加拿大運動服飾品牌Lululemon看準居家健身商機，宣布將以5億美元價格，收購主打健身鏡的紐約新創Mirror。

加拿大運動服飾品牌Lululemon宣布，將以5億美元價格，收購主打健身鏡的紐約新創Mirror。

哈佛畢業芭蕾舞者創辦人，推出健身鏡產品

主打健身鏡的紐約新創Mirror由哈佛大學畢業、同時身為芭蕾舞者的Brynn Putnam成立。

基於對龐大健身市場的認識與研究，Brynn Putnam推出第一款健身鏡，讓使用者透過鏡子的健身指示，完成指定的動作。除此之外，Mirror也提供健身直播課程功能，藉此搭上疫情所帶起的居家健身熱潮，倍受關注。

根據聲明，在Lululemon完成收購後，Mirror未來將在Lululemon旗下以獨立品牌的模式經營，至於Brynn Putnam則是會繼續擔任Mirror執行長一職。除了Lululemon以外，Mirror還有Spark Capital和Point72 Ventures兩方投資者。

結合雙方優勢，加速居家健身市場發展

Lululemon執行長Calvin MacDonald於一份聲明中表示，Lululemon於2019年便實現其願景，成為一個體驗型的品牌——— 希望透過Lululemon建構一個社群，讓人們享受透過運動揮灑汗水的過程，並和彼此產生連結。

「收購Mirror是一件令人振奮的事，可以讓我們強化原先願景的理念，增加數位化的比例和互動的管道。」Calvin MacDonald期待未來和Mirror攜手，除了可以向新創團隊學習以外，也能加速客製化的居家健身市場發展。

居家健身近年越來越受到人們喜愛，也成為創投關注的熱門行業。此外，自新冠肺炎疫情大爆發以來，除了Mirror以外，同樣提供居家健身服務的Peloton需求也正持續上升。居家健身器材銷量提高，健身房也開始對外出租飛輪健身車和其他器材，即便無法營業也能保持收入。再者，由於人們待在家中的時間提升，因此Lululemon主打的休閒服飾需求也隨之提高。

Mirror於2019年10月，籌到了3,400萬美元的B輪資金。由Point72Ventures領投，Lululemon則是作為投資者之ㄧ。

參考資料：

1. Lululemon To Buy Mirror For $500M

2. Lululemon is buying exercise hardware startup Mirror for half a billion dollars

3. Lululemon set to acquire home fitness startup Mirror for $500M