Logitech G號召玩家暢遊無線電競世界 落實綠色減碳生活，即日起購買無線系列指定產品 就有機會將Gogoro騎回家！

羅技旗下電競設備領導品牌Logitech G宣布，Logitech G創業界先例，全品項達碳中和（Carbon Neutral）認證！根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，2020年有高達98%機率成為有紀錄以來，史上最熱的前五年，地球面臨熱化危機，造成冰川快速融化、森林大火頻繁發生，生物生存環境遭受嚴重威脅。當地球環境面臨困境，Logitech G身為遊戲週邊領導品牌，除了提供最高性能的遊戲設備給玩家，提供極致的遊戲體驗，更肩負著讓企業、社會、環境永續共好的企業使命，並在台與「企業永續發展協會」及「慈心有機農業發展基金會」合作，集結多方專業共同邁向低碳經濟目標，未來更將於全品項包裝加入「碳標章」，幫助民眾在選購時清楚辨別友善地球環境的產品。

全品項達「碳中和」認證里程碑 下一步承諾2030年使用100%再生能源發電

碳中和為零碳排放的概念，係指在製造的過程中，致力於降低其所產生的溫室氣體。擁有30餘年電腦週邊設備設計經驗的市場領導品牌羅技，旗下電競設備品牌Logitech G，經過十年的努力，已於2019年達到全品項達碳中和認證，也為電競週邊市場樹立了新標竿。而為了達到碳中和目標，Logitech G在分析產品製程時，與「自然資本夥伴Natural Capital Partners」、「愛博集團iPoint group」與「德凱DEKRA」三大世界知名權威機構合作，以最嚴格的驗證程序逐步分析產品碳足跡，花費數年透過生命週期評估工具（LCA- Life-cycle assessment）及設計專業知識，了解產品從原料、製造、銷售、消費者使用到最終回收等過程中所產生的碳足跡，並分析其對環境所造成的影響，進而針對主要耗損能源的製程加以改良，有效減少排碳量，以達到永續發展。例如Logitech G G933s 無線RGB電競耳機麥克風，已大幅減少83%的塑料及36%的包材重量，有效達成減碳目標，Logitech G未來更承諾將每年提供年報與評估追蹤資訊讓民眾參考。

此外，當產品達到碳中和標準時，Logitech G便會於包裝上加入「碳標章」標示，供民眾在選購產品時參考，進而選擇低排碳量的社會責任產品，不僅給予企業肯定，更是為環境盡一份心力。羅技總裁兼首席執行官Bracken Darrell表示：「隨著全球暖化衝擊日益嚴重，應對氣候變化問題需要同業共同努力，羅技除了提供給消費者高品質的產品，更希望透過分析產品的碳足跡，進一步執行減少碳排放規劃，將永續發展列入企業未來重要發展計畫之一，如今，已於十年內達成全品項碳中和這項重要的里程碑，將持續規劃下一步，預計於下個十年，達到使用100%使用再生能源發電。」

攜手企業永續發展協會、捐贈植樹金予農業發展基金會，共同為環境永續盡心力

Logitech G除了提供給消費者更好、更環保的產品外，更希望藉此拋磚引玉，推動業界廠商共同加入低碳生產行列。為廣納更多資源與專業諮詢，Logitech G已於七月起，加入社團法人中華民國企業永續發展協會，未來將持續與永續發展協會一同為環境永續目標努力。社團法人中華民國企業永續發展協會莫冬立秘書長表示：「一直以來，企業永續發展協會扮演著永續議題倡議者的角色，引導企業朝向永續發展；而羅技身為市場領導者，達到全產碳品中和認証，不僅完成高難度挑戰，更為企業永續作為樹立了新的標竿。」

除了加入協會獲得專業諮詢，Logitech G更規劃於7/1-7/15期間，將產品收入的1%，贈與慈心有機農業發展基金會作為植樹金，Logitech G以實際行動推動永續發展，期待藉由「植樹」、「減碳」並行，善盡企業責任、邁向永續發展之路。Logitech G與企業永續發展協會也共同鼓勵社會大眾，成為一位有意識的消費者，除了日常生活中的節能減碳，當我們在消費滿足個人需求的同時，也能聰明消費。即日起至7/31，購買任一指定G系列無線電競商品，就送限量冰霸杯，憑購買發票登錄活動官網（https://reurl.cc/0orNek），再抽New Gogoro 3 Plus電動機車（市售NT$75,980），邀請各位在享受無線電競所帶來極致遊戲體驗的同時，也落實綠色減碳生活，為地球盡一份心力！即日起至7/31，購買任一指定G系列無線電競商品，即贈限量冰霸杯，憑購買發票登錄活動官網，再抽New Gogoro 3 Plus（市售NT$75,980）

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