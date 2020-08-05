席捲全球的新冠病毒，為健身產業帶來巨大動盪，在健身房紛紛宣佈破產的此刻，健身器材廠商卻因家用健身風潮迎來前所未有的需求高漲。

對健身產業而言，這是最壞的時代，也是最好的時代。席捲全球的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，摧毀了健身房與體育館，但也因此掀起「在家運動」的趨勢與風潮。

按照研究機構Allied Market Research先前估計，健身器材市場2019年為115億美元，將以每年4.1%的速率穩步增長，在2027年達到152億美元。而健身風氣尚未普及的亞洲，則預計將以7.6%的年增率穩居全球成長引擎。

健身器材主要分為供應健身房的商用領域，以及銷售給一般民眾的家用領域，報告中以健身房為主的商用領域，預估會是未來幾年內產業成長的動能核心。

防疫期間不上健身房，運動成為「在家做的事」

但突如其來的疫情，讓體育館與健身中心淪為染疫的高風險區域，導致民眾退避三舍，美國傳統健身房如金牌健身中心、24小時健身等都相繼申請破產。

疫情重創健身產業的同時，也開創出另一番商機。研究機構The Business Research Company報告顯示，家用健身器材市場今年預計將達到95億美元（約台幣2,700億元），年增率逾40%；Adobe也估計由於家庭健身風潮的推動，健身器材銷售較去年同期成長55%，這個增幅幾乎是傳統健身市場10倍。

美國持續蔓延的疫情，讓民眾紛紛選擇在家運動，導致家用健身器材的需求高漲。 Peloton官網

各家研究機構給出的數字雖不盡相同，但都指著同一件事：家中客廳已經成為許多人的健身房，這個趨勢從任天堂《健身環大冒險》防疫期間賣到斷貨，或許也可見一斑。

實際上，氣候溫暖的春夏兩季是健身器材的銷售淡季，銷售額的猛增印證了在家運動的潮流，這樣的趨勢同樣反應在一些健身器材廠商的表現上。

Nautilus：3月營收暴增9倍

健身器材巨頭Nautilus也在疫情下充分把握趨勢，繳出亮眼的營收成果，今年第一季營收較去年成長11%達9,370萬美元，超越華爾街的期待。事實上若只比較3月份的成績，更是較去年同期成長9倍。

從3月美國爆發疫情至今，Nautilus的股價已經翻了7倍左右，從不到2美元的價格來到超過11美元 ，足以顯示在疫情下的驚人成長。

而在疫情下的成功，則歸功於Nautilus精準察覺家用健身趨勢的眼光，以及「電商與路邊取貨」服務的優勢，才避免了實體門市關閉的衝擊，在3月最後幾週把握住激增的家用健身器材需求。Nautilus還利用去年推出的健身App JRNY，及時發現民眾在家運動的需求持續增長，得以洞悉市場動向。

在以健身房為中心的商用市場持續低迷的此刻，Nautilus更透露計畫出售2015年收購的商用健身器材業務Octane Fitness，全心專注於家用健身器材市場。

Peloton：營收、訂戶雙雙大增

健身器材新創Peloton營利模式是以銷售飛輪、跑步機，以及健身課程訂閱為主。疫情在美國爆發初期，Peloton便當機立斷宣佈，30天的免費試用擴大為90天，吸引新用戶加入。

Peloton執行長約翰．佛雷（John Foley）表示，過去他們估計只有約10萬人試用服務，然而疫情期間試用他們服務的人數高達120萬人。儘管能否在後續順利轉化為付費用戶目前還是未知數，「我認為人們不會急著回到擁擠的健身房，尤其是體驗過Peloton服務的人。」佛雷說。

Peloton 5月發布的財報中，營收成長66%突破華爾街預期，訂戶也相較上一季成長60萬人，這樣的好成績也反應在股價上，疫情爆發至今Peloton股價成長逾200%。

奠定這樣結果的，也包括Peloton將產品製造據點設在台灣而非中國的作法，從而避免廠房因疫情停擺。去年11月，Peloton為進一步掌握供應鏈，宣佈以4,740萬美元收購台灣自行車製造商期美科技。

佛雷表示，「他們（台灣）在防疫上做得很好，非常成功地防堵了新冠病毒，我們的工廠才得以繼續運轉。」

Mirror：獲得瑜伽服品牌Lululemon重金收購

健身鏡品牌Mirror近期被瑜伽服大廠Lululemon以5億美元收購。 Mirror

稍早美國健身器材界鎂光燈下的焦點，莫過於瑜伽服品牌Lululemon宣佈收購健身鏡新創Mirror。

Mirror銷售一面約1,500美元的健身鏡，以及後續每月39美元的訂閱課程，這間才剛起步的新創，同樣是受惠居家健身紅利的一員，雖未透露具體數字，執行長布萊．普特南（Brynn Putnam）說，美國疫情大爆發後的幾週內，公司銷售額翻倍成長。

或許是看準Mirror在居家健身浪潮中的優勢位置，Lululemon不惜砸5億美元將其納入麾下，希望藉此獲得進入家用健身器材市場的入場券。Lululemon執行長凱爾文．麥克唐納（Calvin McDonald）表示，收購Mirror賦予公司進一步成長的可能性。

Lululemon非常看好Mirror後疫情時代的發展，推估其2020年營收將突破1億美元，並且明年即可損益兩平。

岱宇：連續三個月營收創記錄

而台灣的健身器材大廠岱宇，也已經連續三個月營收創下新紀錄，6月營收突破9億元，相較去年同期成長199%，而營收屢創新高的主因，同樣歸功於疫情下家用健身器材需求崛起，旗下SOLE、XTERRA及SPIRIT等品牌銷售大漲。

今年初，岱宇宣佈以約10億美元的價格，收購北美最大健身電商SOLE。岱宇原先是SOLE的代理商，兩者有著長達18年的合作關係，是長期的商業夥伴。岱宇為轉型自有品牌出資併購SOLE，這次疫情下也因此搶得歐美市場的防疫商機。

岱宇透露併購完成後，SOLE能夠充分發揮生產研發、物流運輸及行銷宣傳等集團資源，獲得大量歐美訂單，今年6月其認列營收為4.99億元，達當月整體營收的55%之多。

疫情顛覆了全球社會消費行為，過去上健身房鍛鍊肌肉的習慣養成才逾十幾年，如今，結合電子教練的居家健身在疫情中趁勢而起，以訂閱服務方式在家做瑜珈或做重訓，在競爭激烈的健身器材產業裡，或許將是未來少數芳草茂盛之地。

資料來源：Forbes、金融時報、CNBC