台灣第一個純民間發起的新南向團體台灣南向促進會即將舉辦成立大會，邁入後疫情時代，台灣新南向政策是否產生變化？台灣業者又有何新機會？

武漢肺炎疫情帶來國際供應鏈的重組與區域經濟的改變，邁入後疫情時代，台灣新南向政策是否產生變化？台灣業者又有何新機會？

台灣第一個純民間發起的新南向團體「台灣南向促進會」即將在 7/29（三）舉辦成立大會，包括國發會副主委鄭貞茂先生、商研院董事長許添財先生、以及行政院經貿談判辦公室執行秘書蕭振榮先生將到場致詞祝賀，現場更邀請上百位新南向領域企業與人士到場交流，吹起新一波企業南向發展的號角！

成立大會當天也將邀請多位南向專家進行南向洞見分享，全球智慧開店平台 Shopline 台灣總經理陳少勤，將從 Shopline 在東南亞各市場的經驗，分享「電商邁向東南亞之機會與挑戰」；而企業執行新南向策略，有資源和在地化兩大難題，因此分享會中的專家對談，分別以「搶搭南向順風車：資源有哪些？」、「初耕東南亞：各國的發展策略」兩大主題切入。

在資源的對談，由數位時代創業小聚社群行銷總監陳凱爾主持，邀請數位廣告平台 Tenmax Vietnam 行銷長洪志鵬、勤業眾信稅務部副理卓北巡、外貿協會跨境電商顧問陳宏欣，分享哪些政府及民間資源可成為南向企業的助力；而在東南亞國家各國的發展策略，則分別由請菲律賓女性跨境電商平台 Sesura 創辦人胡為民、東南亞跨境電商物流專家好馬吉陳寅生、萬泰國際物流經理潘偉閎，以及新加坡金流服務 Code Payments 台灣分公司總經理丁英隆，共同分享初期進入不同市場所需要注意的經驗值！

第一個民間新南向團體，扮演新一波企業南進橋樑

南向促進會發起人，也是專精於東南亞市場的「車庫一姊」林音表示，台灣新南向政策進入新一波攻堅！從早期以落地台商為主的生態，新一波加入南向的企業是全球運籌型企業，全球運籌型企業不一定是大企業，也可能是新創公司、網路平台或中小企業，但是充分運用電商平台、社群平台、數位廣告、在地專業服務商或代運營服務，即可更彈性的運籌南向跨境業務。台灣南向促進會的成立，透過整合更多線上、線下資源與人脈、服務，累積南向經驗與know-how，我們期望能夠更好的服務這些新崛起的全球運籌型南向企業。

台灣南向促進會暨南向洞見分享會將於7/29 （三）下午假台大醫院國際會議中心舉辦，歡迎上南向促進會官網 t2south.com瞭解詳情或加入會員，洞見分享會也歡迎免費報名。

新聞聯絡人：

林偉立 0917-517-625 william@ezwebin.com