面對中美貿易戰考驗、華為禁令在即，股東會上，台積電董事長劉德音顯得老神在在，手握先進製程技術就是最大優勢。

相對於終有一天會受到控制的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），無法被預測下一步的中美貿易戰，才是對全球企業來說最難纏的病毒。

「這齣（中美貿易戰）戲仍還沒演完！」台積電董事長劉德音在今（10）日舉行的股東會上如此形容，即便外在環境為台積電帶來諸多挑戰，但劉德音表示，接下來仍將以技術領先、卓越製造及客戶信任等三大優勢，作為台積電的「 抵抗力 」、帶領台積電克服困難。

劉德音點出台積電的三大優勢，包括技術領先、卓越製造以及客戶信任，其中技術領先是最優先條件，也是讓台積電得以在重重困難之下，從容應付的原因。 簡永昌攝影

所以他要大家不需擔心，台積電所擁有的技術在5G、AI趨勢的帶領下，市場上具有優勢。「 當大家都需要你的時候，不管你站在哪邊都會有人需要你 ，」劉德音很有自信地講。因此這是台積電面對中美等大國相抗衡的情況下，找到的自我價值、也是最有效的抵抗力。而支撐台積電擁有抵抗力，莫過於先進製程的技術。

先進製程進度更新：4奈米預計2023年量產

股東會上劉德音將目前先進製程的進度更新，除了已知的5奈米即將於今年Q2量產、3奈米架構確認（FinFET）並預計於2022年進入量產外，今日也首次透露4奈米（N4）的規劃。

4奈米作為5奈米的家族，將會是5奈米、N5P（五奈米加強版）後的推進，預計將於2023年進入量產，相關IC設計架構都能沿用5奈米，對客戶來說在不需要變更設計的情況下亦能獲得效能提升、也更方便，目前已與相關客戶洽談中。

至於2奈米，已有近千位的開發者進行開發，架構是否如3奈米沿用FinFET，又或如外界傳聞因物理限制需轉換如三星採用的GAA架構等，劉德音表示一切尚在規劃、待日後由董事長魏哲家宣布。

先進製程 時程規劃 技術 7奈米 2018年量產 FinFET架構 7奈米加強版（N7+） 2019年量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光刻） 6奈米 預計2020年底量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光刻） 5奈米 2020 Q2進入量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光刻） 5奈米加強版（5nm Plus） 預計2021年量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光刻） 4奈米 預計2023年量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光刻） 3奈米 預計2021年試產、2022年量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光刻） 2奈米 開發中 未定

無畏疫情、華為禁令衝擊，台積電有信心維持成長

縱然外界認為疫情對台積電將帶來衝擊，且美國對華為的禁令也會使台積電面臨產能上可能的缺口，種種的考驗都指向今年資本支出將要下修，但劉德音親上火線說明，除了對於今年度台積電的展望如年初法說會預估一般、優於17%外，資本支出也維持150-160億美元（約新台幣4,500-4,800億元），依舊看準5G、AI所創出大量機會。

劉德音補充說到，目前美國對華為的禁令仍在法規解釋的階段，待60天後，也就是7/14左右，才會進行到提交出口許可的申請步驟；也因此，在7/14前對台積電來說都還在觀察美國的動向。

5G、AI需求在哪，市場就在哪

然而無論禁令生效與否以及執行的確切時間，華為因為被打壓而產生出的市場缺口，包括智慧型手機、5G基地台等，都已有不少該領域的競爭對手虎視眈眈、等著分食這塊大餅。

台積電作為「大家的晶圓產能技術提供者」，因此不管最終結果是誰，只要是衝刺5G、AI領域的業者，都會需要先進製程技術的支援，而台積電正是最佳人選。 短期來看或許會有空缺，但長期而言這個需求肯定存在，且產能也會很快補上。

面對華為禁令可能失去的市佔率，台積電認為，長遠來看產能缺口依舊會補上。 shutterstock

也就是這股自信，讓劉德音在今年股東會上不斷強調技術領先的重要性。技術領先是台積電第一優先考量，才能讓台積電在疫情衝擊跟中美貿易戰的夾殺下，能不慌不忙的正面迎戰。「抵抗限制不是台積電能做的，我們能做的就是去找出方法解決困境，」劉德音說。

責任編輯：陳映璇