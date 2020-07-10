今年底，台杉投資將募集物聯網與生技醫材兩檔基金，分別募集新台幣10億元，瞄準台灣相關領域的Pre-A輪新創。

即將成立滿三年的台杉投資，旗下擁有兩檔基金：46.5億元台杉物聯網基金，以及59億元台杉生技基金，已陸續投資國內外創新科技團隊，成功串連台灣與國際先進技術的合作。

為加速支持國內早期新創團隊，並扶植台灣創新醫材團隊，台杉投資預計在今年底分別啟動針對「物聯網早期新創團隊」，及「生技創新醫材」兩支新基金的募集作業，兩檔基金規模分別估計新台幣10億元左右，皆會專注投資台灣團隊。

台杉投資總經理翁嘉盛（首圖右）表示，目前台灣新創公司在天使輪與A輪間，仍有不小的落差需要填補，這兩檔基金將會瞄準這段落差（Pre-A輪）。

鎖定物聯網、醫療領域，10億基金挹注Pre-A輪新創

台杉投資指出，評估新創時常發現，有許多團隊可能過於早期，與台杉物聯網基金設立定位不同，而無法投資。

為兼顧新創早期資金需求，並提前投資與團隊共同合作，台杉投資物聯網基金規劃，將於今年底展開新的物聯網基金募集，密標募集新台幣10億元。投資標的將以在AIoT（人工智慧物聯網）、5G領域的Pre-A的台灣新創企業為主。

翁嘉盛表示，新創企業成功IPO、併購之前，會隨著公司不同階段的發展而有不同程度的資金需求。創投資源若能提早進入，亦可協助新創在建立商業模式、經營管理及業務拓展上，發揮更大的綜效。

另外，在生技領域方面，台杉生技基金合夥人沈志隆（首圖左）表示，醫材與新藥開發，是台灣生技醫療產業發展的兩個重要支柱，但兩者的產業發展路徑、產品開發周期及法規等差異頗大，「台灣不管在新藥或醫材兩個領域上，都有相當好的優勢。」沈志隆說。

台杉生技基金今年底將啟動募集的新基金，募集目標同為新台幣10億元；會鎖定創新醫材領域，除了是要扶植國內創新醫材團隊，也將結合台杉現有的資源，協助國內醫材團隊走向國際市場。

原先兩檔台杉基金，已投資近30家海內外新創

台杉投資由工研院創新工業技術移轉公司、國發基金及台灣銀行共同出資成立，分別在2017

年12月成功募集46.5億元的台杉物聯網基金、2018年7月成功募集59.01億元台杉生技基金。

自2017年8月成立以來，台杉積極投資美國前瞻性或技術領先的公司，直接鏈結台灣產業界、學術界與研就單位，如邀請獲投企業來台設計研發中心，或與台灣製造業者合作等，且與國際知名VC合作共同投資國外領先企業，增加台灣在國際金融創投知名度，每年所評估案件超過300件。

台杉找來聯發科共同投資高階嵌入式數位音訊開發應用的DSP Concepts，也邀請後者來台設立研發中心。 DSP Concepts

舉例來說，今年初台杉投資旗下的物聯網基金，宣布領投「高階嵌入式數位音訊開發應用」的DSP Concepts（美商迪思比股份有限公司）1,450萬美元（約新台幣4.35億元）的B輪募資。

不只拉來了聯發科參與這輪BMW、Porsche（保時捷）、Sony都在其中的投資案，也邀請DSP Concepts來台設立辦公室。

截至今年6月，台杉物聯網基金已投資了台灣、美國兩地共16間新創，包含低功耗系統晶片整合商Ambiq（Ambiq已與台積電先進製程密切合作）；自駕車光學雷達系統供應商AEye；工研院獨立的新創公司原見精機，生產機器人皮膚可協助企業進入自動化生產，產品已獲佳世達生產線使用。

另外一支台杉生技基金則投資了12間相關企業，包含2019年6月上櫃的台康生技等。

責任編輯：張庭銉