台灣宅配通成立20周年，東元集團會長黃茂雄現身力挺，邁向下一階段，宅配通將持續朝向「智慧宅配」發展，今年車隊導入新一代即時影像判別與AI技術。

台灣宅配通最早於2000年導入宅配服務，至今邁入20個年頭，今（28日）成立慶祝大會，東元集團會長黃茂雄現身力挺。宅配通董事長邱純枝看好宅經濟持續發酵，喊出今年獲利將超過2億元新高；而為改善被認為是危險、辛苦、骯髒印象的宅配工作，宅配通也導入許多新科技，改善司機的工作環境。

東元集團旗下台灣宅配通，今年成立邁入20週年。左三為宅配通董事長邱純枝。 陳映璇攝影

宅配通隸屬東元集團，於2000年引進「日本運通」宅配物流技術展開營運，另一家物流黑貓宅急便與日本大和運輸簽訂技術合作契約，同年導入宅配服務，兩家都有日本的身影。

黃茂雄提到：「台灣宅配通是第一家導入現代宅配，黑貓晚我們2個多月成立，」如今宅配已是不可或缺的服務，每個行業都需要。

東元集團董事長黃茂雄表示，宅配這個行業是不可或缺的，希望繼續發揚光大。 陳映璇攝影

從營收來看，宅配通上半年營收19.5億元，年成長8.25%，也讓宅配通董事長邱純枝有信心2020年獲利超過2億元，掌握電視購物、網路購物、跨境物流、家電物流、機場行李配送、美食配送等蓬勃商機，目前宅配通擁有超過2,000位員工、4座轉運中心、16座物流中心，超過1,000輛宅配車，20年累計配送超過3.5億個包裹。

宅配通朝智慧宅配發展，AI提升配送路線、降低違規事故

在今日慶祝大會上，國內電商龍頭網路家庭、購物網momo、桃園機場、全家、萊爾富等企業客戶紛紛到場，顯示宅配通服務早已深入日常生活，像是獨家進駐桃園國際機場、松山機場，推出機場行李宅配服務；並於2014年導入車隊管理系統，成立營運行控中心。

邁向下一階段，宅配通將持續朝向「智慧宅配」發展。今年車隊導入新一代即時影像判別與AI技術，位在南港總部的行控中心，能掌握全台1,000輛宅配車即時狀態。

宅配通董事長邱純枝提到，客戶端的配送需求從一天轉為以分鐘為單位，短鏈物流需求殷切。 陳映璇攝影

邱純枝提到，客戶端的配送需求從一天轉為以分鐘為單位，隨著短鏈物流需求殷切，但人力市場有限，就要善用更多智能化管理工具，新的AIoT行控中心，AI能針對路線、駕駛行為進行學習與控管，再將提供最佳配送路線以提升效率。

陳映璇攝影

而為提升駕駛安全及降低違規事件，宅配通將在車隊安裝即時攝影系統，當發現闖紅燈、紅線停車等違規行為，行控中心便能透過電話提醒，希望達到「預防勝於治療」效果。邱純枝強調，若駕駛屢勸不聽，還能將影像寄給太太處理，希望司機能對自己的安全負責，降低車禍事故。

責任編輯：林美欣