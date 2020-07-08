台積電8日宣布向離岸風電業者沃旭能源購買920MW再生能源電力，並簽訂20年的購售電合約，是目前企業購買綠電規模最大的一樁交易。

離岸風電加入台灣綠電交易行列！全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）今（8日）宣布，截至今年7月前已簽署1.2GW（十億瓦）再生能源購電契約，購買綠電的對象為離岸風電大廠沃旭能源（Ørsted）等國內外業者，沃旭也表示，這份920MW（百萬瓦）企業購售電契約是目前全球規模最大的。

再生能源大買家，目標10年後生產廠房使用25％綠電

台積電積極收購綠電的背後，主要是因應國際客戶蘋果、以及國內環評承諾使用再生能源的要求，積極找尋國內各種收購綠電的機會。

台積電也訂定了「再生能源採用計畫」，目標在2030年全公司生產廠房25％用電量，以及非生產廠房100％用電量為再生能源，並以全公司使用100％再生能源為長期目標。

過去台積電積極購買再生能源，自2015年～2017年間，參與經濟部自願性綠色電價認購計畫，累計認購再生能源共4億度，成為台灣最大再生能源購買者。2019年，台積電共計購買約9.1億度再生能源、憑證及碳權（carbon credit）。

而去年《再生能源發展條例》修正，開放綠電直供（綠能發電廠直接供給用戶）、綠電轉供（綠能發電廠經台電輸配電再供給用戶）的經營型態，讓綠能發電廠多了銷售選擇，可選擇賣電給台電或民間企業。

在今年5月初，台積電參與了國內首批1.1億度綠電轉供交易，台積電買電對象來自曄恆能源、韋能能源的太陽能案場，購電方式為「電力＋再生能源憑證」的方式。

來自新加坡的再生能源開發商「韋能能源」，開發位於嘉義鹽田的「艾貴義竹發電廠」裝置容量達70.2MW（千瓩），年發電量1億度，是目前綠電轉供中最大的光電案場，買主正是台積電。 韋能能源

台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤表示：「台積公司身為綠色製造的推動者，秉持對這塊土地永續發展的承諾，堅守負責任的採購者角色， 持續且積極尋求各種合理、可行的再生能源方案 。」

看上台灣最大離岸風場，台積電向沃旭買20年綠電

而此次台積電所簽訂的1.2GW（十億瓦）再生能源購電契約中，最大的電廠來自沃旭能源位於大彰化西南第二階段、大彰化西北離岸風場共920MW（百萬瓦）裝置容量，是目前全球再生能源業至今簽署最大的企業購售電契約。

沃旭與台積電將以固定價格簽署20年，購電時間自風場預計2025年完工、正式商轉後開始算起，採綠電轉供模式。

沃旭來自丹麥，是全球離岸風電龍頭，已於世界各地安裝完成1,450多架風機，營運中的裝置容量6.8GW（十億瓦）；台積電則是全球晶圓代工龍頭，兩家公司的簽約合作，別具意義。

台積電與沃旭能源簽署企業購售電契約，購買大彰化西南第二階段、大彰化西北離岸風場共920MW裝置的所有發電量。 OrstedTW via facebook

為什麼沃旭不選擇賣給台灣電力公司，而是要賣給台積電呢？

時間回溯到2018年，當時沃旭透過低價搶標，以2.5480元/度、2.5481元/度獲配大彰化西南第二階段、大彰化西北離岸風場共920MW（百萬瓦）裝置容量，離岸風場競標價格遠低於平均電價2.6元，令外界大吃一驚。

因此，這次傳出台積電向沃旭購買綠電20年，也就不讓人意外，因為業者把風場發的電力賣給一般企業，會比賣給台電更有利潤。沃旭也表示，這次與台積電簽署的購售電合約，高於當時競標的價格，有助於未來離岸風場計畫的財務可行性。

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）也指出，「今日沃旭能源與台積電簽署的企業購售電合約，突顯沃旭能源在亞太區再生能源發展的先驅地位。我們已使離岸風電成為台灣從化石燃料朝再生能源轉型的重要碁石。」

責任編輯：張庭銉