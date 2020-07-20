聿信醫療不只要改變200多年沒有變過的醫師聽診器，還要搭配AI監控，讓AI「聽」懂每一個呼吸的意義。

聿信醫療宣布完成400萬美元（約為新台幣1.2億元）的A輪募資，領投者為厚德管顧，其他投資者包含益鼎創投、瑞軒科技、大亞創投、國發會與比翼資本。

聿信醫療是專注在「呼吸音」，並打造AI智慧聽診器的醫療器材新創，透過微型化聽診器搭配AI判別與監控呼吸音，可用於麻醉呼吸監視、呼吸中止辨別、居家連續呼吸偵測等情境，預計募集的資金將用於海外市場佈局與AI系統加強。

目前聿信醫療的團隊人數約20人，其中有兩名臨床醫師。

軟體、硬體雙管齊下，改革200年沒變的聽診器

傳統上，經驗豐富的主治醫生可透過聽診器及觀察，判斷病患的生命徵象及病況，但在較為危急的急診室或加護病房裡，醫師很難持續待在患者身邊觀察。但對於麻醉科醫師而言，執行不插管麻醉，得時時監控病患的呼吸狀況，以確保病患生命徵象。

然而，目前需透過聽診器持續監聽才能實現，但現實往往不容許連續監聽，致使病患暴露於危險的狀態中。

聿信醫療共同創辦人許富舜。 劉威震攝影

亞東醫院心血管加護病房主治醫師許富舜，同時也是聿信醫療的共同創辦人，在接受《創業小聚》受訪時提到：「事實上病患吐出的每一個氣息、傳遞的每一個呼吸氣音，都是判斷病況的寶貴資訊，且目前麻醉醫學會對此加以管制、法律也明文規定麻醉進行時需依照準則監控呼吸，但卻沒有相對應的輔助器材。」

有鑑於此，聿信醫療應運而生，由醫師許富舜、前光寶工程師蔡富吉與熟悉公司營運的鄭淵仁共同創立，並找上了瑞軒科技共同創辦人、同時也是瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福一起加入。

聿信醫療臨床上搜集了超過50萬筆的呼吸音資料進行比對分析，可以辨識吸氣、吐氣以及醫學上的異常呼吸聲音（Wheeze、Stridor、Crackle），進一步反應病患是呼吸過快、過慢，還是哮喘、肺炎或肺水腫等其他呼吸病症。

除了軟體面，在硬體面聿信醫療也嘗試改革200多年沒有變過的聽診器。聽診器之所以缺乏進化，是因為材料上有所限制，必須透過金屬材料隔絕外界的雜音。聿信醫療則自行研發微型聽診器貼片，透過醫療級的線材搭配隔音、抗噪材料與擴大裝置（麥克風），只要貼在病患身上，就可以隔絕外部雜音，並清楚地、連續地監聽肺部音訊。

重大的突破點在於，讓「呼吸診斷」變成可以連續紀錄的數據，並輔以AI來判斷警示，可應用於非插管麻醉手術，如上下消化道內視鏡、顏面手術、兒科以及兒童牙科等。

聿信醫療由醫師許富舜、前光寶工程師蔡富吉（圖右）與熟悉公司營運的鄭淵仁（左二）共同創立，並找上了瑞軒科技共同創辦人、同時也是瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福（圖左）一起加入。 劉威震攝影

獲得TFDA認證，FDA積極申請中

而聿信醫療的產品，也在新冠狀肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）時期派上用場。由於必須減少接觸，透過微型聽診器與AI連續呼吸偵測系統，讓醫師可以遠距離診察病人身上的狀況。

目前聿信已經通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）審查，近期就將取證。針對美國食品藥品監督管理局（FDA）也已經準備完畢登記文件，預計於本季送件。

在未來，聿信將繼續與醫院合作，搜集臨床數據，並與史丹佛大學持續進行呼吸中止症的學術研究，並建立起呼吸聲音辨識的平台，期望能產生更多不同應用的火花。

責任編輯：張庭銉