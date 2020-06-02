馬斯克旗下的SpaceX完成首次私人企業送人上太空的任務，讓投資人對馬斯克的領導力信心大增，並反應在特斯拉以及太空相關股價上。

美國國家航空暨太空總署（NASA）及創業家馬斯克（Elon Musk）旗下的航太製造商SpaceX，上週六（5月30日）順利完成人類史上第一次由私人企業執行的太空載人任務，馬斯克另一家已經在美公開上市的電動車廠──特斯拉（Tesla Inc.），週一（6月1日）股價應聲跳高。

特斯拉1日終場跳空大漲7.56%、收898.1美元，創2月21日以來收盤新高。全球首家上市太空旅遊企業維珍銀河（Virgin Galactic）同步上揚2.82%、收17.52美元，創5月12日以來收盤新高。

太空相關ETF走強。Procure太空ETF（The Procure Space ETF，代號為UFO.US）1日勁揚3.78%、收20.30美元，創3月10日以來收盤新高。SPDR標普Kensho最終邊境ETF（SPDR Kensho FinalFrontiers ETF，代號為ROKT.US）也上漲0.93%、收31.30美元，創3月10日以來收盤新高；盤中最高一度跳漲13.83%至35.30美元。

SpaceX「飛龍」（Crew Dragon）太空艙透過獵鷹9號運載火箭（Falcon 9）推動，5月30日成功將兩名NASA太空人送上國際太空站（International Space Station）。

Motley Fool 1日報導，搜尋引擎Google統計顯示，SpaceX成功執行任務後，人們對特斯拉的興趣激增。這或許讓投資人對馬斯克的領導能力更具信心。

Barrons報導，摩根士丹利分析師Adam Jonas 1日發表研究報告指出，飛龍太空艙成功把NASA太空人送進國際太空站，對SpaceX、美國及特斯拉具有重大意涵。SpaceX完成科學領域的困難挑戰，將直接提升大眾、投資者及政府對馬斯克領導力及執行能力的觀感。

Wedbush分析師Dan Ives也說，SpaceX太空艙成功發射並與太空站對接，對馬斯克及特斯拉的品牌知名度而言是另一項重大成就。雖然SpaceX、特斯拉是分開獨立的企業，但從消費者的觀點來看，馬斯克DNA已深入兩家企業的肌理。

太空投資其實不難。人們可以試著從幾個面向投資：發射產業、太空相關系統，以及受惠於太空科技的企業。波音（Boeing）、空中巴士（Airbus）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin），以及小型的純航太企業例如Aerojet Rocketdyne、Avio等，都跨入發射及衛星製造業務。Orbcomm、Iridium Communications與Globalstar等衛星營運與服務提供商，每年合併市場規模則有1,300億美元。

受惠於航太相關技術的企業則包括衛星廣播服務提供商DISH Networks、導航衛星系統商Trimble及電信巨擘AT&T。

本文授權轉載自：MoneyDJ

責任編輯：蕭閔云