽車市場，裕隆日產2020年將持續積極導入優質產品以滿足消費者多元需求，NISSAN品牌預計於下半年推出國產化全新世代SENTRA；另將導入全裕隆日產新大改款進口JUKE，擁有新世代歐系都市跑旅外觀，搭配科技質感內裝及全新1.0L渦輪引擎動力，提供台灣消費者與過往截然不同的駕馭樂趣。

裕隆集團近年投入電動車研發，但母公司雖轉虧為盈，但裕日車的挑戰不小。 裕隆

至於2020年年第一季，受到美國與中國貿易戰導致台商回流、汰舊換新政策即將到期，以及因新冠肺炎疫情導致民眾偏好自駕車以避免大眾運輸疫情傳播風險等影響，台灣車市累積1-3月總市場銷售100,902台，較去年同期成長8.0%。

不過裕日車預警，此波成長主要受惠進口車，國產車受缺料所苦生產供給不及，第一季較去年同期，國產車衰退1.5%，但進口車成長18.3%，展望2020年，汽車市場恐受全球新冠肺炎疫情增溫而加劇生產供應斷鏈衝擊，未來市場發展將面臨險峻衰退壓力。

《數位時代》編輯部彙整

一、銷售獲利方面：

去年台灣汽車市場總銷量為43.98萬輛，雖較2018年微幅成長1.1%，但進口車市佔比已達47.7%，對國產汽車造成一定的衝擊。國產車衰退4.0%；進口車成長6.3%。乘用車衰退6.2%；商用車成長27.0%；RV車則成長1.7%。

2019年度總提車台數為42,823台，營業收入總額302.62億元，營業淨利10.48億元，淨損244.65億元，虧損主因為自主品牌銷售表現不如預期，本公司依穩健原則，認列納智捷車型開發技術資產及模具減損損失，並依回收風險提列應收帳款減損。

為彌補虧損，規劃動用特別盈餘公積151.45億元並減資57.29億元，減資後實收資本額調降至100億元，減幅約36.4%，減資彌補虧損後將改善財務結構、提升未來每股淨值及每股盈餘。

二、持續推動新車上市：

納智捷於2019年12月推出多功能休旅車URX，並強化福祉車功能滿足消費者需求。裕隆日產亦於2019年第三季分別引進新一代Leaf電動車及Altima進口車。

三、推動汽車產業開放平台：

因應產業環境變化，本公司策略轉型爭取多元客戶，除開始代工ADIVA三輪重機外銷外，亦於今年與鴻海公司簽署合資協議，透過合資公司推動開放平台與共用化的經營模式，結合雙方在車輛研發與ICT產業資源互補，為目標客戶提供整體解決方案的服務。

四、活化資產運用：

新店裕隆城商業區開發案在綜合評估與審慎考量下，已於2019年10月公告變更設計，以興建商場並縮短工期為主，預計於2021年第四季完工啟用。

五、深化公司治理：

本公司連續六年榮獲台灣證交所上市公司「公司治理評鑑」排名前百分之五殊榮，並獲納入台灣永續指數成份股(FTSE4Good)。未來本公司將在誠信經營ヽ資訊透明，董事會及相關功能性委員會職能有效發揮等方面，持續精進公司治理。

六、落實企業社會責任強化社區關懷：

本公司在「2019天下CSR企業公民獎」大型企業組競賽中，取得第12名的佳績。

因應台灣人口高齡化及身障人口增加的需求，透過創新公益模式，以格上租車與各地LUXGEN V7福祉車隊友善司機，串起全台移動服務與無障礙旅程。

捐贈台北市、苗栗三義鄉清潔隊「僱主補償契約責任險」保險金，累計已超過3萬人受惠。此外，每年持續贊助苗栗縣辦理「臺灣國際木雕競賽」活動，並提供三義鄉各級學校獎學金，舉辦「裕隆三義兒童籃球夏令營」及「裕隆汽車設計體驗營」等活動。