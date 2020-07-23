微軟公佈2020年4月至6月營收較去年成長13%，然而大幅衰退Azure成長，反倒讓微軟股價下跌3%。

本週，微軟公佈了2020財年第四季（4月至6月）財報，雖然防疫期間全民遠端工作，令企業通訊軟體Teams迎來用戶暴漲，但雲端業務成長趨緩，仍讓外界對微軟的表現感到失望。

這一季的財報中，微軟營收為380億美元，同比成長13%，超過華爾街預期的365億美元；淨營收達112億美元，每股盈餘則為1.46美元，同樣高於預期的1.34美元，不過稍早全面關閉實體門市的決定，令每股盈餘減少了5美分。

前陣子全面關閉實體門市的決定，令本季每股盈餘減少了5美分。 ShutterStock

這樣的成績理應收穫好評，然而雲端業務大幅趨緩的成長，反倒令微軟股價在盤後交易下跌約3%。

Azure成長幅度創史上最低，不符投資者期待

在各大企業因疫情開始加速數位轉型、邁向數位化時刻，微軟Azure雲端業務較前一年成長47%，乍看之下不錯的成績， 不僅低於外界49%的預估，更是有史以來最低的成長幅度 。

微軟並未透露Azure實際的營收表現，不過包含Azure、伺服器、雲端服務、企業服務在內的智慧雲端類別，營收較前一年成長17%達134億美元。

但部份投資者期望看見更高的成長幅度，他們期待Azure受益於遠端工作趨勢而起飛，從1至3月財報發布至今，微軟股價成長了約20%。

微軟是雲端市場第二大業者，僅次於亞馬遜，不過亞馬遜4月至6月財報尚未公佈可能無從衡量，但若比較1月至3月表現的話，當時AWS營收為102億美元，較去年成長33%。

微軟財務長艾米．胡德（Amy Hood）表示，Azure的表現符合公司預期及承諾，「我對我們的當前表現非常樂觀，展望未來市場我們將持續重點投資資料中心。」

微軟執行長薩蒂亞．納德拉（Satya Nadella）表示，「世界終將走出疫情陰霾，我們在疫情下投資越多，屆時我們將更為強大。」

遊戲類受益在家防疫趨勢，Xbox營收狂漲65%

至於包含Office、LinkedIn及Dynamics的「生產力及業務流程」營收則為118億美元，較去年同期成長約6%，但也低於外界預期的119億美元。《彭博社》指出，這是因為民眾轉向訂閱而非買斷，需要更多時間才能補回差距。

由於各家企業紛紛凍結招募，徵才廣告大幅縮減，LinkedIn營收成長僅10%，是過去5年最低水準。LinkedIn也因為頹靡的業務表現，前陣子宣佈裁員960人，縮減約6%員工。

Xbox受益於防疫趨勢營收暴漲65%，微軟也重申新一代主機將在年底準時亮相。 微軟提供

但並非所有業務類別都表現平平，囊括Windows、Xbox及Surface的「更多個人運算」類別營收成長14%達129億美元，遠超外界預期的114.6億美元，也是營收最高的一次。

其中Xbox及遊戲相關項目受益於防疫期間的大封鎖，營收前所未有飆漲65%。今年5月，微軟才宣佈旗下熱門遊戲《Minecraft》銷售突破2億套，每月活躍玩家更達到1.26億人。

Windows的銷售則略為趨緩，較去年成長9%；搜尋廣告更是嚴重衰退，經濟蕭條企業紛紛暫停廣告，較去年同期整整下滑18%，也是唯一衰退的業務類別。

雖然微軟這季的財報讓投資者有些失望，但若放長眼光，分析師仍舊看好微軟接下來的表現。維德布什分析師丹．艾夫斯（Dan Ives）評論，擁抱雲端及遠端工作的趨勢仍在發酵，未來其主力產品Azure及Office 365可望受益於這股浪潮。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Reuter、Bloomberg、CNBC、Marketwatch