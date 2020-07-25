2018年故宮與麥當勞推出聯名咖啡杯包裝，今年則安排清代古畫躍上麥當勞分享餐的包裝！

麥當勞與故宮聯名推出夏季限定包裝！近期的故宮十分活躍，上個月剛推出「墨戲仙草」，讓名畫〈清 石谿 雲山煙雨〉變身經典甜品；最近又和麥當勞聯手，安排清代畫家姚文瀚筆下人們歡聚的畫面，躍上分享餐的包裝設計，更加碼推出古風桌遊。

故宮上個月推出的「墨戲仙草」，讓名畫〈清 石谿 雲山煙雨〉變身經典甜品 圖片提供／國立故宮博物院

清代古畫與麥當勞的「分享精神」

這次的聯名採用清代姚文瀚作品《歲朝歡慶圖》，描繪過年時節全家人歡樂團聚的畫面，其中的精神也正如麥當勞分享餐，總是在和家人、好友多人相聚的時刻，一起分享麵皮酥脆、雞汁美味的炸雞，還有說不盡的話語和笑聲。

清姚文瀚歲朝歡慶圖 軸（局部） 圖片來源／故宮OPEN DATA專區

清姚文瀚歲朝歡慶圖 軸 圖片來源／故宮OPEN DATA專區

加碼設計：古風桌遊

揪團聚餐可不是現代人的專利，早在清代姚文瀚《歲朝歡慶圖》就已深刻描繪歡聚的雅興，酒酣耳熱之際，古人助興更不忘玩「行酒令」炒熱氣氛，與當今的熱門桌遊相比不遑多讓！除了分享餐餐盒之外，這次的聯名也設計了古風桌遊「歡聚食鷄令」，六角形的外盒搭配國畫風格插圖，內有6道益智挑戰與7種指定主題，邊品嚐麥脆鷄腿分享盒、邊動腦玩趣味遊戲。

這次的聯名也設計了古風桌遊「歡聚食鷄令」，六角形的外盒搭配國畫風格插圖，內有 6 道益智挑戰與 7 種指定主題 圖片提供／麥當勞

凡購買任一麥當勞分享盒，即可獲得麥當勞與故宮精品聯名的「歡聚好食鷄」限定包裝，加購指定飲品買 1 送 1，再送故宮聯名桌遊「歡聚食鷄令」，數量有限，送完為止 圖片提供／麥當勞

麥當勞分享盒「歡聚好食鷄」限定包裝、「歡聚食鷄令」限定桌遊

活動日期：2020年7月22日～8月18日

活動辦法：凡購買任一麥當勞分享盒，即可獲得麥當勞與故宮精品聯名的「歡聚好食鷄」限定包裝，加購指定飲品買1送1，再送故宮聯名桌遊「歡聚食鷄令」，數量有限，送完為止。

注意事項：

※產品與活動適用於餐廳內用、外帶、得來速，歡樂送恕不適用。

※桌遊贈送數量以購買之分享盒數量計算。

※指定飲品包含汽水（可口可樂、可口可樂zero、雪碧）、冰紅茶（無糖、檸檬風味）、冰綠茶（無糖），限為同品項中杯或大杯，買中送中、買大送大、最多買5送5。

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責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：Shopping Design