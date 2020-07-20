展望後疫情時代，麥味登認為「外帶市場」是重點戰場。這樣的趨勢也反應在麥味登上半年的營收表現上。

創立於1987年的麥味登早餐店，是許多人童年的共同回憶，品牌母公司揚秦國際在去年7月登錄上櫃，截至今年3月，麥味登全台分店數達776間。

在一次市調中，揚秦國際執行長卓靖倫發現，就一般消費市場來說，便利商店與速食店才是麥味登的最大勁爭對手，而不是原先預期的美而美、拉亞漢堡等傳統早餐店。

目前，超商老四OKmart分店數約840間，速食店龍頭麥當勞分店約400間，若以分店數來看，麥味登確實有與兩者批敵的條件。

那麼該如何在競爭激烈的早餐市場中，做出麥味登獨特的品牌定位？

卓靖倫認為，以航空業來說，在經濟艙與商務艙之間，有一個倉別的銷售量最好，就是「豪華經濟艙」。也就是說，比起麥當勞、星巴克等連鎖餐飲品牌，麥味登的價位更平易近人；再與便利商店的微波食品比起來，麥味登供應的餐點又是現點現做，有更新鮮的口感。

「升等到這裡就有感覺，又不會太貴；我認為（麥味登的品牌定位）現在是豪經艙的概念，我們要做『豪經餐』！」卓靖倫說。

卓靖倫認為，麥味登的品牌定位是豪經艙的概念，要做早餐界的豪經餐。 程倚華攝影

展望後疫情時代餐飲業，麥味登下半年搶攻外帶市場

經過今年上半年疫情影響最劇烈的時期，展望後疫情時代，卓靖倫指出，「外帶市場是今年的重點。」

他表示，在今年上半展望整體餐飲業營收普遍都在下滑；儘管目前國內疫情趨穩、人潮開始回流，但是以內用為主的大坪數餐廳來說，在1～5月流失的營收也很難在下半年補回來。卓靖倫比喻，「內用座位就跟飛機票一樣，今天就只有固定數量的店面，就賣這幾個翻桌率。」

那2020下半年怎麼辦？

卓靖倫認為，餐飲業者都必須開發新客源、新商業模式、新市場；而且他觀察到，「有人用新品牌、多元店型，或是很多併購，但不外乎都是店外的競爭，」甚至連5星級飯店也都開始推外帶便當。

投資金額不高、產品簡單容易操作、商品平價的小店型餐飲，將帶動一波新的零售經濟，這樣的趨勢也反應在麥味登的營收組成上。在今年初、疫情尚未造成影響之前，外帶加上外送業務大約占麥味登整體營收3成，剩下7成全是內用。

但如今，外帶與外送已貢獻整體營收4成，其中又以外帶的3成最為大宗。

麥味登ToGo店型。 程倚華攝影

ToGo店讓來客量逆勢成長，下半年「麥味登Pay」將上線

為了進攻外帶市場，麥味登從今年初開始推動「ToGo」店型，起初並非為了疫情需求，只是為了解決消費者現場排隊的痛點，讓消費者可以從保溫櫃拿了就結帳。

目前，麥味登已在19間直營店導入ToGo店區，由6月營收與去年12月（疫情前）相比，早餐來客量提升1成，午餐來客量增加6％。「除了抗跌之外，也有一點點成長。」揚秦國際企業品牌總監翁浩軒指出，整體而言，今年上半年麥味登在受疫情影響之下，與去年同期相比依然有12％的小幅成長。

展望今年下半年，卓靖倫表示，「我們在思考如何讓來客量持續增加。」

從2014年開始，麥味登開始陸續在門市導入與總部連線的POS系統（Point of Sale，俗稱收銀系統），開始蒐集消費者購物足跡；在2017年，也正式推出麥味登App，提供預約點餐功能，同時也深耕會員服務。

預期在今年9月，麥味登App將迎來一次大更新，除了將新增桌邊結帳功能，也將導入綁定信用卡結帳的「麥味登Pay」。「透過App升級、麥味登Pay的導入，來向大型賣場看齊，」卓靖倫說。精準的個人化行銷，就是麥味登接下來要拉抬來客數的秘密武器。

除了在內部設立大數據加值中心之外，今年開始，也找了外部團隊一起做資料分析。目標是10萬會員數今年再翻倍成長。

責任編輯：張庭銉