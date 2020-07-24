Intel透露7奈米製程由於良率問題嚴重卡關，將延後6個月推出，並且可能將外包其他代工廠生產，這位半導體界的老大哥，還有辦法繼續走在最前頭嗎？

Intel這位半導體界的老大哥，似乎越來越跟不上業界發展腳步。今年上半年，Intel才坦承難產多年後推出的10奈米晶片遇上產能難關，現在又透露7奈米製程發現嚴重良率問題，可能將延後6個月問世。

Intel於本週公佈了2020年第二季（4月至6月）財報，營收較前一年成長20%至197.3億美元，超越預期的185.5億美元；每股盈餘則為1.23美元，同樣高於預測的1.11美元。

縱然intel營收、獲利雙雙超出預期，但7nm製程延後推出的消息，仍讓股價重挫10%。 shutterstock

然而在營收、獲利雙雙超預期的情況下，7奈米製程遇上的難關依舊讓投資者失望，股價在盤後交易重挫10%。縱然Intel總稱其對製程的要求較同行為高，7奈米製程足以匹敵台積電5奈米製程，但投資者顯然已沒有耐心等待它慢火細燉。

7奈米製程卡關也一併影響了該季度的毛利率表現，其毛利率僅達到53.3%，這是繼2009年同期的51%，11年來毛利率最低的第二季度。

「公司對7奈米的處理器產品時程較先前預期往後遞延了9個月。」Intel在一份聲明中提到，「主要問題是7奈米製程的良率，目前的表現比公司預期慢了12個月左右。」

Intel面臨的市場壓力越來越大，包括亞馬遜、微軟在內等雲端業者，都在近年開始採用由台積電生產的ARM架構處理器。蘋果也在稍早的開發者大會上，宣佈Mac系列產品將全面改用ARM架構處理器，採用台積電5奈米製程。

50年來Intel首度考慮外包，但分析師不看好台積電接單

為了挽救7奈米製程的嚴重缺陷，Intel啟動了一項緊急計畫，執行長鮑伯．史旺（Bob Swan）透露，他們可能將外包代工廠協助量產。Intel成立至今50多年來，從來都是自行生產晶片，10奈米製程延宕、產能受限時，Intel也未做此選擇。

雖然Intel尚未有過將晶片生產外包出去的先例，史旺表示，他對外包抱持相當開放的態度。

Intel的7nm晶片有可能外包給台積電生產嗎？分析師皆認為可能性不大。 Sundry Photography via shutterstock

即使如此，Intel預計要到2022年底甚至2023年，才有辦法正式端出7奈米晶片成品。相較之下，AMD已在去年7月7日，發表使用台積電7奈米製程的第三代Ryzen處理器。

另外，有誰能夠負責7奈米晶片的量產？台積電會是選項之一嗎？縱然都是半導體業者，由於台積電只負責晶片代工部份，兩者較無直接的利益衝突，先前也有風聲指出，Intel預計2022年推出的DG2顯示卡，將委由台積電製造。

但美國投行Cowen分析師麥特．拉姆齊（Matt Ramsay）認為機會不大，原因在AMD等與Intel競爭的台積電客戶可能出面反對，且Intel外包僅是權宜之計，對台積電來說不是門長久的生意。

還有更純粹直接的看法認為，台積電產能負荷已經滿載，沒有餘力協助Intel生產7奈米晶片。

且外包這一想法，也令外界喜憂參半，在產能跟不上時交由代工廠負責是相當務實的作法，然而也擔心Intel目前勉力維持的半導體製程技術，將就此跟不上業界腳步。

對於這樣的擔憂，史旺保證，「我們將在製程技術路線上繼續投資，但會務實、客觀地為顧客提供最優秀的製程技術，無論是我們或者代工廠的製程技術。」

7奈米延宕影響更深遠，可能在未來幾年反應

在Intel公佈7奈米製程延宕，甚至可能委由代工廠生產的消息後，AMD、台積電股價都迎來不同幅度的成長。

雖然Intel目前仍然獲利良好，但走下坡的情勢卻似乎越來越明顯。7月上旬，Intel市值甚至一度被Nvidia給超越，丟掉美國最大半導體業者的寶座。

慢在7奈米的起跑點，還可能在未來幾年進一步衝擊Intel。研究公司Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示，客戶及資料中心市場丟失給AMD及其他競爭者的風險，都會因此而增加。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Bloomberg、Reuter、CNBC