達人帶路、商業探索、智慧錦囊任點選，充滿創新體驗，一同瀏覽經濟部商業司「亞洲矽谷智慧商業服務應用推動計畫」的推動成果!

「歡迎來到亞洲矽谷—智慧商業．未來世界。」跟著商業獅的腳步，打開專館的門，達人帶路、商業探索、智慧錦囊任點選，充滿創新體驗，一同瀏覽經濟部商業司「亞洲矽谷智慧商業服務應用推動計畫」的推動成果!

跟上智慧科技與數位行銷的快節奏，進入「智慧商業．未來世界」線上體驗展，讓網紅當導遊，體驗無人咖啡亭、智慧自助點餐、線上美學顧問等等時下最夯的商業服務，智慧商業服務應用就在電腦或手機上，觸手可及。

後疫情時代，全球化的嶄新商業模式崛起，線上展覽活動爆發力十足，藉由線上體驗導到線下行銷，商業活動照樣蓬勃，潮流與商機都能一手掌握，經濟部商業司「智慧商業．未來世界」線上展覽，活動專頁前三日曝光次數即高達10萬次，這一檔，今夏必看。

「智慧商業獅」帶路，主題影音生動又活潑

今年在經濟部商業司指導下，由工業技術研究院與未來商務展進行合作，共同推動「智慧商業．未來世界」線上體驗展。7月1至31日線上盛大展出，發揮深入報導、主題體驗影音特色，一指按鍵就能認識各種先進的智慧商務應用技術與服務，除了協助零售業、整合服務業應用科技數位化，促動產業升級轉型，同時也搭建起匯聚菁英領袖的平臺，由此進入未來商業場景的大門，不論接觸夥伴、引進技術、洽尋資源，或是共建關鍵科技得分，正可一起駕馭數位浪潮，開創市場先機。

線上體驗展呈現三大類別的廠商展示，共10項智慧商業成果，今年參展產業含蓋食、衣、行、樂四大項目，分別為：工業技術研究院、三商餐飲、三維人、克萊亞、紘瑞國際、奧理科技、愛碼市智能科技、聚典資訊及酷彼科技。瀏覽頁面靈活展現亮點，透過與「智慧商業獅」互動，經由虛擬情境，深入瞭解參展業者的商業構思與服務模式。藉由商業探索，一分鐘快速檢測找到未來商業夥伴，再閱讀智慧錦囊力助達陣，只要對參展廠商有興趣，即可點開廠商專頁的右側紅色按鈕「我要媒合」，登入後留下問題，後續不僅能獲得廠商的關鍵答覆，更可進一步打開創新、合作的大門，為企業注入技術含金量、異業結盟、串連生態系，爭取契機。

智慧商業新樣貌，跟著網紅導覽深入體驗

2020年不能錯過的智慧商業新樣貌，造訪「智慧商業．未來世界」線上體驗展，三大網紅達人一次告訴你！

「100種理想」威廉與飛口夫妻、藥師吉米與太太髣髣、豬豬隊友Scott & Wendy帶領搶先體驗，臺灣餐飲業數位轉型服務帶來的便利，由威廉與飛口導覽店家如何結合科技，改變營運模式；疫情幫助臺灣品牌經營上做到貼心化服務，吉米與髣髣很有感；Scott & Wendy從年輕世代的角度，介紹臺灣智慧商業導入AI與創新數位科技，如何帶來美好新生活。

「智慧商業 未來世界」線上體驗展由經濟部商業司推動「亞洲矽谷智慧商業服務應用推動計畫」邁入第四年的成果之一，透過「創新商業模式推動」、「智慧商業服務方案擴散」、「智慧商業創新創業人才培育」等方針，大幅提升產業整體競爭力，促使臺灣成為亞洲地區發展數位化、數據化商業服務的創新應用基地，運用全面且即時的解決方案，推升臺灣經濟成長動能。邀請大家一起上線動起來！

抽獎好康看這裡

活動網站：https://edm.bnext.com.tw/moeasmea2020FC/



凡在展出期間完整瀏覽並體驗所有頁面，並且進入「智慧錦囊」活動廠商資訊

頁，完成文末表單者，有機會獲得老爺酒店集團聯合住宿券或小米手環4標準版及數位時代電子雜誌等好禮，快來體驗!

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