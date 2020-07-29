受到美國新冠病毒仍持續擴的影響，每年一月在美國拉斯維加斯舉辦的CES，CES 2021將以數位展會的方式呈現。

由於至今新冠疫情在美國仍持續擴散，每年一月在美國拉斯維加斯舉辦，且堪稱全球最大科技應用展會的消費電子展（CES）的主辦方消費者技術協會（CTA）宣布，CES 2021僅透過數位展會的方式呈現。

CTA總裁兼執行長加里·夏皮羅（Gary Shapiro）表示：「在新冠病毒肆虐和全球對COVID-19傳播的擔憂日益加劇的情況下，CTA很難在確保參展者及參訪者安全的狀況下，在2021年1月初在拉斯維加斯召集數十萬人見面和做生意，但我們希望CES能在2022年重返拉斯維加斯，透過實體展會活動與參展者及參訪者互動。」

CES往往是科技業在每年開頭的重頭戲，更是美國科技產業的年度大秀，不論是消費科技、車載技術、AI應用等相關廠商均共襄盛舉，在一年之始分享未來性的概念商品或當年的重點產品，包括英特爾、輝達、微軟、亞馬遜、三星、Google、福特、本田、現代等等的廠商，都曾以CES為平台，在此發表旗艦型產品。

市場認為，停辦實體的CES也許不會對科技相關產業廠商造成影響，因為即便沒有CES，也仍有其他數位管道進行產品發表，但對於拉斯維加斯來說，少了數十萬名參展廠商及客戶的消費，對當地的餐旅零售業的影響甚巨。

舉例來說，今年初的CES 2020中，來自世界各地的17萬多名與會者參與，以CES通常為期一周的活動來計算，參展者住宿拉斯維加斯的酒店、在餐廳吃飯、在賭場賭博、以及購物或購買紀念品等花費，能帶來不小的經濟利益，但明年初拉斯維加斯望不到參展者的到來，對於當地商旅觀光產業而言，裁員、關店帶來的影響更是雪上加霜。

事實上，近日Google也宣布「在家工作」的政策將延至明年7月，可見得疫情的反覆與不穩定性，讓科技業也開始思考，線上或遠端的工作型態，是否應持續至明年，或成為「新常態」下的「新制度」。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：CTA、CNBC