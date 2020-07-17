疫情尚未止息，台積電也觀察到終端消費需求疲弱，但是憑什麼台積電仍舊上調今年資本支出，也預估今年的營業表現會比過去成長2成？

護國神山台積電在後疫情時代的表現亮眼，不僅近期股價頻創新高、市值也正式站上9兆元大關。

9月14日後暫不出貨華為，「標準產品」或帶來一線生機

針對外界關心的華為禁令一事，台積電首度明確表態，董事長劉德音指出在5月15日以後不再接受華為的訂單；120天寬限截止日到期，9月14日後也不會再出貨給華為。至於7月14日提交意見書一事，劉德音也表示台積電也提出了相關的建議匯同相關協會、並委由協會整合業內的意見提交意見書，台積電並沒有以企業身份提交。

劉德音表示，華為禁令一事不到最後一刻，台積電都將緊密觀察美政府的動向。同時也提到「標準產品」可能成為之後出貨給華為的一個方式。 簡永昌攝影

台積電表示，華為禁令在相關規範尚未定案之前，台積電都會持續觀察美政府的動向，但今日也透露出貨禁令或許有一線生機，未來可能以「general product（標準產品）」方式出貨給華為，不過general product實際指的是哪些產品，台積電並沒有做進一步的解釋。

今（16）日法說會上，不只華為議題受矚目，台積電在疫情期間的資本支出變化，也是全場焦點。

除了台積電公布的第二季財報亮眼，更在疫情尚未退燒之際，喊出年營業收要成長2成、資本支出更要加碼上調至160-170億美元（約台幣4,800-5,100億元），除5G、高效能運算的加持外，總裁魏哲家頻頻強調，因為台積電擁有「technology leadership（技術領先）」地位。

第二季純益、EPS創新高，高效能運算成長12%

攤開財報，台積電今年第二季合併營收約新台幣3,107億元，稅後純益約新台幣1208億2000萬元，每股盈餘（EPS）為新台幣4.66元，與去年同期相比成長28.9%，稅後純益及每股盈餘皆是增加了81%。另外，第二季的毛利率為53%，營業利益率為42.2%，稅後純益率則為38.9%。

連續兩次都採用線上法說會形式，台積電第二季依舊交出了亮眼的成績單，純益、EPS皆創歷史新高。 簡永昌攝影

以製程類別來看，第二季7奈米出貨佔晶圓銷售金額36%、16奈米製程則佔全季晶圓銷售金額的18%，合計先進製程的營收達全季晶圓銷售金額的54%；若以技術平台來看，智慧型手機雖較上一季衰退4%、但仍以47%位居第一，至於高效能運算（HPC）則以33%位居第二，但成長幅度卻是第二季之最、較上一季成長12%。

先進製程 時程規劃 技術 7奈米 2018年量產 FinFET架構 7奈米加強版（N7+） 2019年量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光刻） 6奈米 預計2020年底量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光刻） 5奈米 2020 Q2進入量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光刻） 5奈米加強版（5nm Plus） 預計2021年量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光刻） 4奈米 預計2022年量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光刻） 3奈米 預計2021年試產、2022下半年量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光刻） 2奈米 開發中 未定

魏哲家表示，先進製程的進度都在規劃之中，包含日前股東會首度透露的5奈米家族、4奈米（N4）外，3奈米（N3）的進度也預計於2022下半年進入量產。他相信，等今年第三季5奈米加入後，將有助於台積電發展。

5G、HPC需求強勁，提高營收目標、加碼資本支出

展望接下來發展，雖然疫情仍對於整體經濟帶來許多不確定性，但魏哲家仍表示，台積電受惠於5G基礎建設，以及接下來5G智慧型手機的陸續問世，還有高效能運算等應用的強勁需求，預計第三季營收將可達到112-115億美金（約合3360-3450億新台幣），且全年營收將有望比去年成長2成，同時晶圓代工約年增17-19%。

由於5G基礎建設以及HPC的需求強勁，同時也在與客戶合作時，密切掌握其需求動向，為了維持技術領先的地位，台積電調高了資本支出、創下史上新高。 shutterstock

不過法說會上，魏哲家也透露了目前全球智慧型手機的狀況不甚樂觀，整體出貨量將可能下滑11-13%，但5G智慧型手機仍被看好、滲透率可能佔整體智慧型手機的17-19%。且看好5G基礎建設、高效能運算等產品的推出，以及物聯網的相關應用，搭配7奈米、5奈米的先進製程，短期來看不僅對營運有所幫助，長遠看來，5G、高效能運算仍是主力成長動能。

責任編輯：蕭閔云