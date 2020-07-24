馬斯克旗下航太製造商兼太空運輸公司SpaceX，傳出打算募資約十億美元，使估值達440億美元，背後的目的是什麼？

SpaceX又缺錢了。

7月24日，據彭博報導，馬斯克旗下的SpaceX正在尋求以約440億美元（約新台幣1.2兆元）的估值籌集新的資金。公司正在與投資者商談，以每股270美元（約新台幣7,946元）的價格籌集約10億美元（約新台幣294.3億元）的資金，知情人士稱，該輪募資不太可能在未來幾個月內完成，條款可能會發生變化。

對於資金用途，根據CNBC報導，SpaceX計劃使用這筆資金開始其Starlink衛星寬帶服務的商業營運，並對其Starship和SuperHeavy助推器運載火箭進行亞軌道和軌道測試飛行。

36氪

SpaceX對此不予置評，在今年3月，SpaceX曾以每股220美元（約新台幣6,476元）價格出售了超過5億美元（約新台幣147.1億元）股份，此次籌集的金額約為其先前預期的兩倍。新募資到位後，SpaceX總估值達到360億美元（約新台幣1.05兆元）。

2002年，馬斯克創立了SpaceX，總部位於加州霍桑，終極目標是實現從地球到月球和火星的星際運輸。公司利用火箭和零組件重複利用建立了發射成本優勢，在人類歷史上第一次實現了運載火箭的重複利用。

今年5月，SpaceX成功完成了首次載人航太飛行，將兩名NASA太空人送往國際太空站，這不僅是自2011年以來美國首次使用國產火箭和飛船從本土將太空人送往空間站，也是人類歷史上首次由民營太空公司完成載人飛行。在此之前，SpaceX為國際空間站定期運輸物資。

本周，SpaceX公司進行了一次獵鷹九號火箭的發射，這次發射又創造了一個新紀錄：首次在下落過程中成功回收了火箭的兩片整流罩，可以進一步節省600萬美元（約新台幣1.7億元）的發射成本。

近日，SpaceX的另一項業務——星際飛船原型SN5預計將進行首次飛行測試。而其為地球偏遠地區提供高帶寬、低延遲寬帶網路服務的Starink（星鏈）專案也將於今年夏季啟動私人測試。

SpaceX告訴投資者，該業務正在爭奪總規模達1兆美元（約新台幣29.4兆元）的潛在市場，將衛星寬頻部署到地球上的任何位置。該公司在一年內已經發射了450多顆衛星，預計今年將開始透過這項服務創造收入。

SpaceX

SpaceX是世界上價值最高的私人公司，它的投資者包括美國科技投資大亨彼得·泰爾（Peter Thiel）旗下基金Founders Fund，這也是特斯拉的投資方之一；還有Google、富達、貝利·吉福德（Baillie Gifford）和Valor股權合夥公司（Valor Equity Partners）等。由SpaceX董事會成員盧克·諾塞克（Luke Nosek）創立的Gigafund有望參與新一輪募資。

據摩根士丹利本週發布的一份研究報告稱，SpaceX最終可能價值高達1,750億美元（約新台幣5.1兆元）。該銀行表示，在2033年，其衛星網路業務星鏈計劃將首次產生自由現金流。而在那之前，SpaceX將會消耗大約500億美元（約新台幣1.4兆元）的自由現金流。

截止目前，SpaceX已經總共籌集了大約35億美元（約新台幣1,031億元）資金。同時，SpaceX自身也有收入。其與NASA簽訂了31億美元（約新台幣913.5億元）的合約，成為商業航太員計劃的一部分，為後者開發龍飛船載人航太器。並且，SpaceX每次發射獵鷹9號火箭，都會向客戶收取大約6,000萬美元（約新台幣17.6億元）的費用，2019年，SpaceX已進行了13次發射，已收取約7.8億美元（約新台幣229.8億元）費用。

責任編輯：林芳如

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