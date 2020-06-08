疫情彎道超車百貨的便利商店，榮登最強零售通路。各界知名品牌無不看見超商店點覆蓋率高、消費者多元及龐大行銷資源的優勢，搶著與超商聯名吃更多商機。

摘下米其林一星的台菜山海樓、乾杯燒肉、鼎王麻辣鍋……上述知名餐廳齊聚一堂，地點不是在哪一條街、哪一棟樓，而是在台灣的便利商店內，以各式各樣的聯名形式，擺在貨架上。

與品牌商推「聯名」商品，是台灣便利商店近年來的重大行銷策略之一。從洋芋片到甜筒、飲品，什麼都能聯名，聯名商品的種類也多到令人眼花撩亂。

對便利商店業者來說，聯名除了能夠推出差異化的商品，還有機會吸引各大品牌的鐵粉，增加來客數；對品牌來說，展現研發力、增加營收的同時，「行銷」與「通路」更是重點。

與基隆夜市相距不遠、位處崁仔頂魚市附近的連珍糕餅店，自日治時期創辦至今擺脫傳統老店凋零的命運，研發創新商品「芋泥」系列甜點紅遍市場，不但線上團購夯，與小七的聯名產品上市後，立刻登上各門市手工甜點類的第一名。 Google Maps cc by Yu Sophia

連珍：跟超商合作後，我們的知名度也提升了

以芋頭口味商品大受消費者歡迎的連珍餅店（以下簡稱連珍），在2020年與7-ELEVEN獨家合作，先後推出了芋泥生乳捲、芋泥冰心塔、芋泥花生大福等商品，讓消費者不用跑到基隆，樓下巷口便能品嘗百年老店的風味。

連珍行銷總監郭克伶表示，此次合作採取品牌授權的模式：由7-ELEVEN先進行市場觀察，發現蛋糕捲類、塔類、泡芙是甜點市場的主流商品，雙方確認過方案後，由連珍負責研發食譜，交由代工廠製造，7-ELEVEN則負責後端的通路與行銷。

為了確保掛上連珍的招牌，等同於美味好吃，「一開始光是調配修改就來回了5、6次，三方（連珍、代工廠、7-ELEVEN）花了兩個多月提案試吃，才確定最後上市的樣式與口味。」

「很多人也許會覺得給代工廠做不好，但其實現在代工廠在品質、衛生、管理上都很專業了，大家各司其職，可以發揮更大的效益。」郭克伶點出了外界對於商品代工的迷思。

品牌與超商聯名利大於弊，連珍行銷總監郭克伶就指出，超商業者補足了品牌行銷資源不足的問題，這是一個雙贏的局面。 蔡仁譯攝影

在產品的研發與銷售之外，連珍也相當看重聯名帶來的品牌行銷效果。「我們在廣告宣傳上的預算比較少，這一塊7-ELEVEN投入的資源可以幫我們補足。」郭克伶表示，與7-ELEVEN合作後，連珍的品牌知名度提升了，「這是一個雙贏的局面。」

根據7-ELEVEN提供的數據，連珍的產品上市後，馬上登上手工甜點類第一名，較過去類似商品銷量成長1.8倍，甚至帶動甜點類別成長超過30％，是相當成功的聯名案例。

珍煮丹：沒想到黑糖珍奶甜筒冬天也賣到翻

另一個近期的成功案例，是知名手搖飲業者珍煮丹與全家便利商店合作推出的甜筒。雙方的分工是珍煮丹負責前端的商品研發，重點在於做出適合冰品的珍珠，以及提供黑糖這項關鍵原料，最終交由全家協力代工廠製作。

「珍煮丹一直想發展飲料之外的副產品。」珍煮丹行銷副理廖振甫說，在看到小美冰淇淋推出的黑糖珍奶雪糕在市場颳起旋風之後，珍煮丹就想嘗試切入冰品領域，內部討論過雪糕、霜淇淋等形式，最後選定甜筒。

珍煮丹與全家合作推出黑糖珍奶甜筒，僅3周即銷售一空。 珍煮丹Facebook

選在冬天推出的珍煮丹黑糖珍奶甜筒，打著「微限量」的行銷手法，原先預計販售6周，卻僅花了3周就賣光，好成績令珍煮丹相當驚艷。「在冬天推冰品本身就是挑戰，我們一開始想說先試試水溫，沒想到這麼受歡迎。」廖振甫說。

不過，在此次合作中，銷量並不是珍煮丹最重要的目標。廖振甫坦言，士林起家的珍煮丹，門市多位於北部，在中南部的名氣有待提升。

街頭巷尾都有便利商店，透過聯名商品全台鋪貨，能讓更多消費者知道珍煮丹這個品牌。 珍煮丹行銷副理廖振甫

就成果來看，聯名的效益相當「有感」。過去向珍煮丹提出加盟需求的北南區域比例約7比3；聯名商品推出後，比例一度衝到5比5，就連珍煮丹粉絲團也多了許多中南部的粉絲，讓廖振甫不禁感嘆，「現在真的是通路為王的時代了。」

挾著遍及全台的門市，便利商店讓絕無分號的百年名店或連鎖店爭相靠攏。未來，勢必有更多品牌借力便利商店的通路，瞄準消費者的荷包，大搶「聯名商機」。

與品牌推聯名商品，是超商近年的重大行銷策略。像是與百年餅店連珍合作的芋泥甜點，或珍煮丹的黑糖牛奶大福等，都成了熱銷商品。

責任編輯：張庭銉