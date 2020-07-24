近年屢屢讓人感到驚喜的金馬獎禮品再出新招！繼入圍者搶著要的大同電鍋後，本周曝光與中衛聯名訂做的2款聯名口罩，以沉穩黑色為底，搭配金馬招牌logo。

防疫不鬆懈，就連金馬獎也要推出口罩了！繼先前公布大同全新客製金色電鍋的金馬獎入圍者貴賓禮品，金馬執委會7月20日再曝光與CSD中衛聯名量身訂做的2款「金馬中衛聯名口罩」，此設計也預計在10月公布販售資訊。

「金馬中衛聯名口罩」以沉穩黑色為底色，搭配金馬招牌的金色LOGO，恣意揮灑的綠、紫、橘、紅、黃、藍等特殊色塊，也象徵著電影人獨一無二的創作精神。這次聯名採用了最新數位印刷技術，可讓同一塊布面上印出不限長度的圖案，因此裁切下來的每一片口罩都有著獨特的印花構圖。

金馬 57 與中衛合作 2 款聯名口罩（設計圖一），預計 10 月對外公布販售資訊。 圖片提供／台北金馬影展執行委員會

金馬 57 與中衛合作 2 款聯名口罩（設計圖二） 圖片提供／台北金馬影展執行委員會

除了2款限量的金馬聯名口罩，本屆金馬獎入圍者還將獲得由CSD中衛客製專屬的限量口罩禮盒。金馬執委會也預計在10月對外公布這次聯名口罩的販售資訊，讓民眾也能買到。金馬57預計將於11月21日舉行頒獎典禮，熱烈報名中的第57屆金馬獎劇情長片、紀錄片與動畫長片及金馬創投會議、金馬國際影展等各項活動，都即將於7月31日截止報名。提醒各位創作者千萬別錯過最後報名機會，詳細報名資訊請見官方網站。

2017 年金馬獎特別版大同電鍋，引發轟動爭搶，今年推出全新的客製金色限量款電 鍋，所有金馬獎入圍者都能獲得。 圖片提供／台北金馬影展執行委員會

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責任編輯：林芳如

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