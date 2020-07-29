2020智慧城市展轉往線上策展，打破實體疆界限制，大會期望今年邀集350家城市首長與會，比往年128家倍增，同時，還要拚50萬專業人士參訪。

新冠病毒（COVID-19；俗稱武漢肺炎）在全球尚未止息，智慧城市展3月延後至7月後以線上策展型態展開，智慧城市展（SCSE）理事長林建涵表示，今年期望在線上展示1,000個解決方案，廣納450家業者，吸引超過50萬商務人士與會，並邀請350位海外城市首長上線參加。

5G是今年智慧城市展熱門議題，遠傳總經理井琪表示，過去是4G，而現在將是4G加上5G的全網時代，要極大化效應就必須從國家角度由上而下推動，做場域規劃或標準整合，畢竟由各城市自行整合應用，彼此串連成區域聯防是相對困難的，現在遠傳已有偏鄉醫療，但未來更期望法規鬆綁能有更多城市應用。

智慧城市線上展起跑，圖左起神通資科副總丁玉成,臺北市政府產發局副局長吳欣珮,台灣大哥大副總劉建倫,中興保全負董林建涵,臺北市副市長黃珊珊,遠傳電信總經理井琪,臺北市資訊局局長呂新科,中華電信協理陳建志。 台灣智慧城市產業聯盟

中華電協理行銷處協理陳建志指出，目前5G有三種規格，除歐規諾基亞及愛立信等大廠，還有中國的華為及OPEN RAN架構，後者成本低廉，台灣也較有機會組成國家隊，未來累積海外輸出能量。

北市資訊局呂新科表示，台北市正計畫建立區域專網及分散型專網，前者會串連12座行政中心及聯合醫院，後者是以路口路燈及站牌為主，市府會對上桿、給電共桿做規範，完成基礎建設廣招應用。

線上化召350城市首長，人數超越2019年

2020智慧城市論壇暨展覽從7月起的半年 展期內將以線上策展方式舉行，廣納全球450家1,000個智慧城市解決方案在線上展示，將舉辦60場線上專業論壇、逾800場商機媒合會，8月台北市政府舉辦3場「智慧城市首長高峰會」、桃園市政府舉辦2場「永續城市論壇」，預計吸引逾50個國家高達350位城市首長參與。

遠傳總經理井琪。 王郁倫攝影

智慧城市線上展Smart City Online 7月1日至12月31日，設有16個線上展主題館：包括台北市政府、桃園市政府及國發會亞洲矽谷、經濟部智慧城鄉、林口新創園、新創城市、AI50、科技部國研院國網中心、衛福部台灣智慧醫療創新整合平台、大同、中興保全科技、中華電信、台灣大哥大、神通、遠傳電信及英國館等。

Smart City Online Portal Entry（S.C.O.P.E）預計蒐羅國內外450家廠商的1000種物聯網解決方案，涵跨智慧醫療、防疫、交通、建築、節能、教育、製造、安控、辦公室、家庭、AI、5G等各式解決方案。每一個解決方案透過靜態的文字說明，動態影音方式呈現，讓你如臨現場了解該項解決方案。

台北市副市長黃珊珊。 王郁倫攝影

大會指出，到年底將分主題舉辦解決方案展示，6～7月為智慧防疫，8月為國際城市交流，9月5G智慧城市，10月為AI與新創，11月為智慧安防，12月為智慧交通，半年內總計有60場次的國際專業交流活動於線上辦理。