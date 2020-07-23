顧客沒有遵守防疫規範，店員該糾正嗎？星巴克店員因為拒絕服務沒戴口罩的顧客，網友為他募款，最終募得超過10萬美元。

在6月，位於加州聖地亞哥（San Diego）的一家星巴克（Starbucks）走進一位沒戴口罩的女士安珀琳恩．吉爾斯（Amber Lynn Gilles）。當時，年僅24歲的店員列寧．古特雷斯（Lenin Gutierrez）因為考量防疫，拒絕服務沒有戴口罩的顧客。這個舉動，卻讓古特雷斯得到近10萬美元（約新台幣294萬元）的意外之財。

顧客上網求公審，卻被打臉

吉爾斯認為自己不需要，也沒有必要戴口罩，對此感到非常生氣。不只大肆批評古特雷斯，更照下他的身影，上傳到Facebook，「見見列寧，這位星巴克店員拒絕服務我，就因為我沒有戴口罩。下次我會叫警察來，並附上醫療豁免證明。」想透過社群媒體的力量公審店員。

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貼文的確引起網友熱烈討論，只不過風向不如吉爾斯預期，而是一面倒向星巴克店員。甚至有一位網友麥特寇恩（Matt Cowan）為他打抱不平，因為他「做對的事還被欺負」， 6月22日在GoFundMe平台創建一個募款活動，打算把募得的錢用來實際支持古特雷斯。

網友創募資活動挺店員，一個月內累計超過10萬美元

原本的目標僅是募到1,000美元（約新台幣3萬元），結果活動不到一周，就收到近8萬美元（約新台幣235.3萬元）的募款。每位網友捐出約5到25美元（約新台幣147至735元）不等的金額，截至7月15日已累計超過10萬美元（約新台幣294.1萬元）。

「我不認識麥特，但他為我募資，我感到很欣慰。當我收到1,000元（約新台幣3萬元）的支持，我感到很困惑和榮幸，但現在的金額超越想像，我不知道該如何表達每個人給我的機會，」古特雷斯在聖地牙哥郡南部的一個城市丘拉維斯塔（Chula Vista）長大，「這些錢比我家裡任何人擁有的錢都來得多，我得到這個前所未有的機會，我不想浪費它。」

雖然很多機會望向古特雷斯，但他最終還是把錢存入銀行，繼續過自己的生活，「我不認為這意味著我可以休息一下，我將繼續前進，好像這筆錢不存在。」

星巴克挺店員，規定7月起進店一律配戴口罩

這也是他對於戴口罩的看法，「如果所有醫生和健康專家都這麼說了，我們可以阻止病毒傳播；如果他們錯了，口罩只是你臉上的面具，沒什麼大不了。」

為了保護員工和顧客的健康，星巴克規定到美國8,900家門市消費的顧客，7月15日起一律配戴口罩。

星巴克

疫情在美國持續延燒，某種程度上，也是因為古特雷斯事件並非獨立事件。古特雷斯提到，8成的顧客會戴口罩，少數顧客會因為沒戴口罩致歉，也有人會轉身離開，甚至像吉爾斯一樣不覺得自己需要戴的人，想要公審不服務他的人也有。皮尤研究中心在6月底的報告也指出，80%的美國人有時候在商店內會戴口罩，65%的美國人幾乎都有戴口罩，但仍有7%的人表示自己從不戴口罩。

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責任編輯：林芳如

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