HBO GO的內容如今全數上架到CATCHPLAY+，倘若消費者同時想看兩個平台的內容，透過一個帳號、一個付費方案，在一個平台上就能達成。

不少CATCHPLAY+用戶近日都發現，平台悄悄地增加了一個「HBO GO」專區，讓人霧裡看花，如今謎底終於揭曉。

CATCHPLAY官方正式宣布，4月才剛剛登台的HBO GO，內容在15日全數上架到CATCHPLAY+，並成立了一個「HBO GO」專區，倘若消費者同時想看兩個平台的內容，透過一個帳號、一個付費方案，在一個平台上就能達成。

這是台灣第一次有業者把HBO GO的內容整合旗下，並設有不同觀看需求的資費方案。 CATCHPLAY

這一史無前例的合作，打破OTT業者堅守的「平台」框架，開創了全新的商業模式。但是，對於消費者來說，好處究竟是什麼？為什麼登台才剛滿3個月的HBO GO願意這麼做？

兩個平台都訂閱，有比較便宜嗎？

「這跟HBO有些內容已經上架到自己的平台，再授權給CATCHPLAY完全不是一個層級，我們是和HBO GO在亞洲的中央資料庫，直接進行系統串接。」CATCHPLAY集團執行長楊麗貞解釋。

換句話說，《冰與火之歌：權力遊戲》、《西方極樂園》、《核爆家園》⋯⋯等等，不是只有「部分」HBO GO內容上架到CATCHPLAY+，而是「全部」內容都在上面，哪怕是配合美國時間，一部新片在台灣凌晨一點上架，CATCHPLAY+的上架速度也完全和HBO GO本身完全同步。

在資費方案選擇中，可以分開個別訂閱兩種內容，也可以合在一起訂閱。 CATCHPLAY

原先的CATCHPLAY+的用戶，可以直接升級購買方案，等於多加了51塊，就能看HBO GO。 CATCHPLAY

打開CATCHPLAY+如今的資費方案列表，可以看到，有購買單看HBO GO的149元方案，也有單看CATCHPLAY+的199元方案，但如果兩個內容都要看，則每月250元、相當於打了近6折。

楊麗貞透露，這一定價設定，其實參考了Netflix的訂閱方案，最低為270元，而中間折抵給消費者的優惠，則是由CATCHPLAY自行吸收。

CATCHPLAY+於2016年起，前後在台灣、印尼與新加坡三地上線，如今註冊會員達600萬、付費用戶則破百萬，官方預估從正式與HBO GO合作的第一天起，新用戶成長動能將增加50%。

三年前就開始談合作，但HBO為什麼願意點頭？

HBO的自製影集，一直表現亮眼，但除此之外，兩間公司的強項一直都是「電影」，強強聯合後，對電影迷來說無疑是好事一樁。但雙方合作的契機，卻是始於去年推出的「神劇」——《我們與惡的距離》，當時由CATCHPLAY和HBO共同奪下全球版權。

「這件事情雖表面看起來非常的光鮮亮麗，但其實我們從兩、三年前就開始籌備，中間經歷了HBO賣給AT&T，管理階層有改變，很多東西要重來、重談、重新考慮，一波三折。」

正因為有了《與惡》的基礎，當HBO Aisa萌生尋求業者合作的想法時，第一個想到的就是CATCHPLAY。雖然在亞洲，台灣不是第一個和HBO合作的案例，在新加坡，HBO已經和Mediacorp有過類似的合作，但只有單一方案可選擇，和台灣推出的「高自主選擇」方案不一樣。

CATCHPLAY集團執行長楊麗貞向媒體透露合作始末與目的。 唐子晴攝影

從OTT元年走到百家爭鳴，毫無疑問地，OTT平台業者始終希望能用「內容」，把用戶綁在自己的平台上。被問起為何HBO Aisa願意採取這種合作方法，雖然楊麗貞並未正面回應，但若觀察HBO Aisa在台灣的營運情況，就能略知一二。

HBO在台灣的有線電視頻道代理商為永鑫多媒體，知情人士透露，剛剛上架的HBO GO，也是由他們代理營運，並沒有專門團隊經營，推廣力度有限。

「台灣市場並不大、投入資源也有限，想要自己推廣HBO GO，可能不是那麼容易，如果採取和其他平台合作再拆帳的方式，回收更快。」

CATCHPLAY要開OTT的「outlet」，HBO GO是第一間店

然而，這只是楊麗貞對於未來佈局下的第一步棋，她的終極目標，是要打造台灣OTT的「大平台」，讓業者一起結盟打仗。

「在OTT這樣競爭的時代，台灣一個小小的彈丸之地，就有20幾家業者，大家要怎樣活下去？與其一直打來打去，不如各自整合資源和內容，讓觀眾有更好的使用體驗。」

楊麗貞把CATCHPLAY的平台，自詡為一座「outlet」，而HBO GO則像是「店家」，有了這一個「超級大咖」率先進駐，希望任何業者都能在上面開一間「分店」，吸引更多用戶、賺取更多營收。

她透露，CATCHPLAY+如今算是一個開放式的平台，業者上架後，將擁有完整的片單策展空間，可以自己排片，官方也將提供各種即時數據：網路使用量、多少人購買、使用時長⋯⋯等等，並且也能一併將作品，推向CATCHPLAY深耕已久的東南亞。

「過去你只開一家婚紗店，要吸引人上門得花很大的力氣，但是，如果大家都把婚紗店統一開在愛國東路上、開上一整排，想拍的人就會集中去這裡找，一排婚紗店一次看到飽，這就是我想做的，是一個企圖心很大的夢想，但是我願意努力看看。」

責任編輯：蕭閔云