Netflix僅在2020年上半年就增加了2,600萬付費訂戶，與去年一整年的新增付費訂戶2,800萬已經相去不遠，但預期第三季的用戶成長將會放緩。

Netflix在疫情蔓延全球之時增加不少訂戶，但隨著居家防疫與社群距離政策趨緩，用戶成長速度也逐漸疲軟。

Netflix在美國時間昨（16日）盤後公布營收報告中指出，今年第二季的收入為61.5億美元（約新台幣1814.3億元），較去年同比增長25％，每股盈餘（EPS）1.59美元，雖然未達到分析師預期的表現，不過Netflix上季的全球付費訂戶新增1,000萬個，連續兩季新戶成長超過千萬。

整體而言，Netflix僅在2020年上半年就增加了2,600萬付費訂戶，與2019全年度的付費訂戶成長數2,800萬已經相去不遠，然而，Netflix預計第三季度僅新增250萬訂戶，遠低於去年同期的680萬。

此外，受到收費訂戶成長趨緩的心理預期，Netflix預期今年第三季營收為63.3億美元，較分析師的預測保守，國際金融資訊諮詢服務機構路孚特（Refinitiv）分析師預測為64.3億美元；每股盈餘 (EPS) 預估為2.09美元，高於分析師預期的2.01美元。

原內容長升任，與海斯汀聯席領導串流影音龍頭

除了財報表現之外，Netflix也宣布原內容長泰德·薩蘭多斯（Ted Sarandos）將升任共同執行長（Co-CEO），將與創辦人暨執行長里德·海斯汀（Reed Hastings）共同領導Netflix。

今年4月時，薩蘭多斯曾強調，「Netflix要轉型為擁有強大原創內容的平台」，來迎戰激烈的影音串流平台競爭。 Netflix

調研機構Parks Associates資深媒體分析師史蒂夫·納森（Steve Nason）也認為：「Netflix要從影音串流平台競爭中勝出，關鍵在於維持原創內容產出的質量與數量。」

受到疫情影響，Netflix在上半年不得不暫停許多原創內容的拍攝，因此對於以原創內容作為核心競爭力的方針來說，由於並不像Disney+或HBO Max皆擁有豐富的經典IP節目及電影，因此是否能持續提供訂戶源源不絕的原創內容，成為目前市場看待Netflix未來發展的疑慮。

Netflix在7月就推出59個節目、電影及紀錄片，並強調根據計畫，在2021年的原創作品的總數將高於今年。

資料來源：CNBC、The Verge-1、The Verge-2

責任編輯：張庭銉