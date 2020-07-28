英特爾宣布大幅度組織調整，將系統架構與客戶事業群將拆分成兩個團隊，維持未來發展彈性。

英特爾（Intel）日前公布新一波財報時，確認旗下7nm製程技術應用產品將延後推出，不排除委外代工，市場一片嘩然。英特爾今日宣布大幅度調整內部技術組織與執行團隊，將系統架構與客戶事業群拆分成兩個團隊，而原本負責帶領英特爾技術工程發展的首席工程師穆西·倫杜欽塔拉（Murthy Renduchintala）則預計在8月3日離開英特爾。

穆西·倫杜欽塔拉（Murthy Renduchintala）2015年加入英特爾，先前他曾在高通任職，被視為英特爾擴張處理器業務的重要一員，截至2019年底，年薪近2,700萬美元（約台幣7.9億元）。但如今隨處理器製程推進不順，外界將他的去職視為為製程發展計畫負責。

原英特爾技術工程發展的首席工程師穆西·倫杜欽塔拉（Murthy Renduchintala）。 Intel

英特爾表示，原本的技術、系統架構與客戶事業群將拆分成不同團隊，並且細分為 技術研發、製造與營運、設計工程，以及架構、軟體與圖像等部門 ，另外也將 供應鏈項目 拆分為獨立團隊，而這些團隊都將直接向英特爾執行長鮑伯·史旺（Bob Swan）直接匯報。

Intel執行長史旺（Bob Swan）。 Intel

其中，技術研發團隊將由安·凱勒赫（Ann Kelleher）博士繼續帶領，原本負責帶領技術研發的英特爾技術長麥克·梅伯里（Mike Mayberry）則計畫在今年底從英特爾退休。

而製造與營運團隊將由凱文·埃斯法里亞尼（Keyvan Esfarjani）負責，並且將與凱勒赫博士帶領技術研發團隊合作，藉此推動英特爾製程技術應用發展。

製造與營運團隊將由凱文·埃斯法里亞尼（Keyvan Esfarjani）負責。 Intel

設計工程團隊則暫時會由賈許·沃爾登（Josh Walden）帶領，英特爾接下來將在全球地區尋求適合此項職位人選；同時，沃爾登將持續帶領英特爾產品保障及安全團隊。

設計工程團隊則暫時會由賈許·沃爾登（Josh Walden）帶領。 Intel

至於架構、軟體與圖像團隊依然會由拉杰·科杜里（Raja Koduri）帶領，並且負責英特爾處理器產品架構及顯示架構產品發展，並且配合硬體設計推動軟體技術成長。

架構、軟體與圖像團隊依然會由拉杰·科杜里（Raja Koduri）負責。 Intel

英特爾強調未來將使旗下軟體技術能整合雲端、處理器平台，以及旗下各項解決方案與服務項目。因此在供應鏈合作部分，依然會由蘭德爾·塔庫爾（Randhir Thakur）博士帶領，並且確保供應鏈合作關係能確保英特爾發展優勢。

蘭德爾·塔庫爾（Randhir Thakur）博士。 Intel

英特爾預期將系統架構與客戶事業群拆分成多個團隊，將能使旗下技術以更快速度成長，藉此確保旗下製程、架構技術可持續推進，並且確保旗下技術發展彈性。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：英特爾、CNBC