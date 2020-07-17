在微軟迎來新的會計年度時，也陸續對業務做出整頓，悄悄裁員1,000人。在此同時，微軟也宣佈雲端串流遊戲服務將在9月上線。

微軟於7月邁入新的會計年度時，一併裁掉近1,000名員工。微軟沒有透露細節，不過有消息人士向《Business Insider》透露，裁員主要來自MSN新聞服務，以及雲端業務部門。

財報表現優於華爾街預估，整頓業務腳步卻不停歇

今年6月時，微軟在MSN網站導入AI技術取代新聞編輯團隊，據悉約80名員工因此失去工作，但微軟隨後又再揮裁員大刀，從基層員工到高層主管皆有人被辭退。另外，微軟Azure雲端部門也有部份員工被裁，但具體原因不明。

對於員工基數龐大的微軟來說，1,000名員工算不上什麼大數目，在今年3月底為止，微軟擁有多達超過15萬名員工，換句話來說，裁員人數還不足微軟整體員工數的1％。

不過，裁員的消息仍顯示出，在邁入新會計年度之際，微軟開始對旗下各個業務做出大幅度調整。除了縮減於MSN網站新聞服務、Azure雲端服務的人手外，前陣子微軟也大動作裁撤數項業務。

由於導入AI代替人類編輯，微軟新聞部門成為裁員重災區，圖為微軟新聞團隊。 Microsoft

今年6月下旬，微軟宣佈旗下遊戲實況平台Mixer結束營運，合作夥伴將轉移至Facebook Gaming；而後更宣佈關閉全球Microsoft Store實體門市，零售通路全面轉為線上，並保證零售團隊不會因此遭受裁員。

防疫期間門市長期關閉，讓微軟承受4.5億美元的資產損失。

在疫情下萌發的遠端工作趨勢，讓微軟旗下企業協作通訊服務Teams大熱，活躍用戶一度激增775％；今年1至3月（2020財年第三季）的財報中，也繳出超越華爾街預估，營收達到350億美元成長15％、淨利108億美元成長22％的好成績，但微軟對業務的整頓沒有因此停下腳步。

Project xCloud將上線，整併Xbox Game Pass只需月繳450元

但在微軟裁撤既有服務、縮編特定業務部門人手的同時，他們也正積極籌備新服務的推出。今年3月開放測試的雲端串流遊戲服務Project xCloud，即將在9月正式上線。

Xbox負責人菲爾．史賓賽（Phil Spencer）表示，Project xCloud預計將與遊戲訂閱服務「Xbox Game Pass」、網路服務「Xbox Live」等服務整合成單一的會員服務，月費15美元（約新台幣442元）。

在遊戲硬體越趨昂貴的現在，雲端串流遊戲服務也比以往任何時刻都來得有吸引力。例如對於Sony即將在今年底推出的PlayStaion 5遊戲主機，早前有消息指出，PS5生產成本高達450美元，遠高於前代主機PS4的381美元，預計售價可能會貴上許多。

微軟雲端串流服務Project xCloud預計9月將上線，將與其餘Xbox服務整合，月費15美元。 Microsoft Youtube

但也有另一種風聲指出，PS5仍將按照PS4推出時的399美元販售，但遊戲售價將變得更高，目前已有PS5遊戲宣佈售價從以往的60美元漲至70美元。無論最終是何種形式，遊玩遊戲成本越來越高昂都勢在必然。

除了微軟之外，Google、NVIDIA也加入雲端串流遊戲戰局，但目前推出的服務都受到褒貶不一的評價。Google Stadia的問題是平台上可玩遊戲太少，而NVIDIA Geforce Now則因協議問題，導致眾多遊戲大廠陸續退出平台。

資料來源：Business Insider、CNBC

責任編輯：張庭銉